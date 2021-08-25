علامات تدل على الإصابة بتليف الكبد

يطلق مصطلح مرض الكبد غير الكحولي على مجموعة من الحالات التي يسببها تراكم الدهون في الكبد، وعادة ما تظهر عند الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، ويمكن أن تكون الحالة مهددة للحياة إذا وصلت إلى المرحلة الأكثر خطورة.

ووفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية فإن تليف الكبد هو المرحلة الأكثر شدة، وإذا كنت مصابا بتليف الكبد، فإن الكبد ينكمش ويصبح متندبا ومتكتلا، وهناك عدد من الأعراض التي تشير إلى أنك وصلت إلى هذه المرحلة الحادة من مرض الكبد الدهني غير الكحولي، وتشمل هذه الأعراض:

أعراض الإصابة بتليف الكبد

حمى مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة ورجفة ضيق في التنفس تقيؤ الدم براز داكن أو أسود اللون فترات من الارتباك الذهني أو النعاس

وأوصت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية وفقا لإكسبريس البريطانية، من يجد أيا من هذه الأعراض بزيارة الطبيب على الفور، وقالت على الرغم من أن هذه الأعراض قد تبدو مختلفة جدا، نظرا لأن الكبد مسؤول عن العديد من الوظائف المختلفة، إذا توقف عن العمل بشكل صحيح، فقد ينتج عن ذلك مجموعة من المشاكل.

إجراءات لمنع تفاقم مشاكل الكبد

وإذا كنت مصابا بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، فيمكنك إجراء تغييرات في نمط حياتك للمساعدة في منعه من أن يزداد سوءا، ويعد فقدان الوزن الزائد أمرا أساسيا لوقف تقدمه، لكن من المهم ألا تفقد الوزن بسرعة كبيرة، لأن ذلك قد يسبب مشاكل في الكبد، كما ستساعد ممارسة الرياضة بانتظام على فقدان الوزن الزائد، وتساعد الرياضة كذلك في تقليل الضرر الذي يلحق بالكبد حتى لو لم تفقد أي وزن بنجاح.