طريقة عمل الجمبرى المقلى بخلطة سرية سريعه مثل المحلات

طريقة عمل الجمبرى المقلى بخلطة سرية كثيرا مايتم البحث عنة لمحببين الاسماك بانوعها خاصة الماكولات البحرية الشهيرة لمعرفة طريقة التتبيلة الخاصة بتحضيرة على حسب اضافة المكونات المحتلفة، كمان الجمبري من افضل الماكولات التى تحتوى على فيتامين أ المهم للخلايا الحمراء في الوصول إلى الحديد الذي تحتاجه لنقل الأكسجين،كما يكون الجمبري مصدرًا لليود، الذي يعد أحد أهم المعادن التى لاغنى عنها عند اتباع حمية لتخفيف من الوزن لتنوع طريقة الطهى من الجمبرى المشوى والمقلى والمسلوق، كما يحتوى على البروتين والكالسيوم والفسفور وغيره الكثير، ويفضل الجمبري الكبار والصغار لطعمة المميز ويذهبون لتناولة فى المطاعم برغم سعرة ويتنوع الجمبرى من حيث الاسماء واماكن تواجدة وكذلك الحجم، ويلجا الكثير الى معرفة طريقة اعداه لتحضيرة بالمنزل بكل سهولة.

مكونات طريقة عمل الجمبرى المقلى

نصف كيلو جمبري. عصير ليمونة رشة زنجبيل. ملعقة صغيرة ثوم رشة كركم رشة كزبرة ناشفة مطحونة رشة بابريكا. معلقة كمون رشة ملح رشة فلفل والبهارات المشكل 1/2 كوب دقيق. 1/4 كوب نشا. 2نصف كوب لبن. زيت نباتى للقلى.

طريقة عمل الجمبرى المقلى بخلطة سريةطريقة تحضير الجمبرى المقلى

يتم غسل الجمبري ثم يقشر مع نقعة فى ليمون واللبن وبعد ذلك يُصفّى الماء عنه يُوضع الجمبري المقشر في وعاء ثم يضاف إليه كل من الكمون وعصير الليمون، والبهار المشكل والزنجبيل والملح والفلفل الأسود ويُقلّب جيّداً مع بعضهم البعض بحيث تتوزّع التتبيلة على كامل قطع الجمبريى،ثم يترك الوعاء في الثلاجة لمدّة ساعتين على الأقل، ويفضل أن يَبقى ليلةً كاملةً في الثلاجة ليُتبّل بشكلٍ أفضَل، يتم وضع كميّة وَفيرة من الزّيت النباتي في مِقلاة وتوضع على نارٍ مُتوسّطة ونخرج الجمبري من الثلاجة ونضع الدقيق فى وعاء مع الملح والفلفل ويغمس في الدقيق من كافة الجهات ثمّ يوضَع مباشرةً في الزيت مع التكرار إلى حين الانتهاء من كميّة الجَمبري كاملة ويقلّب الجمبري في الزيت إلى أن يتغيّر لونه من جميع الجهات إلى اللون الذهبي، بَعدها يُخرج من المِقلاة ويوضع على طبق التقديم ونضع حول الطبق شرائح الليمون وأوراق البقدونس ويمكن أن يقدم بجانب الطبق البطاطس المقلية وبعض الصوصات المختلفة والسلطة.