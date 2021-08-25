طريقة عمل المنين السادة أو القراقيش الدايبة للإفطار الصباح

المنين السادة او القراقيش الدايبة تعدي من المخبوزات المفضلة سواء كانت محشوه أو ساده لأنها تتميز بطعم لذيذ يمكن تحضيره من مكونات بسيطة متوفرة في كل مطبخ وصفة شهية ،بجد طريقة عملها سهلة وبسيطة وأيضا المقادير رخيصة الثمن يمكن عمل المنين أو القراقيش الدايبة بالسمسم و،كمان يمكن تناولها على الإفطار مع المشروب المفضل مثل كوب الشاي أو اللبن أو وسط الوجبات كتصبيرة. طريقة عمل المنين السادة أو القراقيش نصف كيلو دقيق ابيض متعدد الأغراض.

معيار نصف كوب سمنة.

ثلاثة أرباع كوب سمنة.

ملعقة كبيرة خميره.

عدد 2 ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة.

مقدار 1 ملعقة كبيرة شمر.

ملعقة كبيرة سمسم محمص.

نحضر ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

كمية مناسبة من الماء الدافئ للعجين.

رشه ملح. طريقة تحضير المنين السادة أو القراقيش في وعاء عميق نظيف وجاف نضع كل المكونات الجافة وهي الدقيق والملح والبيكنج بودر والسمسم والشمر والخميرة والسكر واللبن والبودرة ثم تخلط كل هذه المكونات جيدا مع بعض. نعمل على إذابة السمنة فقط وليست ساخنة ثم توضع فوق المكونات السابقة. نبدأ في عملية الخلط ثم نسكب الماء علي مراحل ونعجن باليدين جيدا حتى تتكون معنا عجينة طرية ناعمة الملمس. ننقل العجينة في وعاء اخر مدهون بالزيت ثم ندهن وجه العجين ويغطي بكيس ثم فوطة مطبخ. يترك العجين في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمه و يختمر لمدة ساعة ونصف. وبعد أن اختمر العجين نأخذ منه قطع بحجم الكره وتلف على شكل رول ثم نقوم بالضغط عليها وتقطع بشكل القراقيش الصغيرة المعروفة. نحضر صينية خبز مدهونة ونقوم برص المنين أو القراقيش احرصي على ترك مسافة بين كل قطعة و اخرى. نكون قد قمنا في السابق بتشغيل الفرن ثم ادخل صنية القراقيش الفرن على درجة حرارة مرتفعة قليلا حتى تنضج وتصبح بلون ذهبي وتقدم بالهناء والشفاء. طريقة عمل المنين السادة أو القراقيشطريقة تحضير المنين السادة أو القراقيش ملحوظة.. إذا كنت ترغبين في قراقيش طرية جدا اتركيها تختمر. إذا كنت تريد قراقيش مقرمشة قومي بإدخالها الفرن فورا بعد التقطيع على درجة حراره مرتفعة.

في النهاية قدمنا لكم طريقة عمل المنين السادة أو القراقيش من خلال هذا المقال بكل سهولة وبساطة على ربه المنزل نرجو أن تكون عامة الإفادة. الوسوم

المنين السادة او القراقيش الدايبة تعدي من المخبوزات المفضلة سواء كانت محشوه أو ساده لأنها تتميز بطعم لذيذ يمكن تحضيره من مكونات بسيطة متوفرة في كل مطبخ وصفة شهية ،بجد طريقة عملها سهلة وبسيطة وأيضا المقادير رخيصة الثمن يمكن عمل المنين أو القراقيش الدايبة بالسمسم و،كمان يمكن تناولها على الإفطار مع المشروب المفضل مثل كوب الشاي أو اللبن أو وسط الوجبات كتصبيرة. طريقة عمل المنين السادة أو القراقيش نصف كيلو دقيق ابيض متعدد الأغراض.

معيار نصف كوب سمنة.

ثلاثة أرباع كوب سمنة.

ملعقة كبيرة خميره.

عدد 2 ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة.

مقدار 1 ملعقة كبيرة شمر.

ملعقة كبيرة سمسم محمص.

نحضر ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

كمية مناسبة من الماء الدافئ للعجين.

رشه ملح. طريقة تحضير المنين السادة أو القراقيش في وعاء عميق نظيف وجاف نضع كل المكونات الجافة وهي الدقيق والملح والبيكنج بودر والسمسم والشمر والخميرة والسكر واللبن والبودرة ثم تخلط كل هذه المكونات جيدا مع بعض. نعمل على إذابة السمنة فقط وليست ساخنة ثم توضع فوق المكونات السابقة. نبدأ في عملية الخلط ثم نسكب الماء علي مراحل ونعجن باليدين جيدا حتى تتكون معنا عجينة طرية ناعمة الملمس. ننقل العجينة في وعاء اخر مدهون بالزيت ثم ندهن وجه العجين ويغطي بكيس ثم فوطة مطبخ. يترك العجين في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمه و يختمر لمدة ساعة ونصف. وبعد أن اختمر العجين نأخذ منه قطع بحجم الكره وتلف على شكل رول ثم نقوم بالضغط عليها وتقطع بشكل القراقيش الصغيرة المعروفة. نحضر صينية خبز مدهونة ونقوم برص المنين أو القراقيش احرصي على ترك مسافة بين كل قطعة و اخرى. نكون قد قمنا في السابق بتشغيل الفرن ثم ادخل صنية القراقيش الفرن على درجة حرارة مرتفعة قليلا حتى تنضج وتصبح بلون ذهبي وتقدم بالهناء والشفاء. طريقة عمل المنين السادة أو القراقيشطريقة تحضير المنين السادة أو القراقيش ملحوظة.. إذا كنت ترغبين في قراقيش طرية جدا اتركيها تختمر. إذا كنت تريد قراقيش مقرمشة قومي بإدخالها الفرن فورا بعد التقطيع على درجة حراره مرتفعة.

في النهاية قدمنا لكم طريقة عمل المنين السادة أو القراقيش من خلال هذا المقال بكل سهولة وبساطة على ربه المنزل نرجو أن تكون عامة الإفادة.

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