كيكة الرواني الهشة الأصلية في 30 دقيقة فقط وبمكونات غير مكلفة

كيكة الرواني نوع مختلف من أنواع الكيكة، والتي تحضر بالمكونات الخاصة بالبسبوسة مع مكونات الكيكة، وهذا ينتج عنها طعمها خطير لا يقاوم، ونظرا لتعلق الجميع بالحلويات تبحث الأمهات باستمرار على وصفات جديدة من الحلويات، وبعد رحلة بحث طويلة نجد أن كيكة الرواني هي أفضل الحلويات التي يمكن تقديمها في أي وجبة سواء وجبة الإفطار أو العشاء، وهي سهلة التحضير، ونطلعكم في السطور التالية طريقة عمل كيكة الرواني الأصلية.

كيكة الرواني الهشة

الكيكة هي الحلوى المفضلة لدى الأطفال ولذلك تقدمها الأمها لهم باستمرار، وهذا جعلهم يشعرون بالملل من تكرار الوصفات العادية، وكيكة الرواني يمكن أن تقدمها الأمهات لأطفالها وعائلتها وستعجبهم بالتأكيد، لأنه تغير عن الروتين المعتاد عليه.

كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من دقيق سميد البسبوسة.

كوب سكر.

4 حبات بيض.

رشة ملح.

فانيليا.

2 ملعقة كبيرة سمن.

3 ملاعق كبيرة جوز الهند.

كوب زبادي.

2 كوب سكر.

2 كوب ماء.

رشة فانيليا.

عصير نصف ليمونة.

في البداية نقوم بتحضير الشربات وهذا من خلال مزج السكر والماء في قدر، ويرفع القدر على النار متوسطة ليغلي، ثم نضيف الفانيليا مع عصير الليمون ويبدأ أن يصبح الخليط كثيف قليلا، ثم يرفع من على النار ويترك ليبرد.

في وعاء الخلاط نضع الزبادي والبيض والسمن والفانيليا والسمن ونخفقهما جيداً.

في وعاء ننخل الدقيق ثم نضيف له دقيق البسبوسة والملح وجوز الهند ونقلبهما معاً.

نسكب الخليط السائل على الدقيق ونقلبهما معاً بالمضرب السلك في اتجاه واحد، وهذا للحصول على خليط متجانس.

نحضر صينية الفرن وتدهن بالقليل من السمن أو بملعقة من الطحينة، ويسكب فيها خليط الكيكة بالتساوي، ونحرص على تحريك الصينية لأكثر من مرة حتى يخرج الهواء منها.

ندخل الصينية الفرن لمدة 30 دقيقة على درجة حرارة 180، وهذا حتى تنضج الكيكة وتكتسب اللون الذهبي.

نخرج كيكة الرواني من الفرن وتترك قليلاً لتهدأ، ثم نسقيها بالشربات الساخن ويرش عليها جوز الهند وتترك لتبرد تماماً ونقدمها بالهنا والشفا

المكونات:مكونات الشربات:طريقة التحضير: