روتين العناية بالشعر الكيرلي وأفضل الوصفات الطبيعية للشعر الكيرلي

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روتين العناية بالشعر الكيرلي يتضمن بضعة خطوات يجب تطبيقها للحفاظ على الشعر الكيرلي كما هو بمظهره الجذاب دون أن يتحول إلى شعر هايش وجاف، هذا إلى جانب التعامل مع الشعر بعناية مثل عدم المبالغة في غسله بكثرة؛ حتى لا يفقد الزيوت الطبيعية الموجودة به ويصبح جاف، ويُمكن أيضًا تحضير وصفات بالمكونات الطبيعية للمساعدة في تغذية الشعر وترطيبه بنسبة كافية حتى يصبح مظهر الشعر صحي أكثر.روتين العناية بالشعر الكيرلي
إتباع روتين العناية بالشعر الكيرلي هو حل موفق بدلًا من استخدام المكواة والسشوار لفرده أو كريمات فرد الشعر، حيث يتميز الشعر الكيرلي بطبيعته الخاصة والفريدة من نوعها، وخاصةً فيما يتعلق بشكل خصلات الشعر المميزة، وعند العناية به فإنه يكون أقل عرضة للهيشان، مما يظهر الشعر الكيرلي بشكل جذاب للغاية، والنقاط التالية تتضمن خطوات العناية بالشعر الكيرلي.
- روتين العناية بالشعر الكيرلي يبدأ من استخدام المنتجات المناسبة للشعر من شامبو وبلسم.
- وضع ليف ان على الشعر قبل تصفيفه؛ حتى يقلل هيشان الشعر ويرطبه.
- تصفيف الشعر بواسطة مشط واسع؛ حتى لا يفرق خصلات الشعر الكيرلي عن بعضها البعض، وبالتالي يهيش الشعر.
- استبدال غطاء الوسادة العادي بغطاء من الحرير أو الستان تجنبًا لتقصف الشعر.
يُعد بذور الكتان من المكونات الطبيعية التي يُنصح باستخدامها للشعر الكيرلي؛ نظرًا لقدرته الفعالة على ترطيب الشعر، كما يغذي الشعر على نحو رائع، مما ينعكس بدوره على مظهر الشعر، كما أن إعداد بذور الكتان بهذه الطريقة يضيف للشعر المزيد من الفوائد مثل تحفيز نمو الشعر وتجنب ظهور الشعر الأبيض مبكرًا، وإليكم طريقة تحضير جل بذور الكتان للشعر الكيرلي بالتفصيل:
- يوضع 3 ملاعق كبيرة من بذور الكتان مع كوبين من الماء في وعاء على النار.
- يُقلب المزيج بإستمرار وبعد غليان الماء نجد أن قوام الماسك يتماسك أكثر فأكثر، ويُرفع الوعاء من النار بعد أن يصبح قوام الماء متماسك مثل الجل.
- يُصفى الخليط سواء من خلال استخدام المصفاة أو بواسطة قطعة قماش من القطن، ويُخزن في عبوة نظيفة في الثلاجة.
- يوضع جل بذور الكتان على الشعر ومن ثم نبدأ في تصفيفه بالمشط، مع ضرورة التأكد أن تم وضع الجل على كافة أجزاء الشعر، ويُصفف الشعر الكيرلي بالشكل الذي نريده، ومن ثم سنلاحظ أن تموجات الشعر ذات شكل محدد ومنظم وأكثر جمالًا.
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روتين العناية بالشعر الكيرلي يتضمن بضعة خطوات يجب تطبيقها للحفاظ على الشعر الكيرلي كما هو بمظهره الجذاب دون أن يتحول إلى شعر هايش وجاف، هذا إلى جانب التعامل مع الشعر بعناية مثل عدم المبالغة في غسله بكثرة؛ حتى لا يفقد الزيوت الطبيعية الموجودة به ويصبح جاف، ويُمكن أيضًا تحضير وصفات بالمكونات الطبيعية للمساعدة في تغذية الشعر وترطيبه بنسبة كافية حتى يصبح مظهر الشعر صحي أكثر.روتين العناية بالشعر الكيرلي
إتباع روتين العناية بالشعر الكيرلي هو حل موفق بدلًا من استخدام المكواة والسشوار لفرده أو كريمات فرد الشعر، حيث يتميز الشعر الكيرلي بطبيعته الخاصة والفريدة من نوعها، وخاصةً فيما يتعلق بشكل خصلات الشعر المميزة، وعند العناية به فإنه يكون أقل عرضة للهيشان، مما يظهر الشعر الكيرلي بشكل جذاب للغاية، والنقاط التالية تتضمن خطوات العناية بالشعر الكيرلي.
- روتين العناية بالشعر الكيرلي يبدأ من استخدام المنتجات المناسبة للشعر من شامبو وبلسم.
- وضع ليف ان على الشعر قبل تصفيفه؛ حتى يقلل هيشان الشعر ويرطبه.
- تصفيف الشعر بواسطة مشط واسع؛ حتى لا يفرق خصلات الشعر الكيرلي عن بعضها البعض، وبالتالي يهيش الشعر.
- استبدال غطاء الوسادة العادي بغطاء من الحرير أو الستان تجنبًا لتقصف الشعر.
يُعد بذور الكتان من المكونات الطبيعية التي يُنصح باستخدامها للشعر الكيرلي؛ نظرًا لقدرته الفعالة على ترطيب الشعر، كما يغذي الشعر على نحو رائع، مما ينعكس بدوره على مظهر الشعر، كما أن إعداد بذور الكتان بهذه الطريقة يضيف للشعر المزيد من الفوائد مثل تحفيز نمو الشعر وتجنب ظهور الشعر الأبيض مبكرًا، وإليكم طريقة تحضير جل بذور الكتان للشعر الكيرلي بالتفصيل:
- يوضع 3 ملاعق كبيرة من بذور الكتان مع كوبين من الماء في وعاء على النار.
- يُقلب المزيج بإستمرار وبعد غليان الماء نجد أن قوام الماسك يتماسك أكثر فأكثر، ويُرفع الوعاء من النار بعد أن يصبح قوام الماء متماسك مثل الجل.
- يُصفى الخليط سواء من خلال استخدام المصفاة أو بواسطة قطعة قماش من القطن، ويُخزن في عبوة نظيفة في الثلاجة.
- يوضع جل بذور الكتان على الشعر ومن ثم نبدأ في تصفيفه بالمشط، مع ضرورة التأكد أن تم وضع الجل على كافة أجزاء الشعر، ويُصفف الشعر الكيرلي بالشكل الذي نريده، ومن ثم سنلاحظ أن تموجات الشعر ذات شكل محدد ومنظم وأكثر جمالًا.
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