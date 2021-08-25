طريقة عمل الفلافل المصرية إليكم أفضل طريقة وب10 خطوات فقط

طريقة عمل الفلافل المصرية ، هو ما سنعرضها عليكم، عبر السطور التالية. فكثيرا ما يبحث محبي المطبخ، والطبخ، عن أفضل وسيلة، لعمل الفلافل في المنزل، وذلك لعشق الكثيرين لطعم الفلافل المصرية، تلك التي تعد واحدة، من أشهر الوجبات الشعبية، بجميع المحافظات المصرية، كحال وجبة الفول، ولذلك نجد الكثيرين، يبحثون أيضا، عن كيفية عمل الفول المدمس. وعلى الرغم من، توافر الفلافل، (أو كما يسميها البعض بالطعمية)، في الكثير من المطاعم، إلا أن ربات المنزل، تفضل تحضيرها، في المنزل، لضمان نظافتها. وسنعرض لكم، عبر هذه المقالة، من موقعنا: موقع ثقفني، أفضل، وأسهل طريقة، لإعداد الفلافل، باتباع 10 خطوات سهلة، وبمكونات بسيطة، لا تكلف الكثير. طريقة عمل الفلافل المصرية: عليك غسل الفول، وغمره في الماء، في اليوم السابق، لبدء التحضير. عليك تصفية حبوب الفول، من الماء، باستخدام مصفاة ناعمة. الآن، نقوم بفرم، كل من: الكزبرة، والكراث، والبقدونس، والشبت. الآن، نضع المكونات كلها بالخلاط، مع إضافة الملح، والفلفل الأسود. نفرم المكونات كلها، حتى نحصل على عجينة، وللحصول على عجينة ناعمة، يمكن إضافة بعض الماء. لا تنس إضافة كربونات الصوديوم، وبذور الكزبرة للخيط السابق. والآن، عليكم بالتقليب الجيد للخليط، حتى تمتزج المكونات. ضعوا كمية جيدة من الزيت، في مقلاة كبيرة. نشكل كرات الطعمية، ثم نضعها في الزيت، بعد التأكد من أن الزيت قد سخن، بشكل جيد. نستمر في التقليب، حتى تصبح الفلافل، ذات لون بني ذهبي رائع، ونخرجها من الزيت. مقادير عمل الفلافل: طريقة عمل الفلافل المصرية:مقادير عمل الفلافل: لعمل الفلافل المصرية بأفضل طريقة، يجب الالتزام بالمقادير، كالاتي: ستحتاج لنصف كيلو من الفول المدشوش، وكذلك كمية من الماء، مناسبة لنقعه. ستحتاج أيضا، لحفنة من الشبت، وكذلك حفنة من الكزبرة، وأخرى من البقدونس، وحفنة أخيرة من الكزبرة. لا تنس إحضار، بصلتان كبيرتان، أو معلقة كبيرة من البصل البودر، كبديل عن البصلتين. احضر أيضا ستة فصوص من الثوم، ويمكن استبدالهم، ب3 ملاعق من الثوم البودر. احضر ملعقة صغيرة، من الملح، ومعلقة صغيرة كذلك، من الفلفل الأسود. ويمكن إضافة، ربع ملعقة صغيرة، من مسحوق الشطة الحارة، أو الاستغناء عنها، بحسب الرغبة. حضر ملعقتين صغيرتين، من بيكربونات الصوديوم . وأخيرا، احضر أيضا، بيضة واحدة فقط. الوسوم

طريقة عمل الفلافل المصرية ، هو ما سنعرضها عليكم، عبر السطور التالية. فكثيرا ما يبحث محبي المطبخ، والطبخ، عن أفضل وسيلة، لعمل الفلافل في المنزل، وذلك لعشق الكثيرين لطعم الفلافل المصرية، تلك التي تعد واحدة، من أشهر الوجبات الشعبية، بجميع المحافظات المصرية، كحال وجبة الفول، ولذلك نجد الكثيرين، يبحثون أيضا، عن كيفية عمل الفول المدمس. وعلى الرغم من، توافر الفلافل، (أو كما يسميها البعض بالطعمية)، في الكثير من المطاعم، إلا أن ربات المنزل، تفضل تحضيرها، في المنزل، لضمان نظافتها. وسنعرض لكم، عبر هذه المقالة، من موقعنا: موقع ثقفني، أفضل، وأسهل طريقة، لإعداد الفلافل، باتباع 10 خطوات سهلة، وبمكونات بسيطة، لا تكلف الكثير. طريقة عمل الفلافل المصرية: عليك غسل الفول، وغمره في الماء، في اليوم السابق، لبدء التحضير. عليك تصفية حبوب الفول، من الماء، باستخدام مصفاة ناعمة. الآن، نقوم بفرم، كل من: الكزبرة، والكراث، والبقدونس، والشبت. الآن، نضع المكونات كلها بالخلاط، مع إضافة الملح، والفلفل الأسود. نفرم المكونات كلها، حتى نحصل على عجينة، وللحصول على عجينة ناعمة، يمكن إضافة بعض الماء. لا تنس إضافة كربونات الصوديوم، وبذور الكزبرة للخيط السابق. والآن، عليكم بالتقليب الجيد للخليط، حتى تمتزج المكونات. ضعوا كمية جيدة من الزيت، في مقلاة كبيرة. نشكل كرات الطعمية، ثم نضعها في الزيت، بعد التأكد من أن الزيت قد سخن، بشكل جيد. نستمر في التقليب، حتى تصبح الفلافل، ذات لون بني ذهبي رائع، ونخرجها من الزيت. مقادير عمل الفلافل: طريقة عمل الفلافل المصرية:مقادير عمل الفلافل: لعمل الفلافل المصرية بأفضل طريقة، يجب الالتزام بالمقادير، كالاتي: ستحتاج لنصف كيلو من الفول المدشوش، وكذلك كمية من الماء، مناسبة لنقعه. ستحتاج أيضا، لحفنة من الشبت، وكذلك حفنة من الكزبرة، وأخرى من البقدونس، وحفنة أخيرة من الكزبرة. لا تنس إحضار، بصلتان كبيرتان، أو معلقة كبيرة من البصل البودر، كبديل عن البصلتين. احضر أيضا ستة فصوص من الثوم، ويمكن استبدالهم، ب3 ملاعق من الثوم البودر. احضر ملعقة صغيرة، من الملح، ومعلقة صغيرة كذلك، من الفلفل الأسود. ويمكن إضافة، ربع ملعقة صغيرة، من مسحوق الشطة الحارة، أو الاستغناء عنها، بحسب الرغبة. حضر ملعقتين صغيرتين، من بيكربونات الصوديوم . وأخيرا، احضر أيضا، بيضة واحدة فقط.

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