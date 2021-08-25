البوريك التركي باللحم المفروم بكل سهولة وبمذاق لذيذ ومميز جداً

البوريك التركي باللحم المفروم ، من ألذ وأشهى حشوات البوريك، كما أنه يعشقه الصغار والكبار، ومحبب ومفضل لديهم أيضاً، كما يحظى بإقبال الكثير، نظراً لمذاقه الرائع والمميز، حيث يتميز المطبخ التركي بأكلاته ومعجناته اللذيذة والمتنوعة، كما انتشر بكثرة في الوطن العربي، ونال على إعجاب الجميع أيضاً، ويتميز بقيمته الغذائية العالية، وبسهولة تحضيره، بالإضافة إلى أن مكوناته بسيطة، وغير مكلفة أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة البوريك التركي بالجبنة وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل البوريك التركي باللحم المفروم بألذ الوصفات.

مكونات البوريك التركي باللحم المفروم

يتكون البوريك التركي باللحم المفروم من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه المذاق اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

ثلاث رقائق من عجين الفيلو الدائري.

مقادير الحشوة

ربع كوب من الزيت.

حبة بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

500 جم لحم مفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة.

ملعقة صغيرة من السبع بهارات.

3 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.

مقادير دهن الرقائق

نصف كوب من الماء.

4 ملعقة كبيرة من الزيت.

للتزيين (اختياري)

زبادي بالثوم.

زيت بالشطة.

نعناع.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على البوريك التركي باللحم المفروم بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نضع مقلاة على النار، ثم نضيف إليها الزيت والبصل، ثم نقلبه باستمرار حتى يذبل.

ثم نضيف اللحم المفروم ونقلبه باستمرار حتى يتغير لونه.

ثم نضيف الصلصة والملح والفلفل الأسود والشطة والسبع بهارات، ثم نخلطهم جيداً، ونقلب باستمرار حتى ينضج اللحم.

بعد ذلك نضيف البقدونس المفروم ناعم ونقلبهم، ثم نرفع المقلاة من على النار ونترك الحشوة تبرد.

ثم نحضر رقائق عجين الفيلو، ثم نقسم كل واحدة إلى أربع أجزاء.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه الماء والزيت ونخلطهم جيداً، ثم ندهن كل جزء من اللفائف بهذا الخليط.

بعد ذلك نوزع على كل جزء مقدار من الحشوة، ثم نلفه رول، ثم نلفه على شكل دائرة.

ثم نحضر صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة، ثم نرص فيها البوريك، ثم ندهنه بخليط الزيت.