مزيل العرق برائحة الليمون والنعناع المنعشة لتخلص من رائحة العرق الكريهة

يعتبر مزيل العرق ، من أهم المنتجات الخاصة بالعناية بالجسم، حيث يبحث عنها الكثير من الناس لتخلص من رائحة العرق الكريهة أثناء فترة الصيف، ويمنح البشرة الترطيب والنعومة ويجعلها منتعشة لفترة طويلة، ويساعد على تفتيح الإبط من الاسمرار والتصبغات التي تسببها المزيلات التي تحتوي على المواد الكيمائية الضارة، فتجد بعض الناس يبحثون عن طرق طبيعية لإزالة رائحة العرق الكريهة والتخلص منها نهائياً، فلذلك قومنا بعمل مزيل طبيعي من المنزل يحافظ على نظافة الجسم ويمنحه الترطيب اللازم أثناء فترة الصيف، ويجعل مملمس الجلد ناعم ويحافظ على ترطيبه ويحميه من التشققات، سوف نتعرف علي طريقة عمل مزيل العرق الطبيعي برائحة الليمون والنعناع المنعشة تدوم لمدة 24 ساعة بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات مزيل العرق برائحة الليمون والنعناع المنعشة مكونات مزيل العرق برائحة الليمون والنعناع المنعشة سوف نقدم لكم بعض الخطوات البسيطة لعمل مزيل طبيعي ورائع بالمنزل وهى كما يلي:- نصف كوب من ماء الورد. ربع كوب من عصير الليمون. نصف ملعقة صغيرة من النشا. ملعقة كبيرة من زيت النعناع. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نوضح لكم طريقة تحضير مزيل العرق برائحة الليمون والنعناع المنعشة لإزالة رائحة العرق نهائياً وهى كالتالي:- نحضر بخاخ فارغ ونضع جميع المكونات داخل العبوة ونغلقها جيداً.

ثم نرج البخاخ جيداً حتى تتفاعل جميع المكونات مع بعضها.

نقوم بوضع البخاخ في مكان مظلم في درجة حرارة الغرفة لمدة ساعة حتى تتفاعل المكونات جيداً.

ثم نقوم باستخدامه يومياً بعد الاستحمام مباشرة حتى يعطينا نتائج رائعة وجسم منتعش وجميل. طريقة عمل مزيل العرق برائحة اللافندر العطري سوف قدم لكم بعض الخطوات البسيطة المزيلات بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر علية فارغة ونضع بها نصف كوب من الماء العادي، ثم نيف إليها ملعقة صغيرة من النشا ونقلب حتى يذوب النشا تماماً. ثم نضع الوعاء على طبق به ماء ساخن ونقلب حتى يصبح القوام مثل الكريم. نرفع الوعاء من الماء الساخن ونضيف إليه ملعقة كبيرة من زيت اللافندر العطري ونقلب جيداً. ثم نحتفظ بالعلبة في مكان بارد ونقوم باستخدامها بشكل يومي بعد الاستحمام مباشرة حتى تعطينا نتائج مبهرة. الوسوم

يعتبر مزيل العرق ، من أهم المنتجات الخاصة بالعناية بالجسم، حيث يبحث عنها الكثير من الناس لتخلص من رائحة العرق الكريهة أثناء فترة الصيف، ويمنح البشرة الترطيب والنعومة ويجعلها منتعشة لفترة طويلة، ويساعد على تفتيح الإبط من الاسمرار والتصبغات التي تسببها المزيلات التي تحتوي على المواد الكيمائية الضارة، فتجد بعض الناس يبحثون عن طرق طبيعية لإزالة رائحة العرق الكريهة والتخلص منها نهائياً، فلذلك قومنا بعمل مزيل طبيعي من المنزل يحافظ على نظافة الجسم ويمنحه الترطيب اللازم أثناء فترة الصيف، ويجعل مملمس الجلد ناعم ويحافظ على ترطيبه ويحميه من التشققات، سوف نتعرف علي طريقة عمل مزيل العرق الطبيعي برائحة الليمون والنعناع المنعشة تدوم لمدة 24 ساعة بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات مزيل العرق برائحة الليمون والنعناع المنعشة مكونات مزيل العرق برائحة الليمون والنعناع المنعشة سوف نقدم لكم بعض الخطوات البسيطة لعمل مزيل طبيعي ورائع بالمنزل وهى كما يلي:- نصف كوب من ماء الورد. ربع كوب من عصير الليمون. نصف ملعقة صغيرة من النشا. ملعقة كبيرة من زيت النعناع. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نوضح لكم طريقة تحضير مزيل العرق برائحة الليمون والنعناع المنعشة لإزالة رائحة العرق نهائياً وهى كالتالي:- نحضر بخاخ فارغ ونضع جميع المكونات داخل العبوة ونغلقها جيداً.

ثم نرج البخاخ جيداً حتى تتفاعل جميع المكونات مع بعضها.

نقوم بوضع البخاخ في مكان مظلم في درجة حرارة الغرفة لمدة ساعة حتى تتفاعل المكونات جيداً.

ثم نقوم باستخدامه يومياً بعد الاستحمام مباشرة حتى يعطينا نتائج رائعة وجسم منتعش وجميل. طريقة عمل مزيل العرق برائحة اللافندر العطري سوف قدم لكم بعض الخطوات البسيطة المزيلات بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر علية فارغة ونضع بها نصف كوب من الماء العادي، ثم نيف إليها ملعقة صغيرة من النشا ونقلب حتى يذوب النشا تماماً. ثم نضع الوعاء على طبق به ماء ساخن ونقلب حتى يصبح القوام مثل الكريم. نرفع الوعاء من الماء الساخن ونضيف إليه ملعقة كبيرة من زيت اللافندر العطري ونقلب جيداً. ثم نحتفظ بالعلبة في مكان بارد ونقوم باستخدامها بشكل يومي بعد الاستحمام مباشرة حتى تعطينا نتائج مبهرة.

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