عجينة البيتزا هشه وقطنية جربيها مش هتاخد منك اكتر من 10 دقائق والطعم رهيب عجينة واحدة سحرية لخبز البيتزا ويمكن استخدامها لكل انواع المخبوزات الشهيرة، حيث إنها مناسبة لكافة العجائن التي تحتاج، كما إنها تتناسب مع مختلف أنواع الخبيز، كما يتزايد الإقبال على شرائها من مختلف المحلات والمطاعم المتخصصة، ويمكن لكل سيدة ان تقوم بصنع عجينة البيتزا في عشر دقائق فقط في البيت دون الشعور بمجهود، وفي هذا المقال نقدم لكل سيدة مبتدئه طريقة عمل البيتزا في المنزل.

مكونات عجينة البيتزا للمبتدئين:

تستطيع كل سيدة عمل عجينة سريعة في البيت لصنع البيتزا خلال عشر دقائق بطريقه سهله وبسيطة في المنزل بمكونات موجودة في جميع البيوت عربية وغير مكلفه ثم تشكل هذه الوصفة أهمية كبيرة للسيدات التي تعمل في النهار، حيث تستطيعي إنجازها في وقت قليل، ونقدم اليكم المكونات الخاصة بعجينة البيتزا وهي:

لتر من المياه الدافئة.

مقدار ٣ معالق كبيرة من المايونيز.

ثلاث أكواب كبيرة من الدقيق الخاص بالعجين.

٣ معالق من الزبادي الطبيعي.

ثلاث معالق صغيرة من الحليب البودر.

كوب صغير من السكر الناعم.

معلقة صغيرة من الخميرة الفورية.

معلقة كبيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة من الملح.

تستطيعين القيام بإعداد عجينة واحدة سحرية للبيتزا وقطنية تستطيع استخدامها في كل انواع المخبوزات، ولكن اتبعي جميع الخطوات لتحصلي على بيتزا مميزة ورائعة: