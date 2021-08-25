طريقة عمل كفتة الحاتي بأسهل الخطوات وأقل تكلفة كالجاهز تماماً

العديد يرغب في تحضير الكفتة على طريقة الكفتة الحاتي كالجاهز تماماً، لهذا ففيما يلي سوف مرفق لكم كل ما يتعلق بكفتة الحاتي بأسهل الطرق وأقل المكونات، وكذلك بأقل تكلفة وأسهل الخطوات، حيث أن كل أم ترغب في تحضير أفضل الأكلات لأبنائها كالجاهز.

إن الكفتة من أفضل الأكلات الرائعة والشهية وكذلك اللذيذة والتي تكون محببة لدى الكبار وكذلك الصغار، لهذا ففيما يلي طريقة إعداد كفتة الحاتي بأبسط الطرق:

المقادير

نصف كيلو من اللحم الضاني المفروم.

ملعقة صغيرة من الدهن.

بصلة مبشورة.

ثمرة من الطماطم المفرومة.

2 ملعقة من الخل الأبيض.

3 ملاعق من البقسماط الناعم.

بهارات.

زعتر.

قطعة من الفحم.

في البداية قومي بتحضير طبق كبير وعميق لكي تقومي بمزج اللحم المفروم بها مع الخل والبقسماط.

بعد ذلك يتم تتبيلها بالبهارات والزعتر والملح، مع مزج المقادير جيداً.

بعدها قومي بوضع المزيج بالثلاجة حتى مرور ربع ساعة كحد أدنى.

قومي بوضع ماء البصل المبشور والطماطم باليد، مع تشكيل الكفتة على شكل أصابع.

بعد ذلك قومي برص الكفتة بالأسياخ المعدنية، ومن ثم ضعيها بالشواية أو قومي برصها بصينية ووضعها بالفرن، وبمجرد خروجها قومي بلفها بواسطة ورق الفويل الذي تم إضافة قطعة الفحم الساخنة إليه بالسابق.

في النهاية قومي برص كفتة الحاتي بطبق التقديم ومن ثم ضعي البقدونس عليه، مع تقديمها بجانب أطباق السلطة الخضراء وكذلك الأرز وسلطة الطحينة.

كيلو من اللحم المفروم.

نصف كيلو من البصل المفروم.

بقدونس مفروم.

ملح وفلفل أسود.