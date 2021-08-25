كيفية عمل البسبوسة المرملة بطريقة احترافية في المنزل مثل محل الحلواني

تعد البسبوسة من أشهى وألذ أطباق الحلوى وخاصة في الشرق الأوسط، فهي تتميز بطعمها الفريد من نوعه والذي يعطي الجسم طاقة كبيرة كونها تحتوي على السميد، والسميد هو مطحون من حبوب القمح القاسية ولكن السميد يختلف عن القمح الغير نظيف في فوائده، فهو يتميز برائحته العطرة في صناعة الحلويات، ويتميز بقيمة غذائية عالية جدا لجسم الإنسان كما أنه يمنع تقلبات السكر في الدم .

البسبوسة

يعود أصل البسبوسة إلى الدولة العثمانية التي كانت تقوم بتحضير ألذ وأشهى أنواع أطباق الحلويات، وبعدها تناقلت هذه الوجبة إلى مصر لتصبح من أصول الحلويات المصرية، وكالعادة أضاف إليها المصريين لمساتهم عليها بوضعهم للمكسرات والقشطة وغيرها، ويعود اسمها إلى كلمة “البس” التي تعني مزج الطحين بالسمن .

هناك العديد من المكونات المتعارف عليها لعمل ألذ اطباق البسبوسة ولكن نضمن لكم بهذه الطريقة عملها بأفضل طعم والذي سيضيف لمستك في هذا الطبق مقارنة بغيرك وهذه المكونات هي :

ثلاثة أكواب من دقيق سميد البسبوسة .

وثلاثة ملاعق كبيرة من جوز الهند المبشور .

كوب إلا ربع من السكر الأبيض .

كوب إلا ربع من اللبن الدافئ .

كوب إلا ربع من السمنة .

نصف كوب من الشربات ثقيل القوام البارد .

كوب وربع من السكر الأبيض .

كوب وربع من الماء .

عصير ليمونة واحدة .

ملعقتان كبيرتان سمنة

بعض أنواع المكسرات مجروشة أو كما هي .