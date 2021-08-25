زنجر الدجاج كرسبي مقرمش زي المحلات بالخطوات في المنزل

دجاج زنجر، من الأكلات المفضلة لدى الكثير كبار وصغار يرغبون في تناولها داخل المطاعم لتميزها بطبقة مقرمشة وطعم شهى ولذيذ اليوم من خلال موقعنا نقدم لكم سر تلك الطبق المقرمشة لتناولها في المنزل وتوفير الكثير من المبالغ التي يتم دفعها داخل المحلات.

فراخ المقرمشة، الدجاج من البروتينات الهامة التي يجب تناولها لا استفادة بها، كما يمكن التنوع في تحضيرها، مثل دجاج مشوى على الفحم أو الفرن أو تحضير كفتة الفراخ، أو كفتة الفراخ اليوم نقدم طريقة زنجر كرسبى.

طريقة عمل زنجر دجاج كرسبي

نحرص دائما على تقديم افضل واشهي الوصفات التي يمكن تحضيرها ربة منزل بكل سهولة في المنزل بخطوات سهلة ولا تستغرق الكثير من الوقت والمجهود، يمكن تحضير دجاج زنجر والاحتفاظ به في الثلاجة واستخدامه وقت ما تشاء.

أولا المقادير

نص كيلو صدور فراخ شرائح سميكه بالطول.

كوب ماء.

كوب دقيق.

معلقتين كبار نشا.

عدد 1بيضه.

ملح حسب الرغبة.

نص معلقة صغيرة من فلفل الاسود.

عدد 2 معلقة شطه بودره.

معلقه كبيرة من بابريكا.

نص معلقة صغيرة من جنزبيل.

معلقه صغيرة من بصل بودر.

معلقه صغيرة ثوم بودر.

كوب دقيق.

معلقه كبيرة من نشا.

ربع كوب فجيتار حار.

ربع معلقة صغيرة من شطه.

ربع معلقة صغيرة من بصل بودر.

ربع معلقة صغيرة من ثوم بودر.

ملح و نص معلقة صغيرة من بيكنج بودر.

نحضر في الداية طبق غويط ونبدأ في تحضير تتبيله الفراخ( الدجاج) نضع كوب دقيق+ بيضه+ النشا ونقلب جيدا . ثم نضيف جميع التوابل ويمكن لمن يرغب اختياري أضافه الهوت صوص ونقلب الخليط. ثم نضع مقدار الماء نقلب حتى يصبح قوام سميك ثم نضع قطع الدجاج ونخلط جيدا ونترك الخليط لمدة لا تقل عن ساعة.

ثم يليه تحضير طبقة المقرمشة غلاف الدجاج. نحضر طبق أخر ونضع مكونات( دقيق مضاف ألية النشا+ مقدار الفيجتار+ بإضافة البهارت ملح، وفلفل، وثوم بودر، وبصل بودر، بيكنج بودر. بعد مرور وقت التتبيلة نحضر الفراخ( دجاج) نضع قطع الدجاج داخل طبق الخلطة ثم نضعها في طبق به ماء مثلج ثم نضعها مرة أخرة داخل الدقيق ونستمر في تلك الخطوات حتى تنتهى الكمية المتوافرة، ثم نضع قطع الدجاج داخل زيت ساخن. يقدم دجاج زنجر الكر سبى، مع الأرز المبهر، وطبق من السلطة.

طريقة تحضير زنجر دجاج