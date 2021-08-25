تعديل لقاح سبوتنيك لاستخدامه ضد متحور دلتا من فيروس كورونا

عمل باحثون روس أخيرا على تعديل لقاح "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا كوفيد-19، والذي تم اعتماده في نحو 70 دولة حول العالم، وبدأ التطعيم به منذ أكثر من عام، لاستخدامه ضد متحور دلتا من الفيروس.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية عن رئيس معهد جاماليا، ألكسندر جينزبرج قوله: "اللقاح المركب موجود بالفعل في الثلاجة"، مضيفاً أنه من المبكر للغاية التحدث عن نسبة فعاليته.

لقاح سبوتنيك لايت معزز للتطعيم الكامل

ويأتي هذا وفقا لوكالة الأنباء الألمانية في الوقت الذي تعمل فيه جهات إنتاج أخرى في أنحاء العالم بالفعل لتعديل لقاحاتها من أجل مواجهة دلتا، فيما دعا جينزبرج، إلى استخدام لقاح يسمى "سبوتنيك لايت" كمعزز لمن تلقوا تطعيماً كاملاً، من جرعتين، من لقاح بيونتك-فايزر.

نسبة فعالية لقاح سبوتنيك في ضد متحور دلتا

يشار هنا إلى أن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، كان قد صرح قبلا بأن معدل فعالية "سبوتنيك في" يصل إلى 83%، للمصابين بالطفرة "دلتا".