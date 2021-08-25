دليل المبتدئين للحلاقة: نصايح لازالة الشعر الزائد بالمكنة بسهولة في البيت

طريقة الحلاقة لازالة الشعر من الطرق اللي بنات كتير بيعتمدوا عليها ، لانها تعتبر من الطرق السهلة والغير مؤلمة ، بالاضافة ان في بنات بشرتهم حساسة ومش بتتحمل السويت او الشمع وبيبقى الاختيار الوحيد المتاح هو مكنة الحلاقة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم دليل الحلاقة للمبتدئين ، وكمان نصايح لازالة الشعر الزائد بالمكنة بسهولة.

نصايح لازالة الشعر الزائد بالمكنة:

حقائق حوالين الحلاقة:

قبل ما نعرف النصايح ، لازم نعرف شوية حقائق وخرافات منتشرة حوالين الحلاقة واللي دايما بنسمعها هنعرف صحتها من خطأها.

– الخرافة 1:

ان الحلاقة بتخلي الشعر ينمو مرة تانية بشكل اسرع وسميك اكتر واغمق.

الحقيقة: ده مستحيل يحصل ، لان نمو الشعر بيتحدد على حسب من خلال العوامل الوراثية والهرمونات داخل الجسم ، لكن هو اللي بيحصل بس ان الشعر لما بيبدأ ينمو تاني النهايات الحادة للشعر بتخليكي تحسي ان الشعر سميك اكتر وده مش حقيقي ، الشعر في الغالب بينمو بمقدار ربع بوصة في الشهر ، ودي علامة ان جسمك صحتة كويسة وبيعمل اللي المفروض يعمله او الطبيعي بتاع اي جسم.

– الخرافة 2:

الحلاقة بتخلي البشرة جافة ومتقشرة.

الحقيقة: على العكس ، الحلاقة بتخلي البشرة مظهرها وملمسها ناعم من خلال ازالة الطبقة العلوية من الجلد الميت ، ولكن افتكري دايما تستخدمي جل الحلاقة ومرطب بعد الحلاقة عشان تحافظي على البشرة في افضل حالاتها.

– الخرافة 3:

الشفرة الجديدة بتسبب جروح.

الحقيقة: في الواقع العكس هو الصحيح ، ان الحلاقة بشفرة قديمة ومش حادة هو اللي ممكن يسبب جروح للجلد ، لان الشفرة الجديدة بتبقى حادة اكتر هتبقى اكتر امان ، استخدميها بضغط خفيف جدا على البشرة انتي مش محتاجة اكتر من انك تمرريها بس على البشرة ، واختاري ماركة مكنة حلاقة تكون كويسة زي فينوس ، عشان تمنعي اي حكة للبشرة.

– الخرافة 4:

ماكينات الحلاقة الرجالي افضل من ماكينات الحلاقة النسائية.

الحقيقة: الواقع ان التكنولوجيا المستخدمة في ماكينات حلاقة جيليت للرجال والنساء هي نفسها ، ولكن ماكينات الحلاقة فينوس مصممة للنساء بس ، بيتم فيها ضبط شفرات المكنة بشكل فردي عشان تتماشى مع منحنايتك الطبيعية ، كمان بتتميز بمقبض مصمم مخصوص عشان تعرفي تمسكيها باحكام ومتتزحلقش من ايدك اثناء الحلاقة.

– الخرافة 5:

لازم تروحي لمكان متخصص عشان تحصلي على بشرة ناعمة.

الحقيقة: لما الموضوع يتعلق بازالة الشعر ، انتي قدامك اختيارات كتير ، ولكن الحلاقة الرطبة هي اسرع واسهل طريقة للحفاظ على نعومة وجمال البشرة ، بالاضافة انها غير مكلفة ومريحة ، ومش هتضطري تروحي لاي مكان لانك هتقدري تعمليها في البيت بكل سهولة.

7 طرق لازالة الشعر:

في طرق كتير لازالة الشعر ، اهم حاجة تعرفي الطريقة المناسبة ليكي عشان ميحصلش اي مشاكل لبشرتك ، هنقولك وصف مختصر لكل طريقة عشان تقدري تختاري منها اللي يناسبك.

1- الحلاقة الرطبة:

الحلاقة الرطبة بيستخدم فيها الشفرة مع جلد رطب وجل الحلاقة لازالة سهلة للشعر.

2- الحلاقة الجافة:

بتكون بالمكنة من غير استخدام جل وعلى بشرة جافة.. وممكن تشوفوا من هنا طريقة الحلاقة الجافة.

3- كريمات ازالة الشعر:

كريمات ازالة الشعر والمستحضرات والرغوات بتستخدم مركب كيميائي لاذابة الشعر على سطح الجلد.

4- الشمع:

الشمع ممكن يتعمل سخن او بارد ، بيتم فرد الشمع على البشرة وشدها في عكس اتجاه نمو الشعر وسحب الشعر معاها.

5- المكنة الكهربائية:

ماكينات الحلاقة الكهربائية ، بيتم فيها وضع راس لازالة الشعر والاقراص الدوارة بتزيل الشعر من الجذور.

6- ازالة الشعر بالليزر:

ازالة الشعر بالليزر بتم عن طريق تمرير شعاع ضوئي نابض بيدخل من خلال الجلد لبصيلات الشعر.

7- التحليل الكهربائي:

التحليل الكهربائي بيستخدم ابرة رفيعة جدا بتدخل في بصيلات الشعر وبتدمر الخلايا المتجددة بتيار كهربائي خفيف.

شوفي من هنا بالتفصيل وسائل ازالة الشعر الزائد وازاي تختاري اللي يناسبك.

النصايح الاساسية للحلاقة:

الحلاقة الرطبة تعتبر طريقة سريعة وسهلة للتخلص من الشعر الزائد ، وتعتبر كمان ارخص وسيلة ، ولكن افتكري دايما ان اختيار افضل طريقة هي قرارك انتي حسب المناسب بشرتك ، عشان كده هنقولك نصايح هتساعدك تحددي طريقة ازالة الشعر المناسبة ليكي ، ولو حسيتي ان اي وسيلة بتستخدميها مش مناسبة ليكي غيريها لوسيلة مختلفة.

شفرات الحلاقة القابلة لتغيير الشفرة:

بننصحك باستخدام مكنة حلاقة فينوس Venus Embrace القابلة لاعادة تغيير الشفرات ، النوع ده بيحتوي على 5 شفرات لحلاقة دقيقة وللحفاظ على نعومة البشرة ، ولحلاقة سلسلة لتقليل الجروح ، وممكن تستخدمي اي نوع تاني من شفرات فينوس زي Venus Breeze مع قضبان جل الحلاقة المدمجة اللي مش هتحتاجي معاها لاستخدام جل للحلاقة ، والمميز في كل ماكينات الحلاقة بتاعة فينوس القابلة لتغيير الشفرات ان ليها مقبض لاعادة الاستخدام ، وبالتالي تقدري تجربي انواع مختلفة من شفرات فينوس من غير ما تضطري تشتري مكنة حلاقة جديدة.

شفرات الحلاقة الغير قابلة للتغيير او الثابتة:

النوع ده الشفرات بتكون ثابتة وغيري قابلة للتغيير ، وبالتالي المكنة هتستخدميها لحد ما الشفرات بتاعتها تحسي انها مابقتش حادة هتغيريها كلها وتجيبي مكنة جديدة ، والنوع ده مناسب لو بتتنقلي كتير او استخدامها كحلاقة تانية لشنطتك الرياضية.

الطريقة الصحيحة للحلاقة:

1- الخطوة 1:

رطبي البشرة تحت الدش او في البانيو بالماية الدافية لمدة 2 – 3 دقايق لتليين الشعر.

2- الخطوة 2:

استخدمي جل الحلاقة لان الجل بيساعد على حبس الرطوبة في الشعر والتأكد ان المكنة هتتحرك بالسلاسة لحلاقة سهلة ، وده هيحميكي من الجروح المحتملة اللي ممكن تحصل ، بالاضافة انها هتسهل عليكي انك تعرفي الاماكن اللي شيلتي منها الشعر.

3- الخطوة 3:

استخدمي مكنة الحلاقة لازالة الشعر ، ودايما استخدميها بلمسة خفيفة وماتضغطيش لتحت على الجلد ، واحلقي من تحت من اول كاحل الرجل لفوق ، بالنسبة لمنطقة تحت الابط ، احلقي من كل الزوايا ، فوق وتحت ومن الجانبين ، وبالنسبة لمنطقة البكيني ، احلقي في اتجاه نمو الشعر الاول وبعدين العكس عشان تضمني حلاقة ناعمة.

4- الخطوة 4:

بعد الحلاقة رطبي الجلد ، الخطوة دي مهمة جدا لان الترطيب بيساعد على نعومة ورطوبة البشرة ، وبيخلي البشرة نضرة.

احلقي كل ما تلاقي نفسك محتاجة ، لان ده بيختلف من بنت للتانية ، في بنات ممكن يحلقوا كل يوم وبنات تانيين مرتين في الاسبوع ، وبنات ممكن الشعر ياخد وقت اكتر على ما ينمو تاني ، الموضوع كله بيتعلق بالمناسب ليكي ولاحتياجاتك.

افتكري دايما تستخدمي مكنة جديدة لحماية بشرتك من الجروح ، وده معناه انك محتاجة تستبدلي المكنة عند اول علامة تدل على عدم الراحة مع بشرتك ، وعادة المفروض يتم استبدال المكنة بعد 5 – 10 حلاقة.

بعد كل حلاقة كل المطلوب منك انك تشطفي المكنة بالماية وتسيبيها تنشف في الهوا عشان تمنعي انها تتسد ، وماينصحش ابدا انك تشاركي مكنة الحلاقة مع اي شخص تاني.

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