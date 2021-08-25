طريقة عمل بسكويت الشطرنج: بمكونات بسيطة في المنزل وطعم خرافي2021

نقدم اليوم طريقة عمل بسكويت الشطرنج ، الذي يعد من أفضل أنواع البسكويت المخبوز ويعد أفضل من الجاهز، ويجتوي علي طعم الشكولاتة الجميلة والقوام الهش والمقرمش والطعم الخرافي، ويحب تناوله الاطفال في وجبة الافطار، ويشتهر عمل بسكويت الشطرنج في مصر والسعودية وباقي الدول العربية، ويمكن عمل اكثر من نوع للبسكويت مثل البسكويت بالبرتقال والبسكويت بالينسون وانواع كثيرة اخري، واليوم نقدم لكم من خلال موقع ثقفني وهذا المقال عن طريقة عمل بسكويت الشطرنج بمكونات سهلة وبسيطة وتوجد في كل منزل دون تكلفة كبيرة2021.

مكونات طريقة عمل بسكويت الشطرنج الهش والمقرمش بمكونات بسيطة

سوف نتعرف الان علي المكونات التي سوف نقوم بعمل البسكويت بها بدون تكلفة كبيرة ولا تعب في التحضير وهي كما يلي:-

نصف كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب من السكر البودرة.

ثلاث بيضات.

نصف معلقة من الفانيليا.

كوبان ونصف من الدقيق.

معلقة كبيرة من البيكينج بودر.

معلقتين من الكاكاو الخام.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي أفضل وابسط وأسهل طريقة لتحضير بسكويت الشطرنج بخطوات بسيطة جدا داخل المنزل وهي كما يأتي:-

نحضر وعاء عميق ثم نضع بداخله الزبدة والسكر البودرة ثم نقوم باستخدام المضرب نخلط المكونات جيدا حتي تتجانس. ثم نضع البيض بيضة ثم نضربها ثم بيضة اخري ونضربها بتريج مع اضافة نصف معلقة من الفانيليا ونخلط المكونات جيدا حتي تتجانس. ننزل بكوبان وربع من الدقيق علي الخليط ونضيف معلقة من البيكينج بودر ونلم العجينة حتي تتجانس المكونات جيدا. ثم نحضر إناء اخر ونقوم بقسم العجينة الي نصفين بتساوي ونضع في النصف الاول باقي الدقيق ونخلطهم جيدا. ثمنضيف في النصف الاخر الكاكاو ونخلطهم ايضا جيدا حتي يتجانس الكاكاو والعجينة. ثم نقوم بلف العجينة علي شكل رولات رفيع حتي ننتهي من الكمية من النوعان من العجينة. نضع رول من عجينة الكاكاو وبجانبه رول من عجينة الفانيليا ثم رول اخر من عجينة الكاكاو بحيث نكون ثلاث انواع اثنين كاكاو وواحد فانيليا. ثم نضع طبقة اخر عليهم بالعكس فوق عجينة الكاكاو نضع عجينة الفانيليا والعكس حتي نحصل علي رول كبير مكون من ثلاث طبقات فوق بعض. ثم نستمر في العملية حتي ننتهي من الكمية كاملا ونضع الرولات في الفليزر لمدة ربع ساعة ثم نخرجهم ونقطهم ونضع القطع علي صينية مدهونة زبدة ونشعل الفرن علي درجة حرارة 180درجة وندخل الصينية وننتظر من 10 دقائق الي 12دقيقة ونخرج الصينية من الفرن وتقدم بألف هنا وشفا.

أسرار نجاح بسكويت الشطرنج في المنزل مثل الجاهز تماما

نتعرف الان علي بعض اسرار نجاح البسكويت التي سوف يتم عمله في المنزل ليصبح مثل الجاهز بدون تكلفة وهي كالاتي:-