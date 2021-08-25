طريقة تحضير الدجاج التندوري الكرسبي سهلة وسريعة

نستعرض طريقة تحضير الدجاج التندوري الكرسبي سريعة التحضير في المنزل، وما هي مقادير تندوري الدجاج الهندي الشهري، فإذا كنتي تبحثين عن وصفة سهلة وبسيطة على مائدتك للعزومات، وعن أبسط المقادير الغير مكلفة والطعم الشهي واللذيذ، إذا طبق فراخ الكرسبي هو وصفتك التي تبحثين عنها، فهو من أشهي أطباق الدجاج التي يمكنك إعدادها من خلال خطوات بسيطة ومقادير غير مكلفة، وفي ذات الوقت توفر لك المذاق الشهي واللذيذ، الذي سوف يستمتع به أفراد أسرتك على المائدة.

طريقة تحضير الدجاج التندوري الكرسبي

وتعد وصفة تندوري الدجاج الهندي من أشهي الأكلات الهندية التي أحبها الجميع سواء صغار وكبار بأنحاء الوطن العربي، وتشبه في سهولة تحضيرها طريقة رول الدجاج بصلصة الكريمة المحشية اللذيذة، لذلك قام أشهر الشيفات بأنحاء الوطن العربي بإعدادها بطريقتها الأصلية وقاموا بالإبداع بها وإضافة العديد من اللمسات التي تشتهر بها كل دولة ليقدموا لك الطعم الأصلي بنكهات مميزة، وسوف نقدم لكي سيدتي طريقة التحضير لتستمتعي أنت وأسرتك بطعمها المميز، ومذاقها الشهي.

خطوة بخطوة طريقة تندوري دجاج

نتعرف على طريقة عمل الدجاج التندوري الكرسبي خطوة بخطوة سهلة ومقادير مضبوطة، كما تعرفنا مسبقاً على طريقة المسخن رول بصدور الدجاج لتوفر لكي الطعم والمذاق المميز للوصفة.

أولا: مقادير

نصف معلقة فلفل اسود.

معلقة صغيرة كمون.

وملعقة صغيرة بابريكا.

نصف معلقة صغيرة بهار تشيلي.

ونصف معلقة صغيرة كركم.

معلقة صغيرة كزبرة.

وملعقة كبيرة ماسلا.

نصف كوب لبن.

تلت كوب عصير ليمون.

4 ملاعق زيت زيتون.

معلقتين كبيرة زنجبيل.

5 فصوص ثوم.

ملعقة صغيرة ملح.

ومعلقة صغير بشر ليمون.

كيلو أفخاذ دجاج.

ثانيا: طريقة التحضير

قومي بتحضير خليط البهار من خلال إحضار مقلاة. ضعي بها جميع مقادير البهارات من: فلفل اسود وكمون وبابريكا وبهار تشيلي وكركم وماسلا وقلبيهم جيداً. احضري وعاء الخلاط الكهربائي وضعي به: اللبن، عصير الليمون، زيت الزيتون، الزنجبيل، الثوم، الملح وخليط البهار. وبرش الليمون، واضربيهم جيداً. صبي الخليط في وعاء غويط وتبلي الفراخ به، واتركيها بالثلاجة لمدة 3 ساعات.

قومي بفرد قطع الدجاج على الشواية ثم ادخليها الفرن لمدة ساعة إلا ربع، أخرجيها وضعيها على طبق التقديم وهي ساخنة، وبهذا اكتملت طريقة تحضير الدجاج التندوري الكرسبي في البيت وبألف هناء.