هل الوسواس القهري مرض وراثي، الإجابة على هذا السؤال وردت في موقع "ويب طب" حيث جاء من ضمن أسباب الإصابة به أن هنالك أدلة طبية قليلة تفيد أن مرض الوسواس القهري قد يكون مرتبط بعوامل جينية وراثيّة معيّنة، ولكن لم يتم تحديد وتشخيص الجينات المسؤولة عنه بعد، وفي التالي نتعرف على أعراضه، وإمكانية الشفاء منه.

الشفاء من الوسواس القهري:

الوسواس القهري مرض نفسي منتشر له مراحل من حيث الإصابة به، ويمكن الشفاء منه في حال توفرت أحد العوامل التالية:

تشخيص المرض بشكل دقيق ومبكر لأن اكتشافه في الصغر يساهم في السيطرة عليه.

مدى وعي العائلة والمحيطين بالمريض بالمرض وتعلم طريقة التعامل الصحيحة.

مدى التزام المريض بالعلاج وفهمه لطبيعة مرضه، وكذلك مدى وعي المحيطين به ومساعدته في ذلك وابتعادهم عن مايثير لديه الأعراض.

أعراض الوسواس القهري:

القلق والتصرفات القهرية من حيث إعادتها وتكرارها هو ما يميز مرض الوسواس القهري، وتختلف شدة الأعراض من مريض إلى آخر تبعًا لعدد من العوامل منها العمر والصحة العامة وسبب المرض وسنوات الإصابة به، وأعراضه في الغالب تظهر وفق الحالات الآتية:

غالبا ما يخشى مريض الوسواس القهري من الإتساخ والتلوث، فلا يسلم على الآخرين ولا يمسك أي شيء، ويكرر غسل يديه ويستحم كثيرًا، ويعقم أدواته وأغراضه، ولا يشاركها مع الآخرين.

في كثير من الأحيان يفضل مريض الوسواس القهري العزلة.

يصاب مريض الوسواس القهري بكثرة التفكير وهو يفكر بأمور سلبية دومًا.

عادة ما يكرر المريض الكلمات والجمل والتصرفات وحركات اليد.

يعاني كثير من المرضى النفسيين من اضطرابات النوم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.