في 5 دقائق بملعقة نشا اصنعي بنفسك كريم اساس طبيعي منزلي مناسب لجميع انواع البشرة

كريم الأساس للمرأة هو أهم عنصر من أدوات الماكياج، فلا يمكن الاستغناء عنه او حتى استبداله بأي مستحضر آخر، ولكن في أغلب الأوقات ما يتم شرائه جاهز، ومع الأسف فهو يحتوي على نسبة كيماويات عالية حتى يعطي نتائج أفضل، وهذا ما قد يتسبب في الكثير من مشاكل البشرة، لذلك هناك طرق بسيطة يمكن من خلالها عمل افضل كريم اساس منزلي من مواد طبيعية وأمنه جدًا على البشرة بل لها أيضًا فوائد أخرى وهذا ماسوف نتعرف عليه الآن.

فوائد كريم الأساس للبشرة

كريم الأساس يعتبر هو الأساس بالفعل وذلك لأنه له العديد من الفوائد للوجه وهي كلأتي :

يساعد على تبيض البشرة وتوحيد لونها ولكن بشكل مؤقت

اخفاء الهالات السوداء من تحت العين، والبقع، والبثور السوداء

يساعد في مليء الفراغات التي يمكن أن تكون موجودة في الوجه

يساعد على جعل البشرة ناعمة لا يوجد بها أي مشاكل او عيوب ولكن كل هذه الفوائد بشكل مؤقت

طرق تحضير كريم الاساس في المنزل

يمكن تحضير كريم الاساس في المنزل، بشكل أمن جدًا على البشرة بكل أنواعها وطريقة التحضير كلأتي:

المكونات

ملعقتين من كريم مرطب للبشرة

كوب كامل من النشا

نصف كوب من الشوفان المطحون

ربع ملعقة من مسحوق الكاكاو الخام

ربع ملعقة من مسحوق القهوه

قطرات من زيت بذور العنب

طريقة التجهيز

احضري إناء صغير مناسب المكونات

أضيفي بداخلة الكريم، ثم مسحوق الشوفان، والنشا

قلبي المكونات جيدًا

أضيفي بعد ذلك القهوة والكاكاو حتى تحصلي على درجة لون بشرتك، وإذا احتاجتي أن تضيفي كاكاو يمكنك ذلك بنسبة بسيطة حتى تحصلي على درجة اللون

اجنسي المكونات جيدًا مع بعض، أضيفي زيت بذر العنب، امزجي الخليط مرة أخرى

حتى يصبح كريمي القوام

الان يمكنك تعبئته في علبة واستخدامه في اي وقت

طريقة أخرى لتجهيز كريم أساس منزلي

من أكثر أستخدامات الفتيات والسيدات هو كريم الأساس وكل فتاة على حسب بشرتها تستخدم درجات معينة من الفاونديشن، لذا يوجد العديد من الخلطات التي تجعلك تصنعين كريم الأساس على حسب لون بشرتك، وبواسطة خلط بعض المكونات الطبيعية مع بعضها يمكنك عمل كريم اساس منزلي طبيعي بدون أي تكاليف نهائي، وفي السطور التالية توجد طريقة التحضير.

هناك طريقة أخرى لعمل كريم الاساس الطبيعي في المنزل وهي كلأتي:

ملعقة صغيرة من زبدة الشيا

قطرات من زيت الجوجوبا

ملعقة صغيرة من بودرة التفتيح

طريقة التحضير والتجهيز