المسقعة المصرية اللذيذة بطريقة سهلة وبسيطة لعملها فى البيت وزي المحلات

المسقعة تعد من الأكلات الشعبية المصرية المشهورة، و التى تقدم فى محلات الأكل الشعبي مثل محلات الفول والفلافل، و مكونها الأساسي هو الباذنجان وجميع مكوناتها غير مكلفة وفى متناول الجميع وتعتبر من الأكلات الاقتصادية، و التى تصلح للأخوة الأقباط فى فترة صيامهم لأنها تتكون من مكونات نباتية، وتعد من الأطباق الشهية و التى تساعد فى زيادة نسبة الهموجلوبين فى الدم فئه من الأكلات التى تحتوى على قيمة غذائية عالية، وتساعد فى علاج الأنيميا لما يحتويه الباذنجان من نسبة كبيرة من الحديد، وهناك اختراعات جديدة لصناعتها باللحمة المفرومة أو باللحمة والبشاميل، وسوف نقدم لكم اليوم وصفتها الأصلية الخالية من اللحم، سوف نقدم لكم اليوم متابعينا الأعزاء من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير المسقعة المصرية اللذيذة بالتفصيل. مكونات المسقعة المصرية اللذيذة مكونات المسقعة المصرية اللذيذة تتكون المسقعة المصرية اللذيذة من مكونات اقتصادية وغير مكلفة وهى كالتالي: كيلو من الباذنجان.

٣ حبات من البطاطس.

٤ ثمرات من الفلفل الأخضر الحلو.

حبة من الفلفل الحار.

٥ فص من الثوم المفروم.

٢ ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة المطحونة.

لتر من عصير الطماطم.

ملعقة كبيرة من الكمون.

ملح حسب الرغبة.

زيت للقلي. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل المسقعة المصرية اللذيذة سهلة وبسيطة ويمكنك تنفيذها فى المنزل بكل سهولة وهى كمايلي: نقوم بغسل الباذنجان جيداً ونقطعه إلى دوائر أو لو كانت حبة الباذنجان كبيرة نقسمها نصفين ونقطعها على شكل نصف دائرة. نرش عليه شوية ملح ونتركه لمدة ساعتين على الأقل حتى لا يشرب زيت عند القلي. نقشر البطاطس ونغسلها كويس ونقطعها اصابع. نقطع الفلفل الأخضر الحلو والحار إلى شرائح. ونحضر طاسة للقلي ونضع بها كمية مناسبة من الزيت. ونتركها حتى يسخن الزيت ونقوم م بقلي البطاطس أولاً. ثم نقوم بإحضار الباذنجان ونغسله جيدا من الملح ونقليه. وأخيرا نقوم بقلي شرائح الفلفل. وبعد ذلك نقوم بإحضار حلة مناسبة ونضع بها ملعقتين الزيت ونضيف عليها الثوم المفروم ونقلب حتى يصبح لونها ذهبي. ثم نضيف اليه عصير الطماطم وعليه الملح والكمون و الكزبرة ونتركه يغلي على النار حتى يتسبك تماما. وبعد ذلك نضيف اليه كمية قليلة من الماء ونتركه حتى يغلي ثم نقوم بإضافة المكونات المقلية عليه ونغسله حتى يغلي. نطفى النار ونتركه حتى تبرد شوية وبعدين نقدمها. أو يمكنك عملها بطريقة أخرى برص المكونات المقلية فى صينية ونضيف عليها خليط الطماطم المسبك وندخلها الفرن على الشواية حتى تأخذ لون من فوق بس وبعد ذلك نخرجها من الفرن وتقدم وبالف صحة وعافية. الوسوم

المسقعة تعد من الأكلات الشعبية المصرية المشهورة، و التى تقدم فى محلات الأكل الشعبي مثل محلات الفول والفلافل، و مكونها الأساسي هو الباذنجان وجميع مكوناتها غير مكلفة وفى متناول الجميع وتعتبر من الأكلات الاقتصادية، و التى تصلح للأخوة الأقباط فى فترة صيامهم لأنها تتكون من مكونات نباتية، وتعد من الأطباق الشهية و التى تساعد فى زيادة نسبة الهموجلوبين فى الدم فئه من الأكلات التى تحتوى على قيمة غذائية عالية، وتساعد فى علاج الأنيميا لما يحتويه الباذنجان من نسبة كبيرة من الحديد، وهناك اختراعات جديدة لصناعتها باللحمة المفرومة أو باللحمة والبشاميل، وسوف نقدم لكم اليوم وصفتها الأصلية الخالية من اللحم، سوف نقدم لكم اليوم متابعينا الأعزاء من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير المسقعة المصرية اللذيذة بالتفصيل. مكونات المسقعة المصرية اللذيذة مكونات المسقعة المصرية اللذيذة تتكون المسقعة المصرية اللذيذة من مكونات اقتصادية وغير مكلفة وهى كالتالي: كيلو من الباذنجان.

٣ حبات من البطاطس.

٤ ثمرات من الفلفل الأخضر الحلو.

حبة من الفلفل الحار.

٥ فص من الثوم المفروم.

٢ ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة المطحونة.

لتر من عصير الطماطم.

ملعقة كبيرة من الكمون.

ملح حسب الرغبة.

زيت للقلي. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل المسقعة المصرية اللذيذة سهلة وبسيطة ويمكنك تنفيذها فى المنزل بكل سهولة وهى كمايلي: نقوم بغسل الباذنجان جيداً ونقطعه إلى دوائر أو لو كانت حبة الباذنجان كبيرة نقسمها نصفين ونقطعها على شكل نصف دائرة. نرش عليه شوية ملح ونتركه لمدة ساعتين على الأقل حتى لا يشرب زيت عند القلي. نقشر البطاطس ونغسلها كويس ونقطعها اصابع. نقطع الفلفل الأخضر الحلو والحار إلى شرائح. ونحضر طاسة للقلي ونضع بها كمية مناسبة من الزيت. ونتركها حتى يسخن الزيت ونقوم م بقلي البطاطس أولاً. ثم نقوم بإحضار الباذنجان ونغسله جيدا من الملح ونقليه. وأخيرا نقوم بقلي شرائح الفلفل. وبعد ذلك نقوم بإحضار حلة مناسبة ونضع بها ملعقتين الزيت ونضيف عليها الثوم المفروم ونقلب حتى يصبح لونها ذهبي. ثم نضيف اليه عصير الطماطم وعليه الملح والكمون و الكزبرة ونتركه يغلي على النار حتى يتسبك تماما. وبعد ذلك نضيف اليه كمية قليلة من الماء ونتركه حتى يغلي ثم نقوم بإضافة المكونات المقلية عليه ونغسله حتى يغلي. نطفى النار ونتركه حتى تبرد شوية وبعدين نقدمها. أو يمكنك عملها بطريقة أخرى برص المكونات المقلية فى صينية ونضيف عليها خليط الطماطم المسبك وندخلها الفرن على الشواية حتى تأخذ لون من فوق بس وبعد ذلك نخرجها من الفرن وتقدم وبالف صحة وعافية.

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