طريقة الجريش السعودي بالجبنة الكريمية والبهارات مع الأرز

طريقة الجريش السعودي بالجبنة الكريمية تعد من أفضل الوجبات التي يتم تحضيرها من قبل السيدات داخل المملكة العربية السعودية والتي بدأ صنعها في القصيم بالمملكة، وقد تم توفير أكثر من طريقة لصنع الجريش منها طريقة الجريش الأحمر وكذلك طريقة عمل الجريش باللبن بالإضافة إلى طريقة الجريش الأبيض بالدجاج وهو من الوجبات الشهية للغاية التي يتم تقديمها إما عقب عمل الخبز العربي في المنزل كما يمكن تقديمها على السفرة بجانب خبز التميس السعودي ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة الجريش السعودي بالجبنة الكريمية.

طريقة الجريش السعودي بالجبنة الكريمية

تتميز طريقة الجريش السعودي بالجبنة الكريمية بإقبال العديد من السيدات في الوطن العربي عليها حيث يعد الجريش من أفضل وجبات الفطور التي يتم تقديمها بالإضافة إلى تقديمه في العديد من المناسبات المختلفة، ولتحضير الجريش السعودي يجب توافر المكونات التالية:

يتم توفير عدد 4 ملعقة من الزبدة.

عدد 6 قطع جبنة كيري.

ملعقة صغيرة من الملح.

كمية مناسبة من الكمون حسب الحاجة.

كمية مناسبة من البهارات.

عدد 1 كوب صغير من البصل بعد فرمه.

عدد 2 مكعب مرقة دجاج.

عدد 1 كوب من الجريش.

مقدار نصف الكوب من الأرز.

كمية مناسبة من الماء.

كمية مناسبة من الدجاج.

في مقلاة يتم وضع الزبدة السابق تجهيزها على نار متوسطة ونقوم بوضع البصل بها ويتم تقليبه لحين تغير لونه إلى اللون الذهبي.

نقوم بسلق الدجاج وبعد ذلك نضعه في الخلاط ليتم فرمه جيدًا وبعدها يتم وضعه في المقلاة مع البصل ليتم تقليبهم معاً جيدًا.

بعد تقليب الدجاج مع البصل نقوم بوضع البهارات والكمون والملح ويتم التقليب ومن ثم يتم وضع مرقة الدجاج إليهم ونقوم بوضع الجريش عليهم ونقلبهم جيدًا مرة أخرى.

بعد ذلك يتم إضافة الماء تدريجيًا مع إضافة مكعبات الجبن ونعيد التقليب مرة أخرى.

نترك الخليط على النار لحين الوصول لمرحلة الغليان ومن ثم تخفيض النار عليه ويترك لمدة ساعة ونصف إلى ساعتين أو لحين تمام نضجه ويجب أن نقوم بمتابعته بالتقليب من وقت لأخر.

بعد ذلك يتمكن تجهيز خليط من السمن البلدي والفلفل الحار وبعض من معصور الليمون ويوضع على النار مباشرة لحين تغير لون البصل.

بعد نضج الجريش يتم تقديمه ساخنًا ونقوم برش الخليط السابق تحضيره عليه مباشرة.

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