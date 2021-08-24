طريقة الجريش الأحمر السعودي بتحضيرات سهلة وشهية

طريقة الجريش الأحمر من أكثر الوصفات التي يتم البحث عنها وذلك لما يتميز به الجريش الأحمر من طعم متميز وإقبال كبير من جميع الأفراد، وقد تم توفير أكثر من طريقة لعمل الجريش منها طريقة عمل الجريش السعودي بالجبنة الكريمية بالإضافة إلى قيام أكثر من شيف بتوفير وصفات مختلفة له منها طريقة عمل الجريش السعودي منال العالم ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل الجريش الأحمر ويمكن تقديمه بعد عمل الخبز العربي كما أنه من الأطعمة الشهية التي يتم تناولها مع خبز التميس السعودي.

طريقة الجريش الأحمر

تتميز طريقة الجريش الأحمر بالسهولة في التحضير إضافة إلى طعمها الشهي الذي يفضله العديد من الأفراد، ويجب لتحضير الجريش الأحمر السعودي توفير المكونات التالية:

عدد 2 كوب من الجريش.

* عدد 2 ورقة من الغار.

نصف ملعقة من الكمون المطحون على أن تكون صغيرة.

نصف ملعقة كبيرة من القرنفل.

ملعقة واحدة صغيرة من ملح الطعام.

عدد 2 حبة من الطماطم.

كمية مناسبة من الفلفل الأسود حسب الرغبة.

عدد 5 كوب من شوربة الدجاج.

عدد 4 ملعقة من الصلصة.

عدد 2 حبة من البصل.

مكونات طريقة عمل جريش لذيذ جدًاخطوات تحضير الجريش السعودي منال العالم

بعد تجهيز المكونات نبدأ في التحضير كالتالي: