طريقة رول الدجاج بصلصة الكريمة المحشية بالجبن الشيدر

طريقة رول الدجاج بصلصة الكريمة من الوصفات المتميزة التي يتم البحث عنها من قبل السيدات لمعرفة أفضل طرق طبخ صدور الدجاج في المنزل بكل سهولة ويمكن تنفيذ طريقة عمل رولات الدجاج من خلال استخدام المكونات الموجودة في المنزل ويعد رول الدجاج بصلصلة الكريمة من الأكلات الأكثر تفضيلًا من قبل جميع أفراد الأسرة وهي الوصفة الأقرب إلى طريقة المسخن رول ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة رول الدجاج بصلصة الكريمة ويمكن تقديمها مع كرات الدجاج المقلية أو أيضًا تقدم في العزائم مع كرات اللحم السعودي مع الأرز.

طريقة رول الدجاج بصلصة الكريمة

طريقة رول الدجاج بصلصة الكريمة تعتبر من أفضل طرق الوجبات التي يتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة وهي من أهم الأكلات العربية بوجه عام والفلسطينية بوجه خاص ويمكن تجهيزها من خلال توافر المكونات التالية:

مقدار نصف كوب من شوربة الدجاج.

مقدار نصف الكوب من اللبن.

عدد 1 ملعقة كبيرة دقيق.

كمية مناسبة من مطحون الثوم.

عدد 1 كوب جبنة شيدر.

عدد 1 كوب من صدور الدجاج.

عدد 2 كوب بروكلي.

مقدار كوب وربع الكوب من شوربة الدجاج الكريمة.

إحضار عجينة جاهزة على أن يتم تقطيعها إلى مثلثات متساوية.

كمية مناسبة من الفلفل الأسود.

مكونات رول الدجاج بصلصة الكريمةطريقة تحضير رولات الدجاج المحشية

يمكن تحضير هذه الوصفة عبر اتباع التالي: