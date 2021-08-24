طريقة رول الدجاج بصلصة الكريمة المحشية بالجبن الشيدر

طريقة رول الدجاج بصلصة الكريمة من الوصفات المتميزة التي يتم البحث عنها من قبل السيدات لمعرفة أفضل طرق طبخ صدور الدجاج في المنزل بكل سهولة ويمكن تنفيذ طريقة عمل رولات الدجاج من خلال استخدام المكونات الموجودة في المنزل ويعد رول الدجاج بصلصلة الكريمة من الأكلات الأكثر تفضيلًا من قبل جميع أفراد الأسرة وهي الوصفة الأقرب إلى طريقة المسخن رول ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة رول الدجاج بصلصة الكريمة ويمكن تقديمها مع كرات الدجاج المقلية أو أيضًا تقدم في العزائم مع كرات اللحم السعودي مع الأرز.طريقة رول الدجاج بصلصة الكريمة
طريقة رول الدجاج بصلصة الكريمة تعتبر من أفضل طرق الوجبات التي يتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة وهي من أهم الأكلات العربية بوجه عام والفلسطينية بوجه خاص ويمكن تجهيزها من خلال توافر المكونات التالية:مكونات رول الدجاج بصلصة الكريمة
- مقدار نصف كوب من شوربة الدجاج.
- مقدار نصف الكوب من اللبن.
- عدد 1 ملعقة كبيرة دقيق.
- كمية مناسبة من مطحون الثوم.
- عدد 1 كوب جبنة شيدر.
- عدد 1 كوب من صدور الدجاج.
- عدد 2 كوب بروكلي.
- مقدار كوب وربع الكوب من شوربة الدجاج الكريمة.
- إحضار عجينة جاهزة على أن يتم تقطيعها إلى مثلثات متساوية.
- كمية مناسبة من الفلفل الأسود.
يمكن تحضير هذه الوصفة عبر اتباع التالي:
- في البداية يتم تسخين الفرن على درجة حرارة عالية تصل إلى 375 مئوية.
- في وعاء متوسط الحجم يتم وضع كل من اللبن والدقيق والملح وكذلك الفلفل الأسود والثوم ويتم بعد ذلك وضع كمية الشوربة التي تم تجهيزها.
- يتم بعد ذلك فرد كل مثلث من مثلثات العجين السابق تجهيزها ويوضع عليها كمية مناسبة من الشيدر والدجاج وبعد ذلك يتم وضع البروكلي عليها.
- بعد وضع كافة المكونات يتم لف مثلث العجينة على شكل رول.
- يتم إحضار صينية الفرن ومن ثم يتم وضع مزيج الحليب والدقيق بداخلها وبعدها يتم وضع قطع العجين بعد حشوها داخل الخليط.
- توضع الصينية بعد ذلك في الفرن لمدة ثلث الساعة على أن يتم متابعتها جيدًا.
- بعد ثلث الساعة يتم إخراج الصينية ورش المتبقي من الجبن عليها ويتم إدخالها الفرن مرة أخري لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 10 دقائق، ومن ثم يتم إخراجها من الفرن وتترك فترة وجيزة ومن ثم تقديمها لأفراد الأسرة.
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طريقة رول الدجاج بصلصة الكريمة من الوصفات المتميزة التي يتم البحث عنها من قبل السيدات لمعرفة أفضل طرق طبخ صدور الدجاج في المنزل بكل سهولة ويمكن تنفيذ طريقة عمل رولات الدجاج من خلال استخدام المكونات الموجودة في المنزل ويعد رول الدجاج بصلصلة الكريمة من الأكلات الأكثر تفضيلًا من قبل جميع أفراد الأسرة وهي الوصفة الأقرب إلى طريقة المسخن رول ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة رول الدجاج بصلصة الكريمة ويمكن تقديمها مع كرات الدجاج المقلية أو أيضًا تقدم في العزائم مع كرات اللحم السعودي مع الأرز.طريقة رول الدجاج بصلصة الكريمة
طريقة رول الدجاج بصلصة الكريمة تعتبر من أفضل طرق الوجبات التي يتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة وهي من أهم الأكلات العربية بوجه عام والفلسطينية بوجه خاص ويمكن تجهيزها من خلال توافر المكونات التالية:مكونات رول الدجاج بصلصة الكريمة
- مقدار نصف كوب من شوربة الدجاج.
- مقدار نصف الكوب من اللبن.
- عدد 1 ملعقة كبيرة دقيق.
- كمية مناسبة من مطحون الثوم.
- عدد 1 كوب جبنة شيدر.
- عدد 1 كوب من صدور الدجاج.
- عدد 2 كوب بروكلي.
- مقدار كوب وربع الكوب من شوربة الدجاج الكريمة.
- إحضار عجينة جاهزة على أن يتم تقطيعها إلى مثلثات متساوية.
- كمية مناسبة من الفلفل الأسود.
يمكن تحضير هذه الوصفة عبر اتباع التالي:
- في البداية يتم تسخين الفرن على درجة حرارة عالية تصل إلى 375 مئوية.
- في وعاء متوسط الحجم يتم وضع كل من اللبن والدقيق والملح وكذلك الفلفل الأسود والثوم ويتم بعد ذلك وضع كمية الشوربة التي تم تجهيزها.
- يتم بعد ذلك فرد كل مثلث من مثلثات العجين السابق تجهيزها ويوضع عليها كمية مناسبة من الشيدر والدجاج وبعد ذلك يتم وضع البروكلي عليها.
- بعد وضع كافة المكونات يتم لف مثلث العجينة على شكل رول.
- يتم إحضار صينية الفرن ومن ثم يتم وضع مزيج الحليب والدقيق بداخلها وبعدها يتم وضع قطع العجين بعد حشوها داخل الخليط.
- توضع الصينية بعد ذلك في الفرن لمدة ثلث الساعة على أن يتم متابعتها جيدًا.
- بعد ثلث الساعة يتم إخراج الصينية ورش المتبقي من الجبن عليها ويتم إدخالها الفرن مرة أخري لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 10 دقائق، ومن ثم يتم إخراجها من الفرن وتترك فترة وجيزة ومن ثم تقديمها لأفراد الأسرة.
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