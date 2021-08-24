طريقة المسخن رول بصدور الدجاج بأسهل المكونات

طريقة المسخن رول من أكثر الوصفات التي يتم البحث عنها من قبل السيدات في كل مكان وقد تم توفير أكثر من طريقة لعمل المسخن رول منها رولات المسخن مع الصوص وكذلك رولات المسخن بالرقاق بالإضافة إلى توفير طريقة رول الدجاج بصلصة الكريمة وجميعها من الوصفات الشهية والتي تحتوي على العديد من القيم الغذائية التي تفيد الأطفال قبل الكبار ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة المسخن رول الوصفة الأفضل مع كرات الدجاج المقلية الشهية أو أيضًا كرات اللحم السعودي مع الأرز.

طريقة المسخن رول

تعد طريقة المسخن رول من أسهل الوجبات الفلسطينية والتي يمكن تنفيذها في المنزل بكل سهولة ويمكن تجهيزه من خلال توافر المكونات التالية:

عدد 5 حبات من البصل.

عدد 9 صدور من الدجاج المطهي.

عدد 4 ملعقة من السماق.

عدد 1 ملعقة صغيرة من الملح.

عدد 1 ملعقة من الفلفل الأسود.

عدد 1 ملعقة من البهارات.

عدد 1 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

مقدار نصف الكوب من محمص الصنوبر.

عدد 1 كوب من زيت الزيتون.

عدد 5 رغيف من خبز الشراك.

عدد 4 ملعقة من زيت الزيتون.

مكونات المسخن رولطريقة تحضير المسخن رول

يمكن تحضير الوصفة الشهية من خلال التالي: