طريقة المسخن رول بصدور الدجاج بأسهل المكونات

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طريقة المسخن رول من أكثر الوصفات التي يتم البحث عنها من قبل السيدات في كل مكان وقد تم توفير أكثر من طريقة لعمل المسخن رول منها رولات المسخن مع الصوص وكذلك رولات المسخن بالرقاق بالإضافة إلى توفير طريقة رول الدجاج بصلصة الكريمة وجميعها من الوصفات الشهية والتي تحتوي على العديد من القيم الغذائية التي تفيد الأطفال قبل الكبار ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة المسخن رول الوصفة الأفضل مع كرات الدجاج المقلية الشهية أو أيضًا كرات اللحم السعودي مع الأرز.طريقة المسخن رول
تعد طريقة المسخن رول من أسهل الوجبات الفلسطينية والتي يمكن تنفيذها في المنزل بكل سهولة ويمكن تجهيزه من خلال توافر المكونات التالية:مكونات المسخن رول
- عدد 5 حبات من البصل.
- عدد 9 صدور من الدجاج المطهي.
- عدد 4 ملعقة من السماق.
- عدد 1 ملعقة صغيرة من الملح.
- عدد 1 ملعقة من الفلفل الأسود.
- عدد 1 ملعقة من البهارات.
- عدد 1 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.
- مقدار نصف الكوب من محمص الصنوبر.
- عدد 1 كوب من زيت الزيتون.
- عدد 5 رغيف من خبز الشراك.
- عدد 4 ملعقة من زيت الزيتون.
يمكن تحضير الوصفة الشهية من خلال التالي:
- في البداية يتم تقسيم صدور الدجاج إلى شرائح.
- يتم تحضير المقلاة ويوضع بها كوب من الزيت السابق تجهيزه ومن ثم يتم وضع البصل في الخلاط وفرمه جيدًا ويوضع على الزيت مباشرة.
- يتم تقليب البصل في الزيت وبعدها نقوم بوضع السماق وشرائح الدجاج المعدة وكذلك الملح والكمون والفلفل الأسود ونقوم بتقليب المكونات ومن ثم يتم إضافة الصنوبر وإعادة التقليب جيدًا.
- نقوم بإضافة مقدار ملعقتين من زيت الزيتون ونقوم بالتقليب مرة أخري ومن ثم يتم رفع الخليط عن النار.
- نحضر بعد ذلك ونقوم بحشوه بالخليط المعد ثم نقوم بغلقه من الجوانب.
- يتم تنفيذ نفس الطريقة مع جميع قطع الخبز السابق تحضيرها.
- بعد تجهيز الخبز نقوم بدهان جميع القطع بزيت الزيتون ومن ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة.
- يترك الخبز في الفرن لحين تغير لون الخبز إلى اللون الأصفر الذهبي.
- نقوم بعد ذلك بإخراج الخبز من الفرن ويقدم ساخنًا في أطباق التقديم.
- يتم تجهيز سلطة خضراء ليتم تقديمها مع المسخن في طبق واحد.
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طريقة المسخن رول من أكثر الوصفات التي يتم البحث عنها من قبل السيدات في كل مكان وقد تم توفير أكثر من طريقة لعمل المسخن رول منها رولات المسخن مع الصوص وكذلك رولات المسخن بالرقاق بالإضافة إلى توفير طريقة رول الدجاج بصلصة الكريمة وجميعها من الوصفات الشهية والتي تحتوي على العديد من القيم الغذائية التي تفيد الأطفال قبل الكبار ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة المسخن رول الوصفة الأفضل مع كرات الدجاج المقلية الشهية أو أيضًا كرات اللحم السعودي مع الأرز.طريقة المسخن رول
تعد طريقة المسخن رول من أسهل الوجبات الفلسطينية والتي يمكن تنفيذها في المنزل بكل سهولة ويمكن تجهيزه من خلال توافر المكونات التالية:مكونات المسخن رول
- عدد 5 حبات من البصل.
- عدد 9 صدور من الدجاج المطهي.
- عدد 4 ملعقة من السماق.
- عدد 1 ملعقة صغيرة من الملح.
- عدد 1 ملعقة من الفلفل الأسود.
- عدد 1 ملعقة من البهارات.
- عدد 1 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.
- مقدار نصف الكوب من محمص الصنوبر.
- عدد 1 كوب من زيت الزيتون.
- عدد 5 رغيف من خبز الشراك.
- عدد 4 ملعقة من زيت الزيتون.
يمكن تحضير الوصفة الشهية من خلال التالي:
- في البداية يتم تقسيم صدور الدجاج إلى شرائح.
- يتم تحضير المقلاة ويوضع بها كوب من الزيت السابق تجهيزه ومن ثم يتم وضع البصل في الخلاط وفرمه جيدًا ويوضع على الزيت مباشرة.
- يتم تقليب البصل في الزيت وبعدها نقوم بوضع السماق وشرائح الدجاج المعدة وكذلك الملح والكمون والفلفل الأسود ونقوم بتقليب المكونات ومن ثم يتم إضافة الصنوبر وإعادة التقليب جيدًا.
- نقوم بإضافة مقدار ملعقتين من زيت الزيتون ونقوم بالتقليب مرة أخري ومن ثم يتم رفع الخليط عن النار.
- نحضر بعد ذلك ونقوم بحشوه بالخليط المعد ثم نقوم بغلقه من الجوانب.
- يتم تنفيذ نفس الطريقة مع جميع قطع الخبز السابق تحضيرها.
- بعد تجهيز الخبز نقوم بدهان جميع القطع بزيت الزيتون ومن ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة.
- يترك الخبز في الفرن لحين تغير لون الخبز إلى اللون الأصفر الذهبي.
- نقوم بعد ذلك بإخراج الخبز من الفرن ويقدم ساخنًا في أطباق التقديم.
- يتم تجهيز سلطة خضراء ليتم تقديمها مع المسخن في طبق واحد.
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