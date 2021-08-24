دراسة تربط بين مشاكل القلب وورديات العمل الليلية

أظهرت دراسة جديدة نشرت في مجلة European Heart Journal أن ورديات العمل الليلية مرتبطة بشكل كبير بالمشكلات الصحية المتعلقة بالقلب.

الورديات المتناوبة تؤثر على صحة القلب

ووجدت الدراسة وفقا لصحيفة اندبندنت البريطانية، أن العمل لساعات متأخرة كان مرتبطا بمعدل ضربات قلب غير منتظم وسريع، مع احتمال تعرض النساء لخطر أكبر مقارنة بالرجال، كما أدت نوبات العمل الليلية إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

وخلص الباحثون في دراسات سابقة مختلفة، إلى كيف تؤثر النوبات الليلية على الصحة، بما في ذلك دراسة أجريت عام 2018 وجدت خطرا متزايدا للإصابة بأمراض القلب التاجية من أنماط الورديات المتناوبة، وأظهرت الدراسات السابقة أيضا أن اضطرابات النوم يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية بسبب تأثيرها على إيقاعات الساعة البيولوجية للجسم.

أول دراسة لاختبار العلاقة بين العمل الليلي والرجفان الأذيني

ونقلت الصحيفة عن الباحثين في الدراسة الأخيرة قولهم إنهم يعتقدون أن هذه دوت الخليج الدراسة الأولى من نوعها لاختبار العلاقة بين العمل الليلي والرجفان الأذيني، وهي حالة قلبية تسبب معدل ضربات قلب غير منتظم وغالبا ما يكون سريعا بشكل غير طبيعي.

علاقة بين العمل ليلا وبين الرجفان الأذيني

وقالت الدراسة، التي استخدمت معلومات من 283657 شخصا في قاعدة بيانات البنك الحيوي في المملكة المتحدة، إنها وجدت أن "العمل بالنوبات الليلية حاليا ومدى الحياة مرتبطان بشكل كبير" بخطر الإصابة بالرجفان الأذيني بغض النظر عن الجينات، كما أن العمل بنوبة ليلية يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية ولكن ليس السكتة الدماغية أو قصور القلب.

وقالت مجلة European Heart Journal في تعليقها على الدراسة إن تقليل وتيرة العمل في النوبات الليلية ومدته قد يمثل وسيلة أخرى لتحسين صحة القلب أثناء الحياة العملية وما بعدها، أمر يستدعي مزيدا من الدراسة.

نوبات العمل الليلية القصيرة أفضل لصحة القلب

وأشارت النتائج إلى أنه بين الذين عملوا في المتوسط ​​بين ثلاث وثماني نوبات ليلية في الشهر لمدة 10 سنوات أو أكثر، زاد الخطر إلى 22% مقارنة بالعاملين في النهار، وقال أحد الباحثين الرئيسيين إن النتائج تشير إلى أن نوبات العمل الليلية أقل تواترا ولفترات زمنية أقصر قد تكون مفيدة لصحة القلب.

تقليل مدة العمل الليلي مفيد لصحة القلب

وأوضح البروفيسور ينغلي لو من مستشفى شنغهاي التاسع الشعبي في كلية الطب بجامعة شنغهاي جياو تونغ: على الرغم من أن دراسة مثل هذه لا يمكن أن تظهر ارتباطا سببيا بين التحولات الليلية والرجفان الأذيني وأمراض القلب، فإن نتائجنا تشير إلى أن العمل في النوبات الليلية حاليا ومدى الحياة قد يزيد من مخاطر هذه الحالات، والنتائج التي توصلنا إليها لها آثار صحية عامة للوقاية من الرجفان الأذيني. ويقترحون أن تقليل وتيرة ومدة العمل الليلي قد يكون مفيدا لصحة القلب والأوعية الدموية".

النساء أكثر عرضة للإصابة بالرجفان الأذيني

وقال البروفيسور لو تشي من كلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة بجامعة تولين في نيو أورلينز، إن الجنس والتمارين الرياضية يلعبان دورا على ما يبدو، وأضاف: وجدنا أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالرجفان الأذيني من الرجال عند العمل في نوبات ليلية لأكثر من 10 سنوات، وزادت مخاطرهن بشكل ملحوظ بنسبة 64% مقارنة بالعاملات باليومية.