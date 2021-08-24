طريقة عمل الدونات المقلية بخطوات سهلة وبسيطة ومقادير غير مكلفة ومناسبة للجميع

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طريقة عمل الدونات المقلية الهشة البسيطة من أجمل الطرق وأفضلها، الجميع يعشق هذا النوع من الحلويات الكبار منهم والصغار وذلك بسبب طعمه الممتع وشكله الجذاب، يتم تزينه بعدة أشكال مختلفة من الممكن وضع الشكولاتة البيضاء أو البنية وعليها الفارماسيل الملون أو وضع السكر المطحون فقط على حسب رغبة كل فرد، وجميع مكونات هذه الحلوى بسيطة وغير متعبة في الحصول عليها ومعظمها موجود في المنزل، ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بعرض مكونات عمل الدونات المقلية وطريقة تحضيرها بطريقة ممتعة وسهلة.مكونات عمل الدونات المقلية
تتكون الدونات المقلية من مكونات لا تصعب على أحد الحصول عليها هيا بنا نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:
- ٢ كوب ونصف من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ربع كوب من الحليب الدافئ.
- ٢ ملعقة كبيرة من الزبدة الذائبة.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- ربع كوب من الماء الدافئ.
- حبة واحدة من البيض.
- رشة صغيرة من جوزة الطيب.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- رشة صغيرة من الملح.
مكونات تزين الوجه
- شكولاتة حسب الرغبة.
- فارماسيل.
- سكر بودرة.
تعد طريقة تحضير هذا النوع من الحلويات من أسهل الطرق وأبسطها ويعشقها الجميع هيا بنا نتعرف على الطريقة وهي كما يلي:
- نحضر وعاء يمكن وضعه على النار ونضع به كمية الحليب المطلوبة ونتركه حتى يغلي.
- ثم نضيف عليه الزبدة حتى تذوب، ثم نضع عليهم السكر وجوزة الطيب ورشة الملح ونقلب ثم نترك الخليط حتى يبرد.
- بعد أن يبرد الخليط نضيف الخميرة الفورية ونقلب ثم نضع الدقيق بالتدريج ونعجن حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة وطرية.
- نترك العجين قليلاً حتى يرتاح، ثم نفرد العجينة إلى حجم مناسب ثم نقوم بتقطيعها على شكل دوائر باستخدام القطاعات أو الكوب، ونقوم بعمل فتحة في المنتصف في كل دائرة من العجين.
- بعد ذلك نقوم بقلي العجين في زيت ساخن غزير ونتركه حتى ياخذ اللون الذهبي.
- نخرجهم من الزيت ثم نرش عليهم السكر المطحون أو نقوم بتزينها بالشكولاتة و الفارماسيل على حسب رغبة كل شخص.
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طريقة عمل الدونات المقلية الهشة البسيطة من أجمل الطرق وأفضلها، الجميع يعشق هذا النوع من الحلويات الكبار منهم والصغار وذلك بسبب طعمه الممتع وشكله الجذاب، يتم تزينه بعدة أشكال مختلفة من الممكن وضع الشكولاتة البيضاء أو البنية وعليها الفارماسيل الملون أو وضع السكر المطحون فقط على حسب رغبة كل فرد، وجميع مكونات هذه الحلوى بسيطة وغير متعبة في الحصول عليها ومعظمها موجود في المنزل، ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بعرض مكونات عمل الدونات المقلية وطريقة تحضيرها بطريقة ممتعة وسهلة.مكونات عمل الدونات المقلية
تتكون الدونات المقلية من مكونات لا تصعب على أحد الحصول عليها هيا بنا نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:
- ٢ كوب ونصف من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ربع كوب من الحليب الدافئ.
- ٢ ملعقة كبيرة من الزبدة الذائبة.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- ربع كوب من الماء الدافئ.
- حبة واحدة من البيض.
- رشة صغيرة من جوزة الطيب.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- رشة صغيرة من الملح.
مكونات تزين الوجه
- شكولاتة حسب الرغبة.
- فارماسيل.
- سكر بودرة.
تعد طريقة تحضير هذا النوع من الحلويات من أسهل الطرق وأبسطها ويعشقها الجميع هيا بنا نتعرف على الطريقة وهي كما يلي:
- نحضر وعاء يمكن وضعه على النار ونضع به كمية الحليب المطلوبة ونتركه حتى يغلي.
- ثم نضيف عليه الزبدة حتى تذوب، ثم نضع عليهم السكر وجوزة الطيب ورشة الملح ونقلب ثم نترك الخليط حتى يبرد.
- بعد أن يبرد الخليط نضيف الخميرة الفورية ونقلب ثم نضع الدقيق بالتدريج ونعجن حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة وطرية.
- نترك العجين قليلاً حتى يرتاح، ثم نفرد العجينة إلى حجم مناسب ثم نقوم بتقطيعها على شكل دوائر باستخدام القطاعات أو الكوب، ونقوم بعمل فتحة في المنتصف في كل دائرة من العجين.
- بعد ذلك نقوم بقلي العجين في زيت ساخن غزير ونتركه حتى ياخذ اللون الذهبي.
- نخرجهم من الزيت ثم نرش عليهم السكر المطحون أو نقوم بتزينها بالشكولاتة و الفارماسيل على حسب رغبة كل شخص.
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