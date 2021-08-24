طريقة عمل الدونات المقلية بخطوات سهلة وبسيطة ومقادير غير مكلفة ومناسبة للجميع

طريقة عمل الدونات المقلية الهشة البسيطة من أجمل الطرق وأفضلها، الجميع يعشق هذا النوع من الحلويات الكبار منهم والصغار وذلك بسبب طعمه الممتع وشكله الجذاب، يتم تزينه بعدة أشكال مختلفة من الممكن وضع الشكولاتة البيضاء أو البنية وعليها الفارماسيل الملون أو وضع السكر المطحون فقط على حسب رغبة كل فرد، وجميع مكونات هذه الحلوى بسيطة وغير متعبة في الحصول عليها ومعظمها موجود في المنزل، ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بعرض مكونات عمل الدونات المقلية وطريقة تحضيرها بطريقة ممتعة وسهلة.

مكونات عمل الدونات المقلية

تتكون الدونات المقلية من مكونات لا تصعب على أحد الحصول عليها هيا بنا نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:

٢ كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السكر.

ربع كوب من الحليب الدافئ.

٢ ملعقة كبيرة من الزبدة الذائبة.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ربع كوب من الماء الدافئ.

حبة واحدة من البيض.

رشة صغيرة من جوزة الطيب.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة صغيرة من الملح.

مكونات تزين الوجه

شكولاتة حسب الرغبة.

فارماسيل.

سكر بودرة.

طريقة الإعداد والتحضير

تعد طريقة تحضير هذا النوع من الحلويات من أسهل الطرق وأبسطها ويعشقها الجميع هيا بنا نتعرف على الطريقة وهي كما يلي: