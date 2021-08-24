طريقة عمل كفته السمك بطريقة مميزة شهية لجذب الأطفال

متابعي موقع تقني إليكم طريقه عمل كفته السمك من أبسط الوجبات من حيث السرعة وسهولة التحضير وتوفير الوقت والجهد في طهيها، كما تحتوي كفته السمك على فوائد وقيمة غذائية عالية مهمة لصحة الجسم تتمثل في المعادن والفيتامينات تناول هذه والوجبة يعمل على تقوية العظام والأسنان لذلك يرغب الكثير من ربات البيوت في البحث عن أفضل طريقة لإعداد وجبة شهية تجذب الأطفال لتناول وجبة السمك من هنا تكون الطريقة، سوف نقدم لكم مكونات وطريقة تحضير كفته السمك وبعد هذه الوصفة سوف يرغب الأطفال في تناول السمك حتى لو لم يرغبوا في تناوله من قبل. طريقة عمل كفته السمك و مكوناتها طريقة عمل كفته السمك و مكوناتها المكونات: نصف كيلو من السمك الفيلية خالي من العظم والجلد.

2 حبة بيض.

مقدار مناسب من البقسماط المطحون.

1 ثمرة بصل مبشورة.

بودر ثوم باودر .

توابل سمك.

ملعقة صغيرة كمون.

بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة الفلفل الأسود.

كوب بقدونس طازج مفروم.

عصير ليمونه كبيرة.

ملعقة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الملح.

مقدار ثمرة فلفل حار.

رشه شطه حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

رشه سكر.

عدد 2 فص ثوم مهروس. طريقة تحضير كفته السمك نحضر كبة كهربائية ونقوم بوضع السمك فيها يضاف عليه البيض والبصل والفلفل الحار توابل السمك و البصل البودر والكمون الكزبرة الناشفة والملح والفلفل الأسود. و بعد رشه الشطه والبقدونس الأخضر والثوم وعصير الليمون ويتم خلط المكونات جيدا. نحضر وعاء عميق ثم نضع فيه كفته السمك وعليها البقسمات و نقلب جيدا مره اخرى. نأخذ من مفروم السمك ثم نشكل على هيئة أصابع أو كرات حسب ما يفضل من الشكل. من الممكن وضع اليدين في الدقيق لتشكيل كفته السمك حتى لا تلتصق في اليدين. نجهز طبق ونضع فيه اثنين بيضة ومعهم ملعقتين من بالحليب ويخفق جيدا معا حتى يمتزج البيض بالحليب. نحضر طبق اخر ثم نضع فيه والسكر والدقيق والبابريكا والقليل من الملح والفلفل الأسود المدفع ويقلب الجميع جيدا. نحضر أصابع كفته السمك و نضعها في البيض والحليب المختلط وبعد في خليط الدقيق. نضعها في الثلاجة لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى ندخل في عملية التحمير وهذا من الأفضل. نحضر مقلاة و نضعها على نار متوسطة الحرارة بها كمية وفيرة من الزيت النباتي حتى تسخن. نضع كفته السمك في الزيت الساخن وتترك حتى تأخذ لون وتقلب من جميع الجهات وتقدم للطعام وهي ساخنة. يمكن تخزين كفته السمك قبل قليها في الزيت نضعها في الفريزر عن طريق طبق فويل مغطاة بكيس استرتش. طريقة تحضير كفته السمك تخزن في فريزر الثلاجة ثم نقوم بفكها قبل استعمالها مرة اخرى وصحة وهناء. الوسوم

متابعي موقع تقني إليكم طريقه عمل كفته السمك من أبسط الوجبات من حيث السرعة وسهولة التحضير وتوفير الوقت والجهد في طهيها، كما تحتوي كفته السمك على فوائد وقيمة غذائية عالية مهمة لصحة الجسم تتمثل في المعادن والفيتامينات تناول هذه والوجبة يعمل على تقوية العظام والأسنان لذلك يرغب الكثير من ربات البيوت في البحث عن أفضل طريقة لإعداد وجبة شهية تجذب الأطفال لتناول وجبة السمك من هنا تكون الطريقة، سوف نقدم لكم مكونات وطريقة تحضير كفته السمك وبعد هذه الوصفة سوف يرغب الأطفال في تناول السمك حتى لو لم يرغبوا في تناوله من قبل. طريقة عمل كفته السمك و مكوناتها طريقة عمل كفته السمك و مكوناتها المكونات: نصف كيلو من السمك الفيلية خالي من العظم والجلد.

2 حبة بيض.

مقدار مناسب من البقسماط المطحون.

1 ثمرة بصل مبشورة.

بودر ثوم باودر .

توابل سمك.

ملعقة صغيرة كمون.

بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة الفلفل الأسود.

كوب بقدونس طازج مفروم.

عصير ليمونه كبيرة.

ملعقة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الملح.

مقدار ثمرة فلفل حار.

رشه شطه حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

رشه سكر.

عدد 2 فص ثوم مهروس. طريقة تحضير كفته السمك نحضر كبة كهربائية ونقوم بوضع السمك فيها يضاف عليه البيض والبصل والفلفل الحار توابل السمك و البصل البودر والكمون الكزبرة الناشفة والملح والفلفل الأسود. و بعد رشه الشطه والبقدونس الأخضر والثوم وعصير الليمون ويتم خلط المكونات جيدا. نحضر وعاء عميق ثم نضع فيه كفته السمك وعليها البقسمات و نقلب جيدا مره اخرى. نأخذ من مفروم السمك ثم نشكل على هيئة أصابع أو كرات حسب ما يفضل من الشكل. من الممكن وضع اليدين في الدقيق لتشكيل كفته السمك حتى لا تلتصق في اليدين. نجهز طبق ونضع فيه اثنين بيضة ومعهم ملعقتين من بالحليب ويخفق جيدا معا حتى يمتزج البيض بالحليب. نحضر طبق اخر ثم نضع فيه والسكر والدقيق والبابريكا والقليل من الملح والفلفل الأسود المدفع ويقلب الجميع جيدا. نحضر أصابع كفته السمك و نضعها في البيض والحليب المختلط وبعد في خليط الدقيق. نضعها في الثلاجة لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى ندخل في عملية التحمير وهذا من الأفضل. نحضر مقلاة و نضعها على نار متوسطة الحرارة بها كمية وفيرة من الزيت النباتي حتى تسخن. نضع كفته السمك في الزيت الساخن وتترك حتى تأخذ لون وتقلب من جميع الجهات وتقدم للطعام وهي ساخنة. يمكن تخزين كفته السمك قبل قليها في الزيت نضعها في الفريزر عن طريق طبق فويل مغطاة بكيس استرتش. طريقة تحضير كفته السمك تخزن في فريزر الثلاجة ثم نقوم بفكها قبل استعمالها مرة اخرى وصحة وهناء.

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