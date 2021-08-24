 طريقة عمل كريم الفازلين والنشا السحري لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد في أسرع وقت

كريم الفازلين والنشا ، من أروع الكريمات التي تحافظ على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف، ومكوناته بسيطة ويمكن صنعه في المنزل بكل سهولة، فهو يعطي النضارة للوجه ويجعله مثل بياض الثلج، ويقوي ويغذي البشرة لأنه يحتوي على بعض المكونات البسيطة، التي تجعل الوجه ناعم وخالي من التجاعيد، وهو يعمل بشكل طبيعي في حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة، التي تسبب الاسمرار والبقع الداكنة، ويعمل على شد البشرة ويزيل الخطوط الرفيعة التي تجعل الوجه مجعد، وهو ينظف البشرة لأنه يحتوي على الليمون الذي يساعد على تنقية البشرة من الشوائب والأوساخ، ويزيل الدهون المتراكمة تحت الجلد بسرعة رهيبة، كما يعمل على سد الفتحات الواسعة التي تظهر على الوجه، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم الفازلين والنشا السحري لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بشكل طبيعي بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات كريم الفازلين والنشا مكونات كريم الفازلين والنشا سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل كريم صحي بالمنزل وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من الفازلين. ملعقة كبيرة من النشا. مقدار ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون. ملعقة صغيرة من عصير الليمون. ملعقة كبيرة من ماء الورد. طريقة التحضير طريقة التحضير توجد بعض الخطوات البسيطة عند تحضير كريم الفازلين والنشا السحري لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد وهى كالتالي:- نحضر علبة صغيرة ونضع بها القرنفل والنشا ونقلهم مع بعض.

ثم نضيف ملعقة الفازلين ونقلهم مع بعض حتى يصبح الخليط كريمي القوام.

نقوم بإضافة عصير الليمون وماء الورد بالتدريج ونقلهم مع بعض حتى يتجانس الخليط ويصبح مثل الكريم تماماً.

نقوم بوضع العلبة الكريم في الثلاجة لمدة ساعة ونصف حتى تتماسك. طريقة استخدام كريم الفازلين والنشا على البشرة توجد بعض الخطوات البسيطة عند وضع الكريم على البشرة وهى كالتالي:- نقوم بغسل الوجه بالماء والصابون ونقوم بعمل حمام ماء من البخار حتى تتفتح المسام وتخرج الدهون المتراكمة. ثم نخرج الكريم من الثلاجة ونقوم بتدليك الوجه والرقبة برفق حتى يتغلغل داخل الوجه. نترك الكريم على الوجه 12ساعة ثم نغسله في الصباح. يفضل وضع الكريم على البشرة قبل النوم حتى لا نعرض البشرة للأشعة الشمس. الوسوم

كريم الفازلين والنشا ، من أروع الكريمات التي تحافظ على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف، ومكوناته بسيطة ويمكن صنعه في المنزل بكل سهولة، فهو يعطي النضارة للوجه ويجعله مثل بياض الثلج، ويقوي ويغذي البشرة لأنه يحتوي على بعض المكونات البسيطة، التي تجعل الوجه ناعم وخالي من التجاعيد، وهو يعمل بشكل طبيعي في حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة، التي تسبب الاسمرار والبقع الداكنة، ويعمل على شد البشرة ويزيل الخطوط الرفيعة التي تجعل الوجه مجعد، وهو ينظف البشرة لأنه يحتوي على الليمون الذي يساعد على تنقية البشرة من الشوائب والأوساخ، ويزيل الدهون المتراكمة تحت الجلد بسرعة رهيبة، كما يعمل على سد الفتحات الواسعة التي تظهر على الوجه، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم الفازلين والنشا السحري لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بشكل طبيعي بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات كريم الفازلين والنشا مكونات كريم الفازلين والنشا سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل كريم صحي بالمنزل وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من الفازلين. ملعقة كبيرة من النشا. مقدار ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون. ملعقة صغيرة من عصير الليمون. ملعقة كبيرة من ماء الورد. طريقة التحضير طريقة التحضير توجد بعض الخطوات البسيطة عند تحضير كريم الفازلين والنشا السحري لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد وهى كالتالي:- نحضر علبة صغيرة ونضع بها القرنفل والنشا ونقلهم مع بعض.

ثم نضيف ملعقة الفازلين ونقلهم مع بعض حتى يصبح الخليط كريمي القوام.

نقوم بإضافة عصير الليمون وماء الورد بالتدريج ونقلهم مع بعض حتى يتجانس الخليط ويصبح مثل الكريم تماماً.

نقوم بوضع العلبة الكريم في الثلاجة لمدة ساعة ونصف حتى تتماسك. طريقة استخدام كريم الفازلين والنشا على البشرة توجد بعض الخطوات البسيطة عند وضع الكريم على البشرة وهى كالتالي:- نقوم بغسل الوجه بالماء والصابون ونقوم بعمل حمام ماء من البخار حتى تتفتح المسام وتخرج الدهون المتراكمة. ثم نخرج الكريم من الثلاجة ونقوم بتدليك الوجه والرقبة برفق حتى يتغلغل داخل الوجه. نترك الكريم على الوجه 12ساعة ثم نغسله في الصباح. يفضل وضع الكريم على البشرة قبل النوم حتى لا نعرض البشرة للأشعة الشمس.

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