خلطة معجزة لفرد وتنعيم الشعر المجعد والجاف حرير بديل طبيعي للكيراتين، تحلم جميع النساء بالحصول علي شعر ناعم وأملس وهذا لأن الشعر هو تاج المرأة وترغب دائماً في العناية به والاهتمام لتتمتع بشعر صحي ومثالي.

ولكن يحدث الكثير من المشاكل للشعر نتيجة عدد من العوامل التي يتعرض لها مثل عوامل الطقس السيئة وعدم ترطيب الشعر.

مما يجعل الشعر هش وضعيف ويفتقد إلي النعومة واللمعان ولهذا تلجأ إلي منتجات العناية بالشعر مثل التي تحتوي علي الكيراتين.

وهذا ظناً منها أنه الحل الأسرع والأمثل لتنعيم الشعر إلا أن هذه المنتجات يكون تأثيرها مؤقت علي الشعر كما أنها مكلفة للغاية.

الخلطة الجبارة لفرد وتنعيم الشعر المجعد والجاف كالحرير من أول مرة

فرد وتنعيم الشعر المجعد والجاف هو أمر تعاني منه يومياً العديد من الفتيات خاصةً عند تصفيف الشعر وتمشيطه.

مما تضطر إلي استخدام أدوات فرد وتنعيم الشعر مثل المكواة أو الاستشوار ولكنها تلحق ضرر كبير بالشعر.

كما تتسبب في جفاف وتقصف الشعر نتيجة الحرارة المرتفعة عند تمليس الشعر مما يجعل الشعر أكثر خشونة فيما بعد.

ولذلك لابد من استبدال تلك الأدوات بمكونات طبيعية نتائجها سريعة ومبهرة كما أنها آمنة وفعالة علي الشعر.

خلطة بياض البيض والزبادي لفرد وتنعيم الشعر المجعد والجاف بدون كيراتين

تساعد هذه الخلطة علي فرد وتنعيم وترطيب الشعر وجعله أكثر نعومة ولمعان حيث أن بياض البيض يعد بديل طبيعي للكيراتين.

حيث يقوم بإصلاح الشعر التالف وتحسين ملمس الشعر باعتباره مرطب فعال للشعر لاحتوائه علي بروتينات هامة.

تساعد في تكثيف الشعر ومنح الشعر النعومة والحيوية وتعمل علي فرد خصل الشعر المجعدة بشكل طبيعي.

الزبادي مرطب قوي للشعر لاحتوائه علي خصائص وبروتينات تساعد في تنعيم الشعر وتوفير الترطيب اللازم للشعر.

كما يعمل علي التخلص من جفاف وخشونة الشعر مما يسهل من عملية تمشيط الشعر.

2 بياض بيضة.

3 ملاعق كبيرة من الزبادي كامل الدسم.

2 ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

مكونات خلطة فرد وتنعيم الشعر المجعد والجاف

في وعاء عميق قومي بخفق بياض البيض والزبادي جيداً حتي تتكون رغوة بيضاء.

ثم أضيفي زيت اللوز وامزجي المكونات مرة أخري حتي تتجانس وتصبح كريمي.

يتم توزيع الخلطة علي الشعر بالكامل بعد تقسيمه ثم تدليك فروة الرأس جيداً حتي تتغلغل الخلطة في الداخل.

تترك الخلطة علي الشعر لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء البارد والشامبو.

تستخدم الخلطة مرة أسبوعياً والاستمرار عليها لفترة لا تقل عن شهر وستلاحظي نتيجة مذهلة لشعر ناعم حرير.

طريقة تحضير خلطة فرد وتنعيم الشعر وكيفية الاستخدام