أكلات اقتصادية لآخر الشهر بعض الأكلات لتوفير المال طريقة عمل أكلات خفيفة مفيدة

أكلات اقتصادية لآخر الشهر، أكلات مغذية تفيد في آخر الشهر. فالسؤال التقليدي اليومي لأي زوجة أو أم هو ماذا نأكل اليوم كما تسميها النساء “حيرة كل يوم”. ولكن حيرة أخر أسبوع في الشهر تحديدا تكون متعبة أكثر وتضايق الزوجة كثيرا. حيث إنها تفكر في وجبة مفيدة ومغذية لأطفالها وزوجها. ولكن تكون في ذات الوقت موفرة ولا تحتاج الكثير من المال.

حيث إنه مع زيادة الأسعار وبالتالي زيادة مصاريف البيت الشهرية التي تقابل الزوج والزوجة شهريا. تبحث الزوجة عن أكلات اقتصادية لتقليل النفقات وخصوصا أخر الشهر. فمن الطبيعي أن يكون المرتب الشهري أوشك على الانتهاء، ومع ذلك فمن الممكن أيضاً من بداية الشهر القيام بالاحتفاظ ببعض الأكلات التي من الممكن أن تساعد في أخر الشهر. مثل بقايا اللحم المفروم الذي من الممكن أن يستخدم ليصنع به أكلات عديدة موفرة ولذيذة .

أكلات اقتصادية لآخر الشهر الوجبة الأولي طاجن البيض بالخضروات

سوف نحتاج أولا لعمل طاجن البيض إلي ٨ بيضات وفلفل رومي ألوان مع بعض من البقدونس والشبت، والقليل من التوابل، وبطل تم تقطيعه صغير ومكعبات من الطماطم وعدد واحد من البطاطس المسلوقة وتم تقطيعها مكعبات صغيرة، وفي حالة أن هناك مخزون من اللحمة المفرومة في الفريزر يمكن إضافة القليل منها بعد تعصيجها.

الطريقة : ضعي كل المكونات معا في صينية أو طاجن وقومي بخلطهم مع القليل من الزيت ثم قومي بتغطية الصينية بورق الفويل وضعيها في الفرن حتي تنضج.

بطاطس مسلوقة بالخضروات والسلطة

سنحتاج لهذه الوصفة كيلو من البطاطس المسلوقة والمهروسة وبعض من قطع البسطرمة وبصل متقطع مكعبات صغيرة، وفلفل ألوان والقليل من التوابل يمكنك التعرف أيضا على طرق مختلفة لعمل البطاطس

طريقة التحضير: قومي بتقطيع الخضار، ثم ضعيه على النار مع القليل من الزيت وعندما يكون نصف ناضج، ضيفي الخضروات مع البطاطس مع باقي المكونات ثم ضعيهم في صنية وادخليهم الفرن حتى ينضجوا.

طاجن كفتة بالبيض وباذنجان مخلل

سنحتاج هنا ربع كيلو لحم مفروم متبل و٦ بيضات وقطع طماطم وفلفل وبصل وبعض التوابل وصلصة.

التحضير : قومي بتكوير اللحمة بحجم صغير، وبعد ذلك ضعيها تستوي في الفرن، وبعدها يشوح البصل ع النار ثم يضاف باقي الخضروات والصلصة ونضعها ع النار ونضيف ربع كوب من الماء وتترك حتي تتسبك وبعدها نضيف الكفتة والبيض ويدخل الفرن حتي تمام نضج البيض .

أكلات اقتصادية لآخر الشهر وجبة شوربة العدس بالشعرية

المكونات :

نصف كيلو من العدس الأصفر.

نصف كيلو من الطماطم.

بصلتين متوسطة الحجم

ثمرة جزر كبيرة

خمس فصوص من الثوم.

ثمرة بطاطس حسب الرغبة

ثمرة كوسة حسب الرغبة.

كوب من الشعرية

طريقة التحضير:

قومي بتقشير الخضروات وتقطيع كلا منه إلي أربع قطع، ثم قومي بغسل العدس جيدا، وبعدها ضعي العدس مع الخضروات وفصوص الثوم. ثم ضعي معهم كمية مماسبة من الماء وضعيهم على البوتجاز حتى تمام النضج. بعد ذلك قومي بضرب الخليط بعد النضج بالهاند بلندر. ثم ضعيه مرة أخرى على البوتجاز حتى الغليان، وفي طاسة أخرى قومي بتحمير كمية الشعرية. ثم ضعي الشعرية على خليط العدس، وضعي الملح والتوابل حسب الرغبة.

أكلات اقتصادية الكشري الأصفر

تعتبر هذه الوجبة من أسهل الأكلات وأوفرها وكذلك تعتبر وجبة مغذية وغنية بالعناصر المفيدة. ويمكننا ذكر مقادير هذه الوجبة كما يلي:

ثلاث كوب من الأرز المغسول

كوب ونصف من العدس الأصفر

تقريبا ثلاث أكواب ماء ونصف

ملح وفلفل ومكعب مرقة دجاج

ثانيا طريقة التحضير :