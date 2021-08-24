اصنعي الجبنة الموزريلا في مطبخك بإيدك بأقل تكلفة وألذ طعم ومتشتريهاش من برا تاني

تعتبر الجبنة الموزريلا من أشهر أنواع الجبنة التي يتم استخدامها في جميع أنحاء العالم، وتدخل في تحضير عدد كبير من الأطعمة مثل الطواجن والبيتزا والسندويشات وغيرها، كما تدخل في تحضير بعض الحلويات، حيث أنها لا تحتوي على أملاح، وسوف ننشر لكم طريقة لتحضيرها في البيت بكل سهولة وأقل التكاليف بدلاً من شرائها جاهزة من الخارج بأغلى تكلفة. طريقة عمل الجبنة الموزريلا في البيت طريقة عمل الجبنة الموزريلا في البيت المكونات: 2 لتر من الحليب كامل الدسم أي ما يعادل (8 كوب ونصف).

نصف كوب من الخل الأبيض.

ربع كوب من عصير الليمون الطازج. طريقة تحضير الجبنة الموزريلا: في إناء كبير نقوم بوضع الحليب على النار متوسطة، وبعد ذلك نقوم بإضافة الخل وعصير الليمون.

نقلب المكونات باستمرار حتى تبدأ قطع بيضاء بالظهور على السطح.

نستمر في التقليب حتى نحصل على كتل مثل الجبنة الطرية.

وبعد ذلك نقوم برفع الإناء من على النار، ونقوم بوضع حاجز ونضع فوقه الإناء مرة أخرى، ونستمر في التقليب.

نقوم بإخراج قطعة الجبنة من الإناء ونعصرها بشكل جيد للتخلص من السوائل الموجودة بها.

وندخلها الفريزر لكي تتجمد، ويتم استخدامها عند الحاجة. طريقة تحضير الجبنة الموزريلا في المنزل طريقة تحضير الجبنة الموزريلا في المنزل المكونات: 4 لتر من الحليب كامل الدسم.

ربع كوب من المياه المعدنية.

2 حبة من المنفحة النباتية.

كمية مناسبة من الملح البحري حسب الحاجة.

ربع كوب من الخل الأبيض. طريقة التحضير: نقوم بوضع شبكة فوق الموقد، ونضع فوقه إناء كبير.

نقوم بصب الحليب في الإناء ونقلب بشكل مستمر على نادر درجة حرارتها هادئة.

وبعد أن تصل حرارته إلى درجة 35 نرفعه من على النار.

نقوم بطحن المنفحة لكي تصبح بودرة، ونضعها في وعاء آخر ونضيف لها المياه المعدنية.

ونقلب بشكل جيد حتى تمام الذوبان.

نقوم بإضافة الخل إلى الحليب، ونضع الإناء على النار مرة أخرى ونقلب بشكل مستمر لمدة نصف ساعة.

ثم نضيف إلى هذا الخليط مزيج المياه والمنفحة.

نقلب جيداً ثم نغلق النار ونترك الإناء في مكان دافئ لكي يتجبن.

ونترك الجبنة حتى تتماسك ونحتفظ بها في الثلاجة حتى وقت الاستخدام. الوسوم

تعتبر الجبنة الموزريلا من أشهر أنواع الجبنة التي يتم استخدامها في جميع أنحاء العالم، وتدخل في تحضير عدد كبير من الأطعمة مثل الطواجن والبيتزا والسندويشات وغيرها، كما تدخل في تحضير بعض الحلويات، حيث أنها لا تحتوي على أملاح، وسوف ننشر لكم طريقة لتحضيرها في البيت بكل سهولة وأقل التكاليف بدلاً من شرائها جاهزة من الخارج بأغلى تكلفة. طريقة عمل الجبنة الموزريلا في البيت طريقة عمل الجبنة الموزريلا في البيت المكونات: 2 لتر من الحليب كامل الدسم أي ما يعادل (8 كوب ونصف).

نصف كوب من الخل الأبيض.

ربع كوب من عصير الليمون الطازج. طريقة تحضير الجبنة الموزريلا: في إناء كبير نقوم بوضع الحليب على النار متوسطة، وبعد ذلك نقوم بإضافة الخل وعصير الليمون.

نقلب المكونات باستمرار حتى تبدأ قطع بيضاء بالظهور على السطح.

نستمر في التقليب حتى نحصل على كتل مثل الجبنة الطرية.

وبعد ذلك نقوم برفع الإناء من على النار، ونقوم بوضع حاجز ونضع فوقه الإناء مرة أخرى، ونستمر في التقليب.

نقوم بإخراج قطعة الجبنة من الإناء ونعصرها بشكل جيد للتخلص من السوائل الموجودة بها.

وندخلها الفريزر لكي تتجمد، ويتم استخدامها عند الحاجة. طريقة تحضير الجبنة الموزريلا في المنزل طريقة تحضير الجبنة الموزريلا في المنزل المكونات: 4 لتر من الحليب كامل الدسم.

ربع كوب من المياه المعدنية.

2 حبة من المنفحة النباتية.

كمية مناسبة من الملح البحري حسب الحاجة.

ربع كوب من الخل الأبيض. طريقة التحضير: نقوم بوضع شبكة فوق الموقد، ونضع فوقه إناء كبير.

نقوم بصب الحليب في الإناء ونقلب بشكل مستمر على نادر درجة حرارتها هادئة.

وبعد أن تصل حرارته إلى درجة 35 نرفعه من على النار.

نقوم بطحن المنفحة لكي تصبح بودرة، ونضعها في وعاء آخر ونضيف لها المياه المعدنية.

ونقلب بشكل جيد حتى تمام الذوبان.

نقوم بإضافة الخل إلى الحليب، ونضع الإناء على النار مرة أخرى ونقلب بشكل مستمر لمدة نصف ساعة.

ثم نضيف إلى هذا الخليط مزيج المياه والمنفحة.

نقلب جيداً ثم نغلق النار ونترك الإناء في مكان دافئ لكي يتجبن.

ونترك الجبنة حتى تتماسك ونحتفظ بها في الثلاجة حتى وقت الاستخدام.

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