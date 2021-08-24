طريقة عمل الهريسة على الطريقة السورية في البيت بأسهل الخطوات وأقل التكاليف

تعتبر الهريسة واحدة من أشهر الحلويات السورية التي يحبها العديد من الأشخاص، والتي انتشرت في جميع الدول العربية وأصبحت من أفضل الحلويات لدى الكبار والصغار، فهي تتميز بالمذاق الشهي واللذيذ، وسهولة تناولها، ويمكنكم تحضيرها في البيت بكل سهولة دون تعب والحصول على نفس طعم الجاهزة، وذلك دون تكلفة كبيرة، سوف ننشر لكم الطريقة بالخطوات في مقالنا هذا لتحضيرها لأفراد أسرتكم بكل سهولة. طريقة عمل الهريسة السورية طريقة عمل الهريسة السورية المكونات: كوبان من السميد.

كوب واحد من السكر الناعم.

كوب من اللبن البودرة.

كوب واحد من جوز الهند.

كوب من الزيت النباتي.

كوب من الماء البارد.

ملعقة بيكنج باودر.

فستق مجروش. طريقة التحضير: في وعاء عميق نقوم بخلط كلاً من السميد مع السكر، ونضيف لهم اللبن البودرة وجوز الهند.

نقلب المكونات مع بعضها جيداً، ثم نقوم بإضافة البيكنج باودر والزيت والماء.

نحرك المكونات جيداً بشكل جيد حتى تتجانس.

ونقوم بتجهيز صينية الفرن وندهنها بالزبدة من جميع الجوانب، ثم نضع بها الهريسة ونساويها من الأعلى.

ثم ندخلها الفرن ونتركها على الأقل نصف ساعة على حرارة متوسطة حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي.

وبعد خروجها من الفرن نقوم بتوزيع الشربات عليها، ونتركها حتى تبرد.

ثم تصبح جاهزة للتقديم، وبالهنا والشفا. طريقة تحضير الهريسة في البيت طريقة تحضير الهريسة في البيت المكونات: كوبان من السميد.

كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج باودر.

كوب من الزيت النباتي.

كوب واحد من السكر.

للشربات: كوب ماء، وكوبان سكر، وملعقتين من ماء الزهر وعصير الليمون صغيرة الحجم. طريقة التحضير: أولاً في وعاء عميق نقوم بخلط كلاً من السميد والسكر والحليب مع بعضهم بشكل جيد.

ثم نقوم بإضافة كلاً من الماء والزيت والبيكنج باودر إلى الخليط، ونخلط بشكل جيد حتى تمتزج المكونات تماماً.

ونقوم بوضعها في صينية الفرن، ونساويها جيداً ونرش عليها الفستق المجروش.

ثم ندخلها إلى الفرن الساخن ونتركها حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي.

نخرجها من الفرن ونوزع عليها الشربات وهو ساخن.

نقوم بتحضير الشربات من خلال وضع المكونات على النار حتى تغلي ونضيف في النهاية ماء الزهر. الوسوم

تعتبر الهريسة واحدة من أشهر الحلويات السورية التي يحبها العديد من الأشخاص، والتي انتشرت في جميع الدول العربية وأصبحت من أفضل الحلويات لدى الكبار والصغار، فهي تتميز بالمذاق الشهي واللذيذ، وسهولة تناولها، ويمكنكم تحضيرها في البيت بكل سهولة دون تعب والحصول على نفس طعم الجاهزة، وذلك دون تكلفة كبيرة، سوف ننشر لكم الطريقة بالخطوات في مقالنا هذا لتحضيرها لأفراد أسرتكم بكل سهولة. طريقة عمل الهريسة السورية طريقة عمل الهريسة السورية المكونات: كوبان من السميد.

كوب واحد من السكر الناعم.

كوب من اللبن البودرة.

كوب واحد من جوز الهند.

كوب من الزيت النباتي.

كوب من الماء البارد.

ملعقة بيكنج باودر.

فستق مجروش. طريقة التحضير: في وعاء عميق نقوم بخلط كلاً من السميد مع السكر، ونضيف لهم اللبن البودرة وجوز الهند.

نقلب المكونات مع بعضها جيداً، ثم نقوم بإضافة البيكنج باودر والزيت والماء.

نحرك المكونات جيداً بشكل جيد حتى تتجانس.

ونقوم بتجهيز صينية الفرن وندهنها بالزبدة من جميع الجوانب، ثم نضع بها الهريسة ونساويها من الأعلى.

ثم ندخلها الفرن ونتركها على الأقل نصف ساعة على حرارة متوسطة حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي.

وبعد خروجها من الفرن نقوم بتوزيع الشربات عليها، ونتركها حتى تبرد.

ثم تصبح جاهزة للتقديم، وبالهنا والشفا. طريقة تحضير الهريسة في البيت طريقة تحضير الهريسة في البيت المكونات: كوبان من السميد.

كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج باودر.

كوب من الزيت النباتي.

كوب واحد من السكر.

للشربات: كوب ماء، وكوبان سكر، وملعقتين من ماء الزهر وعصير الليمون صغيرة الحجم. طريقة التحضير: أولاً في وعاء عميق نقوم بخلط كلاً من السميد والسكر والحليب مع بعضهم بشكل جيد.

ثم نقوم بإضافة كلاً من الماء والزيت والبيكنج باودر إلى الخليط، ونخلط بشكل جيد حتى تمتزج المكونات تماماً.

ونقوم بوضعها في صينية الفرن، ونساويها جيداً ونرش عليها الفستق المجروش.

ثم ندخلها إلى الفرن الساخن ونتركها حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي.

نخرجها من الفرن ونوزع عليها الشربات وهو ساخن.

نقوم بتحضير الشربات من خلال وضع المكونات على النار حتى تغلي ونضيف في النهاية ماء الزهر.

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