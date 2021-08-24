كريم الكركم والأرز كريم سحري لتفتيح البشرة ومحاربة التجاعيد

يتكون كريم الكركم والأرز من مكونات طبيعية جداً تعتبر هي من أقوي كريمات التفتيح التي تعيد للبشرة نضارتها وجمالها، ويعتبر هو كريم سحري في تفتيح البشرة فهو خلال ثلاثة أيام من الاستعمال يعطي نتيجة مبهرة، حيث أنه يحتوي علي الأرز الذي يعتبر هو سر جمال الآسيويات وله فوائد لاتعد ولا تحصي للبشرة والشعر، ويحتوي علي الكركم الذي يحمل العديد من الفوائد حيث أنه يفتح البشرة ويزيل الشوائب ويحارب علامات التجاعيد التي تظهر في الوجه، ومن مميزات الكريم أنه سهل في الاستخدام والتحضير أيضاً، كما أنه صالح للاستخدام لمدة أسبوعين داخل الثلاجة، ويمكن تحضيره بكل سهولة عند انتهاء الكمية، ويعد هذا الكريم من أقوي الكريمات التي تفتح البشرة وتعيد لها نضارتها وجمالها في وقت قصير جداً، ومن خلال المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كريم الكركم والأرز لتفتيح البشرة وتبيضها خلال أيام معدودة.

مكونات عمل كريم الكركم والأرز

يتكون الكريم من مجموعة من المكونات الطبيعية هي كما يلي:_

ربع كوب من الأرز.

كوب من الماء.

٤ملاعق من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا.

عصير نصف حبة من الليمون.

ملعقة صغيرة من زيت فيتامين E.

طريقة التحضير

يتم تحضير كريم الكركم والأرز بخطوات سهلة بسيطة جداً هي كما يلي:-

نقوم بغلي الأرز مع كوب الماء في إناء علي نار هادئة لمدة عشر دقائق. ثم نقوم بخلط الأرز المغلي في الخلاط الكهربائي، حتي يصبح ناعم جداً ويشبه الكريمة. نأخذ مقدار أربع ملاعق من الأرز الذي تم خلطه في طبق صغير، ثم نضيف إليه أربع ملاعق من ماء الورد ونقلب المكونات جيداً. ثم نضيف إليه ملعقة صغيرة من الكركم ونقلب المكونات مرة أخرى، ثم نضيف زيت الجوجوبا وزيت فيتامين E، مع مراعاة التقليب بعد إضافة كل مكون. أخيراً نضيف عصير نصف حبة من الليمون الطازج، ونقلب المكونات جيداً حتي تتجانس تماماً. يحفظ الكريم داخل الثلاجة ويستخدم عند الحاجة، يتم حفظ الكريم لمدة أسبوعين داخل الثلاجة.

طريقة الاستخدام

يتم استخدام الكريم كالآتي:-