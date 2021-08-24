طريقة عمل بان كيك سريع واقتصادى وبمكونات مظبوطة فى المنزل

بان كيك يعتبر من الحلويات المشهورة وخاصة فى المطبخ الأمريكي، وأيضا من الوصفات الشهيرة فى المطبخ الفرنسي و التى لاقت إقبال كبير على عملها على مستوى العالم، وذلك لطعمها الهش الجميل والمميز وقد قام الشيفات فى جميع الدول بتقديمه بأشكال مختلفة، فقد صنعوا منه الحادق حيث إنه فى الأصل يقدم حلو، وله إقبال كثير على تناوله من الكبار والصغار ويستخدم كوجبة لذيذة على الإفطار أو بين الوجبات، ويقدم مع أنواع كثيرة من الصوصات مثل الشوكولاتة أو الفراولة والنوتيلا، وتعد من الوجبات الخفيفة والسريعة فى طريقة تحضيرها لذلك من السهل على كل ربة منزل أو سيدة عاملة صناعتها فى المنزل بكل سهولة، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير بان كيك سريع واقتصادى بالتفصيل. مكونات بان كيك سريع واقتصادى مكونات بان كيك سريع واقتصادى يتكون بان كيك سريع واقتصادى من مكونات بسيطة واقتصادية وغير مكلفة ومعظمها موجود بالمنزل وهى كالتالي: ١١/٢ كوب من الدقيق.

٢ ملعقة صغيرة من السكر.

كوب من الحليب الدافئ.

٢ ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

٢ حبة كبيرة من البيض.

١/٤ ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

١/٤ كوب من الزبدة المذابة.

رشة من الملح.

١/٤ ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقةالاعداد والتحضير طريقةالاعداد والتحضير طريقة عمل بان كيك سريع واقتصادى سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت كبير فى تجهيزه وهى كمايلي: نقوم بإحضار وعاء عميق وننخل به الدقيق والبيكنج بودر والملح والبيكنج صودا والسكر والفانيليا. فى المضرب الكهربائى نضرب البيض حتى يتضاعف حجمه ثم نضيف عليه الحليب والزبدة المذابة ونخفقهم مع بعض كويس جداً. ثم نقوم بإضافة خليط الدقيق شوية شوية مع الاستمرار فى الخفق حتى يصبح الخليط متماسك شوية مش سائل أوى. ونحضر طاسة من الأطفال أو أى طاسة لا يلتزق بها الاكل ونسخنها على النار كويس على نار متوسطة. ونضع بها نقطتين من الزيت أو الزبدة ونحضر مغرفة صغيرة ونأخذ شوية من العجين وننزل بيها فى نصف الطاسة. وبعد ذلك نهدئ النار خالص وأول ما اللون يبقى ذهبي من تحت نقلبها على الوش الثانى حتى تأخذ لون. نمسح الطاسة بفوطة نظيفة وندهنها بنقطتين زيت أو زبدة بين كل واحدة والثانية. ونكمل باقى الكمية حتى ننتهى من الكمية كلها وتقدم مع العسل أو النوتيلا أو الفواكه وبالف هنا وشفا. الوسوم

بان كيك يعتبر من الحلويات المشهورة وخاصة فى المطبخ الأمريكي، وأيضا من الوصفات الشهيرة فى المطبخ الفرنسي و التى لاقت إقبال كبير على عملها على مستوى العالم، وذلك لطعمها الهش الجميل والمميز وقد قام الشيفات فى جميع الدول بتقديمه بأشكال مختلفة، فقد صنعوا منه الحادق حيث إنه فى الأصل يقدم حلو، وله إقبال كثير على تناوله من الكبار والصغار ويستخدم كوجبة لذيذة على الإفطار أو بين الوجبات، ويقدم مع أنواع كثيرة من الصوصات مثل الشوكولاتة أو الفراولة والنوتيلا، وتعد من الوجبات الخفيفة والسريعة فى طريقة تحضيرها لذلك من السهل على كل ربة منزل أو سيدة عاملة صناعتها فى المنزل بكل سهولة، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير بان كيك سريع واقتصادى بالتفصيل. مكونات بان كيك سريع واقتصادى مكونات بان كيك سريع واقتصادى يتكون بان كيك سريع واقتصادى من مكونات بسيطة واقتصادية وغير مكلفة ومعظمها موجود بالمنزل وهى كالتالي: ١١/٢ كوب من الدقيق.

٢ ملعقة صغيرة من السكر.

كوب من الحليب الدافئ.

٢ ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

٢ حبة كبيرة من البيض.

١/٤ ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

١/٤ كوب من الزبدة المذابة.

رشة من الملح.

١/٤ ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقةالاعداد والتحضير طريقةالاعداد والتحضير طريقة عمل بان كيك سريع واقتصادى سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت كبير فى تجهيزه وهى كمايلي: نقوم بإحضار وعاء عميق وننخل به الدقيق والبيكنج بودر والملح والبيكنج صودا والسكر والفانيليا. فى المضرب الكهربائى نضرب البيض حتى يتضاعف حجمه ثم نضيف عليه الحليب والزبدة المذابة ونخفقهم مع بعض كويس جداً. ثم نقوم بإضافة خليط الدقيق شوية شوية مع الاستمرار فى الخفق حتى يصبح الخليط متماسك شوية مش سائل أوى. ونحضر طاسة من الأطفال أو أى طاسة لا يلتزق بها الاكل ونسخنها على النار كويس على نار متوسطة. ونضع بها نقطتين من الزيت أو الزبدة ونحضر مغرفة صغيرة ونأخذ شوية من العجين وننزل بيها فى نصف الطاسة. وبعد ذلك نهدئ النار خالص وأول ما اللون يبقى ذهبي من تحت نقلبها على الوش الثانى حتى تأخذ لون. نمسح الطاسة بفوطة نظيفة وندهنها بنقطتين زيت أو زبدة بين كل واحدة والثانية. ونكمل باقى الكمية حتى ننتهى من الكمية كلها وتقدم مع العسل أو النوتيلا أو الفواكه وبالف هنا وشفا.

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