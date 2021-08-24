الطريقة الأسهل والأسرع لعمل أصابع الجلاش بالمكسرات في المنزل

هناك العديد من الأمهات يرغبن دائماً في إعداد الحلويات لأبنائهم وكذلك للعائلة والضيوف، ويرغبن أيضاً في تحضير حلويات جديدة وغير معتادة، والآن يتساءل الكثير منهن عن طريقة إعداد أصابع الجلاش، لذا سوف نتناول فيما يلي كل ما يتعلق بتحضير تلك الحلوى اللذيذة والرائعة، حيث أن مذاقها رائع يحبه كلاً من الكبار والصغار أيضاً.أصابع الجلاش
هناك طرق عدة لتحضير أصابع الجلاش، وهي التي يتساءل عنها الكثير من الأمهات لكي يقمن بتحضيرها لأبنائهن وللعائلة، لذا ففيما يلي طريقة إعداد أصابع الجلاش مضاف إليها المكسرات.مكونات أصابع الجلاش
- باكيت من الجلاش.
- مكسرات مطحونة من كلٍ من: لوز، وبندق، وجوز -بحسب الرغبة-.
- ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- سمن.
- قطر.
- أولاً قومي بمزج البندق، الجوز، واللوز، والسكر، والقرفة، بطبق جانبي، ومن ثم قومي بتجهيز صينية فرن مستطيلة، مع دهنها بالزيت.
- بعد ذلك قومي بفرد ورق الجلاش بشكل مستطيل مع تقطيعها لنصفين، ودهن كل منهما بالزيت.
- بعدها قومي بفرد ورقة الجلاش بشكل طولي، مع وجود الجهة العريضة نحوكِ، بعدها قومي بوضع ملعقة من الحشوة بزاوية العجينة أفقياً، ومن ثم قومي بلف ورقة الجلاش على هيئة أصبع، أو رول رفيع.
- بعد أن تنتهي من باقي الكمية قومي برصها يصينية الفرن، ودهن أصابع الجلاش بالسمن، مع تقطيعها من النصف لكي يسهل تقطيعها بعد الخبز.
- لا بد أن تقومي بتسخين الفرن مسبقاً بدرجة حرارة ١٨٠°، حتى مرور ٢٠ دقيقة، أو إلى أن تتحمر وتصير لونها ذهبي، ومن ثم قومي بوضع القطر البارد على أصابع الجلاش.
هناك طرق أخرى لإعداد أصابع الجلاش، وذلك من بينها هو أن تقومي بإضافة الفستق إليها، وذلك كالتالي:
مكونات أصابع الجلاش
- نصف كيلو جلاش (500 جرام)
- 1 كوب فستق مجروش
- ربع كوب سكر أبيض
- 2 كوب شربات
- 1 كوب سمن مذاب
خطوات تحضير أصابع الجلاش
- في البداية قومي بإعداد الحشوة بإحضار ووعاء لكي تضعي به الفستق المجروش وكذلك السكر الأبيض مع التقليب إلى أن يتجانسا جيداً.
- بعد ذلك قومي بتحضير عجينة الجلاش من خلال إحضار ورق الجلاش مع فرد ورقتين على سطح أملس، ودهن الورقتين بالسمن المذاب باستعمال فرشاة.
- بعدها قومي بفرد مزيج الحشو على ورق الجلاش مع لف ورق الجلاش على الحشو على هيئة رول، مع تكرار الخطوة إلى أن تنتهي من باقي الكمية.
- قومي بإحضار صينية مع دهنها بالسمن وفرد الجلاش المحشي بالمكسرات بها.
- ثم قومي بتقطيع الجلاش على هيئة أصابع باستعمال سكين على حسب الرغبة.
- قومي بدهن وجه أصابع الجلاش بالفستق باستعمال فرشاة.
- بعدها يتم تسخين الفرن وإدخال أصابع الجلاش وتركها حتى مرور ما يقرب من 20 إلى 25 دقيقة إلى أن تنضج ويصير لونها ذهبي.
- في النهاية قومي بسكب الشربات على أصابع الجلاش بالفستق، وبعد ذلك قومي بتزيينها بالفستق المجروش.
الوسوم
هناك العديد من الأمهات يرغبن دائماً في إعداد الحلويات لأبنائهم وكذلك للعائلة والضيوف، ويرغبن أيضاً في تحضير حلويات جديدة وغير معتادة، والآن يتساءل الكثير منهن عن طريقة إعداد أصابع الجلاش، لذا سوف نتناول فيما يلي كل ما يتعلق بتحضير تلك الحلوى اللذيذة والرائعة، حيث أن مذاقها رائع يحبه كلاً من الكبار والصغار أيضاً.أصابع الجلاش
هناك طرق عدة لتحضير أصابع الجلاش، وهي التي يتساءل عنها الكثير من الأمهات لكي يقمن بتحضيرها لأبنائهن وللعائلة، لذا ففيما يلي طريقة إعداد أصابع الجلاش مضاف إليها المكسرات.مكونات أصابع الجلاش
- باكيت من الجلاش.
- مكسرات مطحونة من كلٍ من: لوز، وبندق، وجوز -بحسب الرغبة-.
- ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- سمن.
- قطر.
- أولاً قومي بمزج البندق، الجوز، واللوز، والسكر، والقرفة، بطبق جانبي، ومن ثم قومي بتجهيز صينية فرن مستطيلة، مع دهنها بالزيت.
- بعد ذلك قومي بفرد ورق الجلاش بشكل مستطيل مع تقطيعها لنصفين، ودهن كل منهما بالزيت.
- بعدها قومي بفرد ورقة الجلاش بشكل طولي، مع وجود الجهة العريضة نحوكِ، بعدها قومي بوضع ملعقة من الحشوة بزاوية العجينة أفقياً، ومن ثم قومي بلف ورقة الجلاش على هيئة أصبع، أو رول رفيع.
- بعد أن تنتهي من باقي الكمية قومي برصها يصينية الفرن، ودهن أصابع الجلاش بالسمن، مع تقطيعها من النصف لكي يسهل تقطيعها بعد الخبز.
- لا بد أن تقومي بتسخين الفرن مسبقاً بدرجة حرارة ١٨٠°، حتى مرور ٢٠ دقيقة، أو إلى أن تتحمر وتصير لونها ذهبي، ومن ثم قومي بوضع القطر البارد على أصابع الجلاش.
هناك طرق أخرى لإعداد أصابع الجلاش، وذلك من بينها هو أن تقومي بإضافة الفستق إليها، وذلك كالتالي:
مكونات أصابع الجلاش
- نصف كيلو جلاش (500 جرام)
- 1 كوب فستق مجروش
- ربع كوب سكر أبيض
- 2 كوب شربات
- 1 كوب سمن مذاب
خطوات تحضير أصابع الجلاش
- في البداية قومي بإعداد الحشوة بإحضار ووعاء لكي تضعي به الفستق المجروش وكذلك السكر الأبيض مع التقليب إلى أن يتجانسا جيداً.
- بعد ذلك قومي بتحضير عجينة الجلاش من خلال إحضار ورق الجلاش مع فرد ورقتين على سطح أملس، ودهن الورقتين بالسمن المذاب باستعمال فرشاة.
- بعدها قومي بفرد مزيج الحشو على ورق الجلاش مع لف ورق الجلاش على الحشو على هيئة رول، مع تكرار الخطوة إلى أن تنتهي من باقي الكمية.
- قومي بإحضار صينية مع دهنها بالسمن وفرد الجلاش المحشي بالمكسرات بها.
- ثم قومي بتقطيع الجلاش على هيئة أصابع باستعمال سكين على حسب الرغبة.
- قومي بدهن وجه أصابع الجلاش بالفستق باستعمال فرشاة.
- بعدها يتم تسخين الفرن وإدخال أصابع الجلاش وتركها حتى مرور ما يقرب من 20 إلى 25 دقيقة إلى أن تنضج ويصير لونها ذهبي.
- في النهاية قومي بسكب الشربات على أصابع الجلاش بالفستق، وبعد ذلك قومي بتزيينها بالفستق المجروش.
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