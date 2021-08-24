ملعقة واحدة من هذة الوصفة السحرية تقضي على آلام المفاصل والعظام نهائياً

وصفات للوقاية من الم المفاصل مع التقدم في السن، تبدأ العظام والغضاريف في الجفاف، ويؤدي ذلك إلى حدوث خشونة في المفصلات ولذلك يشعر الشخص بالألم الشديد، ويمكن الوقاية من حدوث هذه الأعراض بعمل بعض الوصفات التي تساعد على الحركة بدون اي الم، وتجنب الخشونة إلى جدًا كبير، وسوف نتعرف على هذه الوصفات من خلال هذا المقال.

وصفات للوقاية من الم المفاصل

هناك العديد من المنتجات الطبيعية التي يمكن أن تستخدم في التخلص والوقاية من علاج آلام المفاصل ومن أهم هذه الوصفات هي كالأتي:

مشروب الزنجبيل

الجنزبيل من أهم الأعشاب الأساسية التي تساعد في تهدئة الألم في الجسم كله، وخاصتًا آلام المفاصل، والتي تنتج من وجود التهاب شديد من المفاصل، وطريقة الاستخدام كالتالي:

كوب من المياة توضع في إناء صغير، ترفع على النار، ويضاف إليه ملعقة كبيرة من عشب الزنجبيل الطبيعي

بعد غليان الماء مع الزنجبيل يمكنك إضافة السكر للتحلية.

ينصح بالمداومة على هذا المشروب، للتخلص من هذه المشكله .

طرق طبيعية للوقاية من آلام المفاصل

زيت الزيتون

يمكنك استخدام زيت الزيتون كدهان المفاصل يساعد على تسكين الألم، والتخلص من الالتهابات، وطريقة الاستخدام كالتالي:

قم بتدفئة الزيت قليلًا ويمكن إضافة قليلًا من زيت السمك، له العديد من الفوائد الأخرى لحماية المفصلات، من الالتهابات والخشونة، وهذه التركيبة تساعد في علاج الألم.

قم بالتدليك الزيت بشكل مستمر لمدة ٥ دقائق ثم يترك لعدة ساعات، ثم تكرر هذه الوصفة مرة اخرى

الكركم:

يعتبر الكركم من التوابل التي لها فوائد عديدة للجسم فهي تساعد في علاج التهاب المفاصل وأمراض الروماتيد ويساعد في تخفيف الآلام بشكل سريع ويمكن الاستفادة منه عن طريق بعض الخطوات التالية: