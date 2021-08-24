تحضير وصفة بسكوت الشاي للفطار في البيت وبسكوت الشكولاته اللذيذ بدون إضافة بيض

تحضير وصفة بسكوت الشاي، بسكوت الشاي من الذ الأطعمة الخفيفة التي يعشق الجميع تناولها سواء كانوا كبارًا أو صغارًا، تقوم العديد من ربات المنزل بعمل بسكويت الشاي ولكن في بعض الأحيان لا تكون الطريقة ناجحة على الإطلاق ويكون البسكويت ليس له طعم لذيذ، وسوف نخبركِ سيدتي عن طريقة سهلو وبسيطو وناجحة لعمل وصفة بسكوت الشاي.

تحضير وصفة بسكوت الشاي

يوجد طرق منزلية متعددة لصنع بسكوت الشاي، ولكن اليوم سوف نقدم لكِ وصفة سحرية ورائعة وفي غاية النجاح ومن أول مرة، وإليكِ الوصفة بالتفصيل:

المقادير

كوب من عصير البرتقال الطازج.

وكوب ونصف من دقيق المخبوزات المنخول.

كوب وربع من السكر البودر.

ربع كوب من الزبدة الغير مملحة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ظرف صغير من الفانيليا.

رشة صغيرة من ملح الطعام.

كيفية الإعداد

في البداية يتم خفق السكر مع الزبدة في العجان الكهربائي أو بالمضرب اليدوي، حتى الحصول على قوام كريمي فاتح. بعدها يتم إضافة الدقيق وعصير البرتقال بالتدريج، مع مزج الخليط جيدًا. يتم إضافة البيكنج بودر والفانيليا على العجينـة، ثم لمها جيدًا وتركها ترتاح لمدة 10 دقائق. في غضون ذلك يتم إحضار قوالب الفرن وتبطينها بورق الزبدة. بعد يتمك تقطيع العجينة إلى كرات صغيرة الحجم، ثم تشكيلها بالشكل المفضل. يتم رص العجين في القوالب، ثم إدخالها الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تنضج. بعد يتم تركها تبرد، ثم تُقدم مع الشاي السخن وبالهنا والشفا.

بسكويت الشاي بالشكولاته بدون اضافة بيض :

المكونات:

خمس علب من البسكويت السادة.

وكوب من السكر الأبيض.

وايضاً كوب كبير من الحليب السائل.

كوب من الزبدة الذايبة.

ثم كوب من مسحوق الكاكاو البودرة.

طريقة التحضير: