طريقة عمل الدونات بأسهل الطرق وكذلك بأبسط المقادير وأقلها تكلفة

العديد يتساءل عن الطريقة الخاصة بعمل الدونات، حيث أن مذاقه رائع وشهي للغاية، كما أنه يتسم بشكله الدائري الذي يكون مثقوباً في المنتصف، كذلك قد تم تصنيع الدونات لمنع الإصابة بصعوبة الهضم عقب تناوله، كما أن الدونات تكون من بين الحلويات الغربية المذهلة والشهية التي يحبها وبعشقها العديد من أجل مذاقها الرائع، وكذلك لأنها سهلة التحضير، بجانب أنها خفيفة كذلك على المعدة، بالإضافة إلى أن الأطفال يعشقوها بجميع أشكالها، تابع معنا قراءة مقالنا التالي عبر موقعنا.

إنه قديماً كان كعك الدونات ليس مثقوباً، كما أنه لم يكن ناضجاً من المركز عقب قليه بالزيت، وذلك ما قد أدى لبقائه نيئاً من المنتصف وهذا يُسبب الإصابة بصعوبة الهضم إن لم يتم تناوله، وفيما يلي سوف نتعرف على طريقة صنع الدونات بأسهل الخطوات وأبسطها، وكذلك أقلها تكلفة.

كوبان من الدقيق

ملعقتان كبيرتان من خل أبيض

نصف كوب سكر

ملعقة واحدة صغيرة ملح

ملعقة واحدة كبيرة بايكينج صودا

نصف ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقتان كبيرتان من الزبدة

ثلث كوب حليب

بيضة

زيت للتحمير

نصف كوب سكر بودرة للتزيين