طريقة عمل الدونات بأسهل الطرق وكذلك بأبسط المقادير وأقلها تكلفة

العديد يتساءل عن الطريقة الخاصة بعمل الدونات، حيث أن مذاقه رائع وشهي للغاية، كما أنه يتسم بشكله الدائري الذي يكون مثقوباً في المنتصف، كذلك قد تم تصنيع الدونات لمنع الإصابة بصعوبة الهضم عقب تناوله، كما أن الدونات تكون من بين الحلويات الغربية المذهلة والشهية التي يحبها وبعشقها العديد من أجل مذاقها الرائع، وكذلك لأنها سهلة التحضير، بجانب أنها خفيفة كذلك على المعدة، بالإضافة إلى أن الأطفال يعشقوها بجميع أشكالها، تابع معنا قراءة مقالنا التالي عبر موقعنا.الدونات
إنه قديماً كان كعك الدونات ليس مثقوباً، كما أنه لم يكن ناضجاً من المركز عقب قليه بالزيت، وذلك ما قد أدى لبقائه نيئاً من المنتصف وهذا يُسبب الإصابة بصعوبة الهضم إن لم يتم تناوله، وفيما يلي سوف نتعرف على طريقة صنع الدونات بأسهل الخطوات وأبسطها، وكذلك أقلها تكلفة.مقادير الدونات
- كوبان من الدقيق
- ملعقتان كبيرتان من خل أبيض
- نصف كوب سكر
- ملعقة واحدة صغيرة ملح
- ملعقة واحدة كبيرة بايكينج صودا
- نصف ملعقة صغيرة فانيليا
- ملعقتان كبيرتان من الزبدة
- ثلث كوب حليب
- بيضة
- زيت للتحمير
- نصف كوب سكر بودرة للتزيين
- في البداية قومي بخفق الخل مع الحليب، ومن ثم اتركيه إلى أن يتم الغليان.
- بالخطوة الثانية عليكِ القيام بتسخين الزيت بمقلاة كبيرة.
- بعد ذلك قومي بتحضير وعاء كبير لتقومي بإخفاق الدقيق والبايكينغ صودا، والملح.
- بعد ذلك قومي بخفق السكر مع الزبدة في إناء جديد لكي يصير القوام كريمي.
- بعدها قومي بإضافة البيض والفانيليا لخليط الزبدة ومن ثم تابعي الخفق مرة ثانية.
- بعد ذلك قومي بخفق خليط الدقيق بالتبادل مع خليط الحليب إلى خليط الزبدة، مع التقليب جيداً إلى أن تتكون معكِ عجينة ناعمة، ومن ثم قومي بمتابعة الخفق حتى مرور 3 دقائق.
- بالخطوة الآتية قومي بفرد العجينة إلى أن تصير بسمك 0.75 سم، مع تقطيع العجينة بواسطة قطاعة الدونات.
- في النهاية قومي بقلي الدونات بالزيت إلى أن يصير لونه ذهبي، بعد ذلك قومي برفعه من الزيت وتصفيته جيداً وبعدها غمسه بالسكر البودرة للتزيين.
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العديد يتساءل عن الطريقة الخاصة بعمل الدونات، حيث أن مذاقه رائع وشهي للغاية، كما أنه يتسم بشكله الدائري الذي يكون مثقوباً في المنتصف، كذلك قد تم تصنيع الدونات لمنع الإصابة بصعوبة الهضم عقب تناوله، كما أن الدونات تكون من بين الحلويات الغربية المذهلة والشهية التي يحبها وبعشقها العديد من أجل مذاقها الرائع، وكذلك لأنها سهلة التحضير، بجانب أنها خفيفة كذلك على المعدة، بالإضافة إلى أن الأطفال يعشقوها بجميع أشكالها، تابع معنا قراءة مقالنا التالي عبر موقعنا.الدونات
إنه قديماً كان كعك الدونات ليس مثقوباً، كما أنه لم يكن ناضجاً من المركز عقب قليه بالزيت، وذلك ما قد أدى لبقائه نيئاً من المنتصف وهذا يُسبب الإصابة بصعوبة الهضم إن لم يتم تناوله، وفيما يلي سوف نتعرف على طريقة صنع الدونات بأسهل الخطوات وأبسطها، وكذلك أقلها تكلفة.مقادير الدونات
- كوبان من الدقيق
- ملعقتان كبيرتان من خل أبيض
- نصف كوب سكر
- ملعقة واحدة صغيرة ملح
- ملعقة واحدة كبيرة بايكينج صودا
- نصف ملعقة صغيرة فانيليا
- ملعقتان كبيرتان من الزبدة
- ثلث كوب حليب
- بيضة
- زيت للتحمير
- نصف كوب سكر بودرة للتزيين
- في البداية قومي بخفق الخل مع الحليب، ومن ثم اتركيه إلى أن يتم الغليان.
- بالخطوة الثانية عليكِ القيام بتسخين الزيت بمقلاة كبيرة.
- بعد ذلك قومي بتحضير وعاء كبير لتقومي بإخفاق الدقيق والبايكينغ صودا، والملح.
- بعد ذلك قومي بخفق السكر مع الزبدة في إناء جديد لكي يصير القوام كريمي.
- بعدها قومي بإضافة البيض والفانيليا لخليط الزبدة ومن ثم تابعي الخفق مرة ثانية.
- بعد ذلك قومي بخفق خليط الدقيق بالتبادل مع خليط الحليب إلى خليط الزبدة، مع التقليب جيداً إلى أن تتكون معكِ عجينة ناعمة، ومن ثم قومي بمتابعة الخفق حتى مرور 3 دقائق.
- بالخطوة الآتية قومي بفرد العجينة إلى أن تصير بسمك 0.75 سم، مع تقطيع العجينة بواسطة قطاعة الدونات.
- في النهاية قومي بقلي الدونات بالزيت إلى أن يصير لونه ذهبي، بعد ذلك قومي برفعه من الزيت وتصفيته جيداً وبعدها غمسه بالسكر البودرة للتزيين.
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