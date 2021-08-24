اسرار في مكونات الحواوشي وبعض المعلومات عنه وطريقة عمله بسهولة

يعد الحواوشي أكلة مصرية شعبية وإلى الآن لم يؤكد مصدر الحواوشي الأصلي بطريقة رسمية، ولكن انتشرت بعض الأقاويل أنه من صنع أحد الجزارين المصريين يسمى محمد الحواوشي وذلك كان منذ عام 1971م، حيث كان حينها شيئا بسيطا كوضع اللحم داخل الخبز بالفرن ليكون من أشهر الابتكارات المصرية العريقة ولهذا وحتى الآن تحمل هذه الأكلة أسم الحواوشي، وأصبح الحواوشي له عدة طرق لعمله وتتميز به بعض المناطق المكتظة بالسكان كالقاهرة والإسكندرية حتى أنه هناك نوع من أنواعه سميت بالحواوشي الاسكندراني نسبة للإسكندرية، كما تعددت أنواعه وطرق عمله لدى الطباخين والشيفات المصريين وسنعرض لكم أبسط الطرق لعمل الحواوشي في هذا المقال .الحواوشي
كما أنه يعتبر وجبة غذائية متكاملة لما يحتويه من بروتين حيواني موجود في اللحم، ويساعد على تقوية العظام لما فيه من فيتامين ب 12 وفيتامين د، ويقال أيضا أنه يحسن الذاكرة ويقي من مرض الأنيميا ويقوي الأعصاب والمناعة بشكل كبير .مكونات ومقادير عمل الحواوشي
- 250 جرام من اللحمة المفرومة مع احتوائه على نسبة قليلة من الدهون .
- بصلة مفرومة فرما جيد وناعم .
- فلفل أخضر مفروم فرم ناعم .
- حبة طماطم مقطعه إلى مكعبات صغيرة .
- ربع ملعقة من الملح .
- تقربيا ربع ملعقة فلفل أسود مطحون .
- حوالي ربع ملعقة صغيره فلفل حار مطحون .
- ملعقتان كبيرتان كاتشب .
- ملعقة من بهارات الحواوشي التي يمكن أن تجدها عند العطار .
- القليل من زيت الزيتون .
- خبز بلدي حسب الرغبة .
- أولا نقوم بخلط اللحم المفروم مع البصل المفروم جيدا .
- ومن ثم نقوم بإضافة والفلفل الأخضر ، وحبة الطماطم ونخلطهم مرة أخرى .
- وبعدها نضيف إليهم بهارات الحواوشي ، والفلفل الحارة ، والكاتشب في إناء كبير .
- نبدأ بعجن المكونات جيداً مع بعضها للحصول على عجينة متماسكة .
- نقوم بتقسيم الخبز إلى نصفين متساويين .
- وبعد ذلك نقوم بوضع طبقة من عجين اللحم المتماسك داخله ونقوم بفرده جيدا .
- ثمّ نطبق طبقتي الخبز على بعضهما ليصبح متماسك ولا يقع منه الخليط .
- وبعدها نقوم بدهن الخبز من الوجهين بزيت الزيتون .
- ثم نضعه على ورقة زبدة .
- وبعدها نقوم بوضعه في فرن ساخن لمدة نصف ساعة، مع مراعاة تقليبه على الوجه الآخر بعد نصف الوقت وإدخاله مرة أخرى إلى الفرن .
- وأخيرا نقوم بإخراجه من الفرن بحذر لكي لا نتضرر من السخونة ويتم تقديمه ساخننا .
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يعد الحواوشي أكلة مصرية شعبية وإلى الآن لم يؤكد مصدر الحواوشي الأصلي بطريقة رسمية، ولكن انتشرت بعض الأقاويل أنه من صنع أحد الجزارين المصريين يسمى محمد الحواوشي وذلك كان منذ عام 1971م، حيث كان حينها شيئا بسيطا كوضع اللحم داخل الخبز بالفرن ليكون من أشهر الابتكارات المصرية العريقة ولهذا وحتى الآن تحمل هذه الأكلة أسم الحواوشي، وأصبح الحواوشي له عدة طرق لعمله وتتميز به بعض المناطق المكتظة بالسكان كالقاهرة والإسكندرية حتى أنه هناك نوع من أنواعه سميت بالحواوشي الاسكندراني نسبة للإسكندرية، كما تعددت أنواعه وطرق عمله لدى الطباخين والشيفات المصريين وسنعرض لكم أبسط الطرق لعمل الحواوشي في هذا المقال .الحواوشي
كما أنه يعتبر وجبة غذائية متكاملة لما يحتويه من بروتين حيواني موجود في اللحم، ويساعد على تقوية العظام لما فيه من فيتامين ب 12 وفيتامين د، ويقال أيضا أنه يحسن الذاكرة ويقي من مرض الأنيميا ويقوي الأعصاب والمناعة بشكل كبير .مكونات ومقادير عمل الحواوشي
- 250 جرام من اللحمة المفرومة مع احتوائه على نسبة قليلة من الدهون .
- بصلة مفرومة فرما جيد وناعم .
- فلفل أخضر مفروم فرم ناعم .
- حبة طماطم مقطعه إلى مكعبات صغيرة .
- ربع ملعقة من الملح .
- تقربيا ربع ملعقة فلفل أسود مطحون .
- حوالي ربع ملعقة صغيره فلفل حار مطحون .
- ملعقتان كبيرتان كاتشب .
- ملعقة من بهارات الحواوشي التي يمكن أن تجدها عند العطار .
- القليل من زيت الزيتون .
- خبز بلدي حسب الرغبة .
- أولا نقوم بخلط اللحم المفروم مع البصل المفروم جيدا .
- ومن ثم نقوم بإضافة والفلفل الأخضر ، وحبة الطماطم ونخلطهم مرة أخرى .
- وبعدها نضيف إليهم بهارات الحواوشي ، والفلفل الحارة ، والكاتشب في إناء كبير .
- نبدأ بعجن المكونات جيداً مع بعضها للحصول على عجينة متماسكة .
- نقوم بتقسيم الخبز إلى نصفين متساويين .
- وبعد ذلك نقوم بوضع طبقة من عجين اللحم المتماسك داخله ونقوم بفرده جيدا .
- ثمّ نطبق طبقتي الخبز على بعضهما ليصبح متماسك ولا يقع منه الخليط .
- وبعدها نقوم بدهن الخبز من الوجهين بزيت الزيتون .
- ثم نضعه على ورقة زبدة .
- وبعدها نقوم بوضعه في فرن ساخن لمدة نصف ساعة، مع مراعاة تقليبه على الوجه الآخر بعد نصف الوقت وإدخاله مرة أخرى إلى الفرن .
- وأخيرا نقوم بإخراجه من الفرن بحذر لكي لا نتضرر من السخونة ويتم تقديمه ساخننا .
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