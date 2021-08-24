5 علاجات منزلية فعالة لمنع الغثيان والقيء اثناء فترة الحمل

الغثيان والقيء من الاعراض الطبيعية اللي بتحصل اثناء فترة الحمل ، ومافيش سبب دقيق للمشكلة دي ، ولكن في الغالب بيكون بسبب تغير الهرمونات اثناء الفترة دي عضلات البطن بتتاثر والنتيجة بتكون “الغثيان الصباحي” ، وتقريبا 65% من النساء الحوامل بيتعرضوا للغثيان والقيء اثناء الحمل ، وممكن المحفزات تكون روايح معينة, اطعمة, اجهاد, قلق, تعب, او حتى نقص فيتامينات ، ولكن لو حطيتي في اعتبارك بعض النصايح والحيل هتقدري تتغلبي على المشكلة دي بنسبة كبيرة جدا او على الاقل تقليلها ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على 5 علاجات منزلية لمنع الغثيان والقيء اثناء الحمل.
علاجات منزلية لمنع الغثيان والقيء اثناء الحمل:
1- الليمون:
اول علاج لمنع القيء اثناء الحمل هو الليمون ، ريحته نفسها لوحدها ممكن انها تهدي الشعور بالغثيان.
– ابدأي يومك بشرب كوباية ماية مع عصير الليمون ومعلقة عسل.
– او ابشري قشر الليمون وشميه هتحسي بتحسن فوري لما تجيلك موجة غثيان.
– او حطي كام نقطة من زيت الليمون في منديل وشميه بعمق كل ما تحسي بالغثيان.
2- البسكويت المملح او الكراكرز:
كلي كراكرز او بسكويت مملح اول حاجة الصبح ، لانه غني بالكربوهيدرات وبيمتص اي حماض متراكمة خلال فترة الليل.
– خليه دايما جنبك وكلي منه اول حاجة الصبح قبل ما تقومي من السرير.
– متقوميش من على السرير فورا ، استني شوية وادي فرصة لعملية الهضم تبدأ.
– ماتسيبيش نفسك تحسي بالجوع كلي بسكويت دايما قبل ما يجيلك غثيان.
3- الماية:
اسهل حاجة لعلاج غثيان الصبح هي الماية.
– اشربي ماية بمجرد ما تصحي من النوم ، اشربي كمية بسيطة قبل ما تقومي من السرير ، ونامي تاني على ضهرك شوية ، وبعدها قومي.
– اشربي كوباية ماية كل ساعة عشان تحافظي على رطوبة جسمك وتقللي فرص الغثيان.
4- احصلي على فيتامين B6 اكتر:
معروف ان فيتامين B6 بيمنع الغثيان وكمان آمن على الجنين.
– خدي مكملات فيتامين B6 بعد استشارة دكتور امراض النسا بتاعك اللي متابعه معاه.
– لو بتفضلي مصدر طبيعي ، ضيفي الموز, الاسماك, الافوكادو, الارز البني, الذرة, والمكسرات لنظامك الغذائي.
5- الجنزبيل:
الجنزبيل من الحلول اللي ممكن تعتمدي عليها لتجنب القيء اثناء فترة الحمل ، لانه بيساعد على الهضم وبيمنع افراز احماض المعدة.
– لما تحسي بالغثيان هاتي قطعة جنزبيل فريش صغيرة وحطيها جوه الفم ومصيها.
– ضيفي 5 نقط من عصير الجنزبيل (ابشري الجنزبيل واضغطي عليه على مصفى واستخرجي العصير) ل 1 معلقة صغيرة عسل ، وكلي الخليط ده اول حاجة الصبح قبل ما تقومي من السرير ، واستني شوية لما يستقر في المعدة وبعدين قومي.
– اشربي 1 – 2 كوباية من شاي الجنزبيل يوميا ، اغلي معلقة صغيرة من الجنزبيل المبشور في كوباية ماية لمدة 10 دقايق على الاقل ، وبعدين صفيه وضيفي له عسل نحل واشربيه ببطء ، ويفضل ان تكون القدمين لاعلى او رافعة القدمين على حاجة عالية وانتي بتشربيه.
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