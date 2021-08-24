5 علاجات منزلية فعالة لمنع الغثيان والقيء اثناء فترة الحمل

الغثيان والقيء من الاعراض الطبيعية اللي بتحصل اثناء فترة الحمل ، ومافيش سبب دقيق للمشكلة دي ، ولكن في الغالب بيكون بسبب تغير الهرمونات اثناء الفترة دي عضلات البطن بتتاثر والنتيجة بتكون “الغثيان الصباحي” ، وتقريبا 65% من النساء الحوامل بيتعرضوا للغثيان والقيء اثناء الحمل ، وممكن المحفزات تكون روايح معينة, اطعمة, اجهاد, قلق, تعب, او حتى نقص فيتامينات ، ولكن لو حطيتي في اعتبارك بعض النصايح والحيل هتقدري تتغلبي على المشكلة دي بنسبة كبيرة جدا او على الاقل تقليلها ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على 5 علاجات منزلية لمنع الغثيان والقيء اثناء الحمل.

علاجات منزلية لمنع الغثيان والقيء اثناء الحمل:

1- الليمون:

اول علاج لمنع القيء اثناء الحمل هو الليمون ، ريحته نفسها لوحدها ممكن انها تهدي الشعور بالغثيان.

– ابدأي يومك بشرب كوباية ماية مع عصير الليمون ومعلقة عسل.

– او ابشري قشر الليمون وشميه هتحسي بتحسن فوري لما تجيلك موجة غثيان.

– او حطي كام نقطة من زيت الليمون في منديل وشميه بعمق كل ما تحسي بالغثيان.

2- البسكويت المملح او الكراكرز:

كلي كراكرز او بسكويت مملح اول حاجة الصبح ، لانه غني بالكربوهيدرات وبيمتص اي حماض متراكمة خلال فترة الليل.

– خليه دايما جنبك وكلي منه اول حاجة الصبح قبل ما تقومي من السرير.

– متقوميش من على السرير فورا ، استني شوية وادي فرصة لعملية الهضم تبدأ.

– ماتسيبيش نفسك تحسي بالجوع كلي بسكويت دايما قبل ما يجيلك غثيان.

3- الماية:

اسهل حاجة لعلاج غثيان الصبح هي الماية.

– اشربي ماية بمجرد ما تصحي من النوم ، اشربي كمية بسيطة قبل ما تقومي من السرير ، ونامي تاني على ضهرك شوية ، وبعدها قومي.

– اشربي كوباية ماية كل ساعة عشان تحافظي على رطوبة جسمك وتقللي فرص الغثيان.

4- احصلي على فيتامين B6 اكتر:

معروف ان فيتامين B6 بيمنع الغثيان وكمان آمن على الجنين.

– خدي مكملات فيتامين B6 بعد استشارة دكتور امراض النسا بتاعك اللي متابعه معاه.

– لو بتفضلي مصدر طبيعي ، ضيفي الموز, الاسماك, الافوكادو, الارز البني, الذرة, والمكسرات لنظامك الغذائي.

5- الجنزبيل:

الجنزبيل من الحلول اللي ممكن تعتمدي عليها لتجنب القيء اثناء فترة الحمل ، لانه بيساعد على الهضم وبيمنع افراز احماض المعدة.

– لما تحسي بالغثيان هاتي قطعة جنزبيل فريش صغيرة وحطيها جوه الفم ومصيها.

– ضيفي 5 نقط من عصير الجنزبيل (ابشري الجنزبيل واضغطي عليه على مصفى واستخرجي العصير) ل 1 معلقة صغيرة عسل ، وكلي الخليط ده اول حاجة الصبح قبل ما تقومي من السرير ، واستني شوية لما يستقر في المعدة وبعدين قومي.

– اشربي 1 – 2 كوباية من شاي الجنزبيل يوميا ، اغلي معلقة صغيرة من الجنزبيل المبشور في كوباية ماية لمدة 10 دقايق على الاقل ، وبعدين صفيه وضيفي له عسل نحل واشربيه ببطء ، ويفضل ان تكون القدمين لاعلى او رافعة القدمين على حاجة عالية وانتي بتشربيه.

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