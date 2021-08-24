فطيرة الكريب باللحمة المفرومة والبشاميل وصفة جديدة باستخدام الكريب

فطيرة الكريب من أجمل وألذ الوصفات التي أنصحكم بها لمختلف الوجبات سواء فطور أو غداء أو عشاء، كما أنها تناسب المناسبات والتجمعات، خاصةً وأن الكريب من الأكلات المنتشرة والمحبوبة لجميع الأعمار ووصفتنا لليوم نستخدم فيها الكريب لكن بطريقة جديدة مع اللحمة المفرومة والبشاميل. مقادير وصفة فطيرة الكريب شرائح من الكريب.

لحمة مفرومة معصجة.

صوص بشاميل.

جبنة برميزان. مقادير عجينة الكريب كوب دقيق أبيض.

2 حبة بيض.

ملعقة صغيرة خل.

ملعقة صغيرة ملح.

ثوم بودر.

بصل بودر.

ربع كوب زيت نباتي.

كوب وربع حليب سائل. طريقة عمل عجينة الكريب توضع المكونات في الخلاط وهي البيض والحليب والزيت والملح والخل والثوم والبصل البودر وتخلط جيدًا.

بعد ذلك يوضع الدقيق ويخلط معهم.

نسكب عجينة الكريب في إناء ونتركها حوالي 10 دقائق.

بعد ذلك نبدأ بالتسوية بأن نضع كمية مناسبة من عجينة الكريب السائلة في مقلاه من التيفال ويجب أن تكون المقلاة ساخنة وموضوعة على نار هادئة.

وتقلب على الجانب الآخر حتى تحصل على اللون من الجانبين.

ونكرر نفس العملية مع كل كمية الكريب مع ملاحظة دهن المقلاة بمسحة من الزيت قبل كل مرة.

بعد الانتهاء من كل الكمية توضع في إناء وتغطى وتترك على جنب. طريقة عمل فطيرة الكريب ذكرنا مقادير وطريقة تحضير الكريب أما بالنسبة لصوص البشاميل واللحمة المفرومة المعصجة فقد سبق وقدمنا طرق تحضيرهم في وصفة المعكرونة بالبشاميل.

نحضر صينية فرن من البيركس وندهنها بالقليل من صوص البشاميل.

بعد ذلك نضع طبقة من الكريب وندهنها بملعقتين من البشاميل وفوق البشاميل كمية اللحمة المفرومة المعصجة مع توزيعها بشكل مناسب.

ثم نضع القليل من البشاميل والجبنة البرميزان ثم طبقة أخرى من الكريب.

وأخيرًا يغطى الخليط بصوص البشاميل ويزين بالجبن البرميزان.

توضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 200 درجة وتترك 10 دقائق، ثم يتم إشعال الشواية حتى تذوب الجبنة وتأخذ لون ذهبي.

بعد ذلك تخرج من الفرن وتترك حتى تبرد قليلًا حوالي 10 دقائق.

تزين بالبقدونس الأخضر وتقطع على شكل مثلثات وتقدم ساخنة واستمتعوا بتناول فطيرة الكريب اللذيذة. الوسوم

فطيرة الكريب من أجمل وألذ الوصفات التي أنصحكم بها لمختلف الوجبات سواء فطور أو غداء أو عشاء، كما أنها تناسب المناسبات والتجمعات، خاصةً وأن الكريب من الأكلات المنتشرة والمحبوبة لجميع الأعمار ووصفتنا لليوم نستخدم فيها الكريب لكن بطريقة جديدة مع اللحمة المفرومة والبشاميل. مقادير وصفة فطيرة الكريب شرائح من الكريب.

لحمة مفرومة معصجة.

صوص بشاميل.

جبنة برميزان. مقادير عجينة الكريب كوب دقيق أبيض.

2 حبة بيض.

ملعقة صغيرة خل.

ملعقة صغيرة ملح.

ثوم بودر.

بصل بودر.

ربع كوب زيت نباتي.

كوب وربع حليب سائل. طريقة عمل عجينة الكريب توضع المكونات في الخلاط وهي البيض والحليب والزيت والملح والخل والثوم والبصل البودر وتخلط جيدًا.

بعد ذلك يوضع الدقيق ويخلط معهم.

نسكب عجينة الكريب في إناء ونتركها حوالي 10 دقائق.

بعد ذلك نبدأ بالتسوية بأن نضع كمية مناسبة من عجينة الكريب السائلة في مقلاه من التيفال ويجب أن تكون المقلاة ساخنة وموضوعة على نار هادئة.

وتقلب على الجانب الآخر حتى تحصل على اللون من الجانبين.

ونكرر نفس العملية مع كل كمية الكريب مع ملاحظة دهن المقلاة بمسحة من الزيت قبل كل مرة.

بعد الانتهاء من كل الكمية توضع في إناء وتغطى وتترك على جنب. طريقة عمل فطيرة الكريب ذكرنا مقادير وطريقة تحضير الكريب أما بالنسبة لصوص البشاميل واللحمة المفرومة المعصجة فقد سبق وقدمنا طرق تحضيرهم في وصفة المعكرونة بالبشاميل.

نحضر صينية فرن من البيركس وندهنها بالقليل من صوص البشاميل.

بعد ذلك نضع طبقة من الكريب وندهنها بملعقتين من البشاميل وفوق البشاميل كمية اللحمة المفرومة المعصجة مع توزيعها بشكل مناسب.

ثم نضع القليل من البشاميل والجبنة البرميزان ثم طبقة أخرى من الكريب.

وأخيرًا يغطى الخليط بصوص البشاميل ويزين بالجبن البرميزان.

توضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 200 درجة وتترك 10 دقائق، ثم يتم إشعال الشواية حتى تذوب الجبنة وتأخذ لون ذهبي.

بعد ذلك تخرج من الفرن وتترك حتى تبرد قليلًا حوالي 10 دقائق.

تزين بالبقدونس الأخضر وتقطع على شكل مثلثات وتقدم ساخنة واستمتعوا بتناول فطيرة الكريب اللذيذة.

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