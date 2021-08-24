طريقة عمل اللاتيه والماكياتو والفلات وايت والرومانو واسبريسو كون بانا والأفوكاتو زي الكافيهات

طريقة عمل اللاتيه، هذا النوع من القهوة من أشهر أنواعها، حيث يكون منشأه في ايطاليا، وتعتبر القهوة من أكثر السلع استهلاكاً في العالم كله، حيث يكون لها أكثر من نوع، وأكثر من مذاق، ومعظم الناس يفضلونها لاحتوائها على منبهات تساعد على التركيز وتقلل من التوتر، والبعض يفضلون تناولها في الصباح الباكر، حيث تساعدهم على الاستيقاظ والتنبيه للذاكرة، وتمد جسمهم بالطاقة والنشاط، مما يجعلهم يأدون مهامهم اليومية بشكل أفضل.

طريقة عمل اللاتيه

تعتبر قهوة اللاتيه من أشهر أنواع القهوة في ايطاليا. وتحضر القهوة الإيطالية عادةً في الصباح الباكر. على عكس بعض البلدان الأخرى. يختلف اللاتيه قليلاً عن الكابيتشينو. لأن الكابيتشينو يحتوي على ثلث حليب فقط وثلث حليب مخفوق “كريمة”. وأحياناً يتم إضافة صوص الشوكولاته أو صوص الكراميل أو الفانيليا. وذلك حسب الرغبة ليعطي مذاقاً مختلفاً. ويقدم اللاتيه عادةً في كوب زجاجي طويل وشفاف. وعلى طبق صغير من الفخار أو السيراميك. حيث يتم وضع كمية من المناديل تحت الكوب لكي يتم مسك بها الكوب الساخن. أما في الكافيهات السريعة فيقدم في كوب من ورق الكرتون أو السيراميك. ويتم أيضاً تقديمه في فنجان مثل الصورة الآتية:

يتكون اللاتيه من الحليب أكثر من القهوة. أي أن اللبن يكون طعمه طاغي على طعم القهوة.

لاتيه اسبريسو مع الكثير من الحليب.

لا توجد قاعدة محددة لكمية الحليب التي يجب أن تكون في اللاتيه ولكن يجب أن تكون أكثر من القهوة الأخرى.

مكان المنشأ: ايطاليا.

هو مشروب قهوة اسبريسو مع كمية صغيرة من الحليب ورغوة عادة. عكس اللاتيه.

يمكنك أن تتناولها على أنها مفردة أو مزدوجة.

مكان المنشأ: ايطاليا.

هي عبارة عن دفعتين من الاسبريسو + حليب.

مكان المنشأ: أستراليا / نيوزيلندا.

هي عبارة عن قهوة اسبريسو + حامض “الليمون”.

تعتبر من أفضل أنواع القهوة من حيث القيمة الغذائية.

هي عبارة عن اسبريسو بالكريمة الإيطالية.

اسبريسو + كريمة حلويات مخفوقة.

مكان المنشأ: ايطاليا.

هي عبارة عن قهوة اسبريسو + أيس كريم فانيليا.

يعتبر مشروباً وتعتبر حلوى أيضاً.

مكان المنشأ: ايطاليا.

طريقة القهوة الحلوة الحجازية

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