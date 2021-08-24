إليكي كريم طبيعي لتبييض اليدين والرجلين وعقل الأصابع والنتيجة من أول استخدام

تبحثين عن نوع مجرب من كريم تبييض اليدين والرجلين يكون نتيجته مضمونة وفعالة فقد يزيل البقع الداكنة في أقل وقت ممكن، سوف نتعرف أولا على السبب الذي أدى إلي اسمرار بشرة اليد والأرجل، ثم نعرض عليك طريقة عمل كريم طبيعي لتفتيح البشرة مع عرض مجموعة من أقوى الكريمات لتبيض الوجه والكف والقدمين التي تباع في الصيدليات، تابعي معنا هذا المقال حتى النهاية.

كريم تبييض اليدين والرجلين

يجب عليك معرفة الأسباب التي أدت إلى تغيير لون البشرة إلى اللون الداكن حتى تتفادي هذه الأسباب؛ لان العلاج بإيجاد كريم تبييض اليدين والرجلين أو بالوصفات الطبيعية وحدة لم يكن غير كافي حتى تعود بشرتك إلى لونها الطبيعي ونضارتها وتتمثل الأسباب في التالي:

التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة.

وضع مساحيق تجميل مجهولة المصدر.

العادات السيئة مثل السهر والتدخين وشرب الكحول.

الأنيميا وسوء التغذية مع قلة تناول الخضروات والفواكه.

التعرض للضوء القوي من استخدام الموبايل والحاسوب.

استخدام سائل غسيل الصحون بدون لبس قفازات حماية اليد.

تناول بعض الأدوية لفترات طويلة مثل المضادات الحيوية.

احسن كريم لتفتيح اليد والقدم من الصيدلية

استخدمي كريم جليسوليد لتفتيح اليدين صباحاً ومساء فهو أقوى كريم للترطيب والتفتيح من الصيدلية، فهو يحتوى على مركب آلانتوين اللازم لتجديد خلايا الجلد وتكوين خلايا جديد تساعد على حيويته ومرونته إلى جانب أنه سعره مناسب، كل ما عليكي فعله هو إضافة عصير ليمونه كبيرة إلى الكريم وخلطة واستخدامه بشكل يومي على اليدين والرجلين والمناطق التي قد تُصاب بالاسمرار مثل الكوع والركبيتين عقل الأصابع.

كريم طبيعي لتبييض اليدين والرجلين

ضعي ملعقة النشا في إناء وعليها ملعقتين ماء ورد، مع ملعقة عسل وامزجي جيداً، وضعهم على اليدين والقدمين مدة نصف ساعة ثم يتم إزالته بالماء، ومع الاستخدام اليومي لهذا الكريم سوف تحصلين على بياض ناصع.

أيضاً يمكن عمل خليط مميز من النشا وملعقة كبيرة من الزبادي وخفق المكونات سوياً ووضعهم على المنطقة المراد تفتيحها، وتترك حتى مرور نصف ساعة، بعد ذلك تغسل وتكرر بشكل يومي، وسوف تلاحظين الفرق الكبير خلال ثلاثة أيام من الاستخدام.

خلطة تبييض اليدين والرجلين بياض الثلج

المكونات:

2 ملعقة من الدقيق.

4 ملاعق من عصير الخيار.

2 ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام: