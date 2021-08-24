البسبوسة بالقشطة طريقة تحضيرها و أزاي تعمليها بطريقة سهلة وبسيطه وطعمها يبقى تحفه

البسبوسة بالقشطة نوع من أنواع البسبوسة وكلنا يعلم أنا البسبوسة من الحلويات المفضلة عند الكثير من الناس خاصة الأطفال لذا فيجب على كل من يقوم بتحضير هذه الحلوى أن يقدمها بطريقة احترافية ومميزة فموضوعنا اليوم يقدم لكل من يشاهد هذا المقال عدة طرق لتحضير البسبوسة فإليكم هذه الطرق. مكونات البسبوسة القشطة المكونات واحد كوب وربع من السميد الناعم

ملعقة متوسطة الحجم من البيكنج بودر

كوب من السكر الناعم

أربع ملاعق من القشطة

مكعب صغير من الزبدة

ثلاث علب من القشطة

كوب من القطر(الشربات)

ربع كوب فستق حلبي للتزيين طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة نحضر وعاء من البلاستيك متوسط الحجم ومن ثم نضع فيه مقدار الزبدة ثم نضيف السميد وعليهما ملعقة البيكنج بودر

ثم نقلب المكونات جيدا بعدها نضع حليب البودر ثم السكر الناعم ونقلب المكونات عن طريق ملعقة جافة

بعد ذلك نضيف ثلاث علب القشطة ثم نحرك الخليط جيدا حتى يبقى مثل العجين اللين

بعد ذلك نحضر قالب الفرن المتوسط الحجم المدهون بمادة دهنية ثم نضع فيه نصف كمية الخليط

بعد ذلك نخفق كمية القشطة بالمضرب اليدوي لمدة ثلاث دقائق حتى تصبح سائلة بعدها نضعها فوق طبقة البسبوسة

بعد ذلك نضع كمية عجين البسبوسة الأخر على القشطة ثم قومي بتسويتها بواسطة ملعقة خشبية

ومن ثم ضعي قالب البسبوسة داخل فرن متوسط الحرارة لمدة نصف ساعة تقريبا

بعد ذلك أخرجي قالب البسبوسة من الفرن ومن ثم ضعي مقدار القطر على وجه البسبوسة حين خروجها من الفرن مباشرة

ثم زيني وجه القالب بمقدار من الفستق الحلبي المفروم ثم قدميها في أطباق مناسبة للتقديم باردة. طريقة عمل البسبوسة بالزبادي المكونات كوبان ونصف من السميد

أربع ملاعق من الزبدة

علبة حليب مكثف

ثلث كوب من الزبدة

ملعقة سائلة من الفانيليا

نصف كوب حليب جوز الهند

ملعقة من البيكنج بودر

نصف ملعقة صغيرة بشر ليمون

مكسرات للتزيين

ربع كوب جوز هند مبشور

مكونات قطر البسبوسة

كوبين من الماء

كوبين من السكر الخشن

نصف ملعقة من شراب الذرة

قطرات من عصير الليمون طريقة التحضير نحضر وعاء عميق ثم نضع فيه جوز الهند والسميد الناعم وبعدها ضيفي الزبدة ثم الحليب المكثف وعليهما حليب جوز الهند

بعد ذلك ضيفي الفانيليا وبشر الليمون ثم قلبي المكونات جيدا ثم أحضري قالب الفرن المدهون بالقليل من الزبدة ثم ضعي القليل من الدقيق

ومن ثم ضعي عجينة البسبوسة في القالب ثم ضعيها في فرن متوسط الحرارة لمدة ثلث ساعة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي

ثم أحضري القطر بوضع كمية مناسبة من الماء على السكر ثم أرفعي الوعاء على النار حتى الغليان

ثم ضيفي قطرات الليمون وشراب الذرة ثم قلبي القطر واتركيه على النار لمدة أربع دقائق

ثم اسكبي القطر على البسبوسة حين خروجها من الفرن مباشرة وبعدها دعيها لتبرد ثم قطعيها في أطباق التقديم. نصائح لنجاح تحضير البسبوسة بالقشطة من الأمر الضروري عند شراء سميد البسبوسة عليك أن تتأكدي من صلاحية المنتج قبل الشراء.

أيضا يفضل عمل البسبوسة بالزبدة الطبيعية( البلدي) مع القليل جدا من زيت الذرة النقي.

يجب أيضا أن تكون الزبادي من الحليب الطبيعي الكامل الدسم، وأيضا عليك أن تلزمي بالمعيار المناسب لكمية سميد البسبوسة.

يجب أن يكون الفرن ساخن جدا قبل تحضير البسبوسة ولا تفتحي باب الفرن أثناء نضجها لمدة لا تقل عن ربع ساعة تقريبا.

يجب أن يكون قطر البسبوسة بارد وأيضا تكون البسبوسة ساخنة عندما يسكب عليها القطر.

والبسبوسة في مصر مفضلة لدي الكثير من المصريين فنجدهم يصنعوها ويتناولونها في جميع المناسبات والمواسم في الأعياد مع ألكحك والبسكويت وفي الأفراح أيضا . مكونات البسبوسة القشطة المكوناتطريقة تحضير البسبوسة بالقشطةطريقة عمل البسبوسة بالزبادي المكوناتطريقة التحضيرنصائح لنجاح تحضير البسبوسة بالقشطة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البسبوسة بالقشطة طريقة تحضيرها و أزاي تعمليها بطريقة سهلة وبسيطه وطعمها يبقى تحفه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.