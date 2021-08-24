سمكة الرعاد سمكة نيلية وبحرية كهربائية …تعرفي على فوائدها وطريقة طهيها

يتحدث مقال اليوم عن سمكة الرعاد التي تتميز بالملمس الناعم، حيث أن هذه النوعية من الأسماك لا تعيش إلا في المياه الدافئة وأيضا في مياه النيل العذب، حيث أنها يطلق عليها اسم أخر وهو الانقليس، وهناك نوع منه يسمى السلوري، حيث ينتشر الكثير من سمكة الرعاد على مستوى العالم، وسمكة الرعاد أطلق عليها هذا الاسم بالخصوص لأنها توجد بها شحنة كهرباء ربانية تفرزها عندما يقترب منها إي كائن حي غريب عنها للدفاع عن نفسها.

فوائد سمكة الرعاد للإنسان

يوجد في هذه السمكة الكثير من العناصر الغذائية بعد عملية الطهي التي يستفيد منها جسم الإنسان لما فيها من عناصر فسفورية وحديدية وبروتين ودهون مشبعة تعمل على بناء وتقوية عظام الإنسان، هذه النوعية أيضا من الأسماك قد تساعد في انخفاض الوزن عند الأشخاص الذين يعانون من زيادة في الوزن، كما أن تناول سمكة الرعاد للسيدات أو البنات تنظم هرمونات الجسم الغير منتظمة من خلال تناولها ولو حتى مرة واحدة في الأسبوع.

أيضا من فوائد سمكة الرعاد تقوي الشعر وتساعد على تكثيفه لدى السيدات وتناولها لدى الأطفال الصغار فقد تساعد على بناء عظام الجسم وعظام الأسنان.

سمكة الرعاد وأضرارها

كلنا يعلم أن هذه السمكة بها خطر كهربائي يخرج منها عند ملامستها، فمن الممكن عند لمسها فيصعق الشخص بالماس الكهربي فبهذا ممكن أن يحدث توقف لضربات القلب، فمنها أنواع قد يخرج منها صعق كهربي خفيف ونوع أخر قد يخرج منها صعق كهربي عنيف.

فلذا يجب علي أي شخص يعرف هذه النوعية من الأسماك أن يأخذ حظره قدر الإمكان.

من الضروري عندما نقوم بتحضير سمكة الرعاد أن تكون السمكة غير حية حتى لا تصعق من يلمسها.

بعد ذلك نقوم بتقطيع الرأس في البداية بواسطة سكين حاد ومن ثم نقوم بإذالة الجلد الذي حول الرأس.

بعد ذلك تخلصي من الجلد بشكل كامل من السمكة مع مراعاة قطع رأس السمكة والتخلص منها.

ثم قومي بقطع أو عمل شق طويل أسفل بطن السمكة بواسطة سكين حاد ثم زيلي أي مخلفات متعلقة بداخل بطن السمكة.

ثم اغسلي السمكة في البداية بربع كوب من الخل الأبيض وعصير الليمون وبعدها قومي بغسلها بالماء البارد.

بعد ذلك ضعي السمكة في مصفاه ثم ضعي عليها القليل من الملح أيضا رشة من الكمون الناعم ثم اتركيها لمدة ربع ساعة.

بعدها تغسل السمكة جيدا ثم قومي بتقطيعها على حسب رغبتك بالطريقة التي تجيديها.

ثم أحضري تتبيلة الثوم المفروم مع قليل من الكزبرة الجافة والملح ورشة كمون بودر ورشة من الكزبرة الخضراء المفرومة.

طريقة سهلة لتحضير السمكة