طريقة عمل السجق البلدي الشهي بطرق المحلات الجاهزة والطعم حقيقي حكاية

طريقة عمل السجق له أسماء عديدة في جميع البلاد العربية منهم من يطلق سدق، نقانق، والاسم الشائع سجق هو عبارة عن لحم مفروم مبهر بالتوابل التي تميز طعمه يحشي في أمعاه الشاه الرفيعة يشبه الممبار ولكن حشوته الداخلية لحمة مفرومة ويشبه أيضا السوسيس وبالبعض يضيف أليه حبوب الفول الصويا كي يتماسك من الداخل، يستخدم كإضافة إلى بعض الوجبات التي تميز طعمه الشهي. طريقة عمل السجق البلدي طريقة عمل السجق البلدي يفضل الأطفال تناوله في المعجنات، وله طعم رائع عندما يطهي مع البطاطس في طاجن فخار ويقدم بطرق أخري مختلفة منها الشاورما والمقلية والمشوية، يتميز السجق بفوائد عديدة يحتوي على كمية كبيرة من البروتين، الفيتامينات ب 12، ب1، والمعادن المفيدة للجسم. طريقة عمل عمل طاجن السجق بالبطاطس طريقة عمل عمل طاجن السجق بالبطاطس المكونات نصف كيلو سجق.

ثلاث حبات بطاطس كبيرة.

أربع ملاعق كبيرة صلصة معلبة.

بصله كبيرة مقطعة جوانح رفيعة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهار سجق.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة بصل بودر. طريقة التحضير نقشر البطاطس ونقطعها مكعبات صغيرة، ونتركها منقوعه في طبق عمية به ماء.

نقطع السجق حلقات متوسطة، نضع حلة على النار.

نضيف ملعقة كبيرة زيت نباتي، نضيف البصل ونقلبه حتى يدبل.

نضيف مكعبات البطاطس ونشوحه مع البصل.

نضيف السجق ونقلبه جمياً، نضع جميع التوابل.

نضيف معجون الطماطم، ونصف كوب ماء ساخن ونقلبهم.

نحضر الطاجن الفخار وندهنه بالزيت من جميع الجوانب، نصب المكونات.

نضع الطاجن في الفرن لمده ساعه مع مراقبه منسوب الصلصة.

تقدم ساخنه بجانبها الأرز أو الخبز الطري والباذنجان المخلل. طريقة عمل شاورما السجق طريقة عمل شاورما السجق المكونات كيلو سجق بلدي مقطع حلقات سميكه.

بصلتان كبيرتان مقطعة جوانح رفيعة.

حبتان كبيرة فلفل رومي.

حبه فلفل أحمر.

حبه فلفل أصفر.

حبتان فلفل حار.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهار سجق.

ملعقة صغيرة شطه.

ملح حسب الرغبة.

ملعقتان زيت نباتي كبيرة.

عيش سوري.

مايونيز.

كاتشب.

مستردة.

خيار مخلل. طريقة التحضير نضع طاسة على النار، نضيف الزيت والبصل والثوم.

نقلبهم بين الحين والأخر، نضيف الفلفل الرومي والملون.

نضيف السجق بعد أن يدبل المكونات السابقة، نتركه على النار حتي النضج.

نحضر العيش السوري، نضع في طبق عميق كمية مناسبة من الكاتشب، المستردة، المايونيز.

نقلبهم جيداً، ندهن الأرغفة بالصوصات نضع كمية مناسبة من شاورما السجق.

نوزعها بالتساوي ونلف الجوانب بأحكام، نرص الأرغفة في أطباق التقديم.

ونزينها بالخيار المخلل، نقدم بجانبها الكاتشب والمايونيز والبطاطس المحمرة. الوسوم

طريقة عمل السجق له أسماء عديدة في جميع البلاد العربية منهم من يطلق سدق، نقانق، والاسم الشائع سجق هو عبارة عن لحم مفروم مبهر بالتوابل التي تميز طعمه يحشي في أمعاه الشاه الرفيعة يشبه الممبار ولكن حشوته الداخلية لحمة مفرومة ويشبه أيضا السوسيس وبالبعض يضيف أليه حبوب الفول الصويا كي يتماسك من الداخل، يستخدم كإضافة إلى بعض الوجبات التي تميز طعمه الشهي. طريقة عمل السجق البلدي طريقة عمل السجق البلدي يفضل الأطفال تناوله في المعجنات، وله طعم رائع عندما يطهي مع البطاطس في طاجن فخار ويقدم بطرق أخري مختلفة منها الشاورما والمقلية والمشوية، يتميز السجق بفوائد عديدة يحتوي على كمية كبيرة من البروتين، الفيتامينات ب 12، ب1، والمعادن المفيدة للجسم. طريقة عمل عمل طاجن السجق بالبطاطس طريقة عمل عمل طاجن السجق بالبطاطس المكونات نصف كيلو سجق.

ثلاث حبات بطاطس كبيرة.

أربع ملاعق كبيرة صلصة معلبة.

بصله كبيرة مقطعة جوانح رفيعة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهار سجق.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة بصل بودر. طريقة التحضير نقشر البطاطس ونقطعها مكعبات صغيرة، ونتركها منقوعه في طبق عمية به ماء.

نقطع السجق حلقات متوسطة، نضع حلة على النار.

نضيف ملعقة كبيرة زيت نباتي، نضيف البصل ونقلبه حتى يدبل.

نضيف مكعبات البطاطس ونشوحه مع البصل.

نضيف السجق ونقلبه جمياً، نضع جميع التوابل.

نضيف معجون الطماطم، ونصف كوب ماء ساخن ونقلبهم.

نحضر الطاجن الفخار وندهنه بالزيت من جميع الجوانب، نصب المكونات.

نضع الطاجن في الفرن لمده ساعه مع مراقبه منسوب الصلصة.

تقدم ساخنه بجانبها الأرز أو الخبز الطري والباذنجان المخلل. طريقة عمل شاورما السجق طريقة عمل شاورما السجق المكونات كيلو سجق بلدي مقطع حلقات سميكه.

بصلتان كبيرتان مقطعة جوانح رفيعة.

حبتان كبيرة فلفل رومي.

حبه فلفل أحمر.

حبه فلفل أصفر.

حبتان فلفل حار.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهار سجق.

ملعقة صغيرة شطه.

ملح حسب الرغبة.

ملعقتان زيت نباتي كبيرة.

عيش سوري.

مايونيز.

كاتشب.

مستردة.

خيار مخلل. طريقة التحضير نضع طاسة على النار، نضيف الزيت والبصل والثوم.

نقلبهم بين الحين والأخر، نضيف الفلفل الرومي والملون.

نضيف السجق بعد أن يدبل المكونات السابقة، نتركه على النار حتي النضج.

نحضر العيش السوري، نضع في طبق عميق كمية مناسبة من الكاتشب، المستردة، المايونيز.

نقلبهم جيداً، ندهن الأرغفة بالصوصات نضع كمية مناسبة من شاورما السجق.

نوزعها بالتساوي ونلف الجوانب بأحكام، نرص الأرغفة في أطباق التقديم.

ونزينها بالخيار المخلل، نقدم بجانبها الكاتشب والمايونيز والبطاطس المحمرة.

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