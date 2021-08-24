طريقة عمل البسبوسة بالسميد السايب والزبادي جربي البسبوسة الأصلية سهلة

طريقة عمل البسبوسة بالسميد السايب ، إحدى طرق كثيرة لعمل البسبوسة في البيت أو المنزل، وذلك لأنها واحدة من أشهر الحلويات الشرقية، والتي يحب أغلب الأشخاص تناولها. وإذا كان لديك أطفالًا بالمنزل، فلابد من وجود الحلوى، حيث يميل الأطفال إلى تناول السكريات بشراهة، مع مرحلة النمو تلك لأجسادهم، فهي تمنحهم الكثير من الطاقة، تتماشى مع حركتهم الدائمة طيلة اليوم. ويمكن عمل البسبوسة في المنزل، بحشوات مختلفة، مثل جوز الهند والبندق والفستق المجروش، والكراميل والكاسترد. وكل تلك الطرق مهمة للتنويع حتى تقدمي لأطفالك، حلوى متنوعة ومختلفة في كل مرة، فهذا يحد من شرائهم للحلوى المصنعة الجاهزة من الخارج، ويحافظ أكثر على صحتهم.

توجد العديد من الطرق لعمل البسبوسة الأصلية في البيت مثل؛ طريقة عمل البسبوسة بالسميد والزبادي، وطريقة عمل البسبوسة بالسميد السايب، وطريقة عمل البسبوسة بالسميد والحليب. ويمكنك اتباع طريقة بعض أشهر طهاة الوطن العربي مثل؛ طريقة عمل البسبوسة بالسميد نجلاء الشرشابي، أو طريقة عمل البسبوسة بالسميد الشيف حسن، وطريقة عمل البسبوسة للشيف منال العالم، والتي توجد منها العديد من الطرق مثل بسبوسة بالبندق منال العالم، وبسبوسة بدون بيض منال العالم، وبسبوسة بالكاسترد منال العالم، وبسبوسة الفستق منال العالم، وبسبوسة جوز الهند بالقشطة منال العالم، وبسبوسة بالكراميل منال العالم، وبسبوسة الطازج منال العالم، وغيرها الكثير من أنواع البسبوسة. بالإضافة إلى إمكانية تجربة أنواع أخرى من الحلويات الشرقية للشيف منال مثل؛ طريقة عمل سويسرول بالنوتيلا ، وطريقة الكنافة النابلسية منال العالم ، وطريقة عمل ماهو بالفستق والقشطة، فقط جربيهم بدون تردد.

ثلاث أكواب سميد خشن.

كوب ونصف جوز هند مجروش.

¾ كوب زبدة سائلة في درجة حرارة الغرفة.

كوب وثلث سكر.

ملعقة ونصف صغيرة بيكنج صودا.

كوب ونصف زبادي.

ملعقة كبيرة طحينة.

أربعة أكواب قِطر.

ويمكنك التزيين بلوز مجروش أو فستق مجروش حسب رغبتك.