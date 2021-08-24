فوائد بودرة الأطفال للجسم وطرق الاستخدام

فوائد بودرة الأطفال للجسم، نعرف جميعًا أن بودرة الأطفال تستخدم من أجل بشرة الاطفال للعناية بها وتهدئتها من الالتهابات التي يعاني منها الطفل على بشرته ولكن مؤخرًا وجدنا أن بودرة الأطفال تستخدم بشكل واسع في الناحية الجمالية من حيث العناية بالجسم والبشرة فإن الخصائص التي تحتوي عليها بودرة الطفل للعناية ببشرة الطفل تجعلها الأفضل في العناية ببشرتنا وجلدنا لأنها لن تضره بالتأكيد تابعوا معنا لمعرفة كيفية استخدام بودرة الأطفال للعناية بالجسم.

فوائد بودرة الأطفال الجمالية

تستخدم بودرة الأطفال للعناية بالجسم والبشرة لأكثر من طريقة ومن فوائد بودرة الأطفال للبشرة والجسم:

تقليل خروج العروق

تساعد بودرة الأطفال على تقليل كمية العرق والدهون التي تخرج من البشرة لأصحاب البشرة الدهنية والمختلفة كما ويتم وضعها في منطقة أسفل الإبط لتقليل العرق الخارج وتعطير رائحته وجعل الجسم ذو رائحة عطرية جميلة خاصةً بفصل الصيف.

تنظيف الوجه وتطهيره

كما وتوفر للبشرة تنظيف عميق بسهولة وتخلص المسام من السموم والشوائب التي تتراكم بها وتتسبب في ظهور الحبوب وتهيج البشرة وبالتالي تقلل حجم مسام الوجه مع الوقت ولاستخدام بودرة الأطفال في تنظيف الوجه نقوم بخلط 2 ملعقة جلسرين مع 2 ملعقة بودرة أطفال ويفضل استخدام نفس الملعقة مع نصف كوب ماء ويتم وضع تلك المكونات سويًا على النار لحين تكثيف المزيج ويصبح سميكًا بعد رفع الخليط عن النار وعندما يصبح باردًا يمكننا استخدامه على البشرة دقائق بسيطة وبعدها نغسل الوجه بماء بارد.

علاج حب الشباب

تحتوي بودرة الأطفال على عنصر الزنك وبدوره يهدأ التهابات البشرة وتهيجها واحمرار البشرة كما وتساعد بودرة الأطفال على علاج حب الشباب والبثور المختلفة وللتخلص من حب الشباب ببودرة الأطفال يتم تنظيف الوجه جيدًا قبل النوم وتطبيق مقدار بسيط من البودرة على الوجه ولا تغسل حتى اليوم التالي.

تنعيم البشرة

للحصول على ملمس بشرة وجلد ناعم ورطب يتم استخدام بودرة الأطفال من خلال تحضير عجينة بودرة الأطفال بخلط البودرة مع الماء وتطبيق العجينة على بشرة جافة نظيفة ونتركها وقت كافي حتى تجف قبل غسلها.