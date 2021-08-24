بذور الخردل للتخسيس وطريقة استخدامها في خسارة الوزن

استخدام بذور الخردل في خسارة الوزن، خسارة الوزن تحتاج لنظام صحي معين من أجل الوصول للوزن المثالي في وقت بسيط وعند إضافة عناصر النظام الغذائي الصحي لخسارة الوزن لا يمكننا الاستغناء عن إضافة بذور الخردل من أجل ذلك لأنها تساعد في تنحيف الجسم وخسارة الوزن في مدة قصيرة تعرفي معنا على فوائد بذور الخردل للتخسيس.

فوائد بذور الخردل للتخسيس

يجب أن نعرف أن بذور الخردل من الأطعمة الغنية بعناصر غذائية مختلفة وهامة للجسم مثل عنصر الحديد والزنك والكالسيوم والمغنيسيوم ومجموعة كبيرة من الألياف الطبيعية والبروتينات الهامة لبناء الجسم وبفضل ذلك تساعد في تعويض الجسم عما يفقده كما أنها تتميز بمحتواها المنخفض من السعرات الحرارية لذلك فهي مناسبة لخسارة الوزن ومن أهم فوائد بذور الخردل للتنحيف:

غنية بمحتوى كبير من الألياف والألياف تقوم بدورها في كبح الشهية وزيادة الشعور بالشبع والامتلاء. تحتاج الألياف الموجودة في بذور الخردل إلى وقت طويل لكي يتم هضمها مما يعني وقتًا طويلًا للشعور بالشبع وعدم الشعور بالرغبة في تناول الطعام. يسرع من معدل الأيض في الجسم بحوالي 25% لمدة أربع ساعات.

وصفات بذور الخردل للتخسيس

نبات الخردل من النباتات الهامة والمفيدة للجسم ويمكننا استخدام الأوراق والبذور بدون مشكلة حيث استخدم في الكثير من الحضارات قديمًا في الكثير من الأغراض العلاجية ويمكن استخدام بذور الخردل في التخسيس بإضافتها على معظم الأطعمة مثل:

الخردل والعسل على السلطة

لا يمكن الاستغناء عن طبق السلطة الخضراء في الرجيم ويمكن الاستفادة من فوائد الخردل في الرجيم من خلال نقع كوب به ماء مع مقدار من حبات الخردل طوال اليوم وفي اليوم التالي نضع مع حبات الخردل المنقوعة خل التفاح حوالي ربع كوب مع ملعقة عسل ومقدار بسيط ملح ونضع تلك المقادير في الخلاط الكهربي ونخطلها جيدًا والمزيج الناتج يمكن استخدامه على السلطة أو كتتبيلة للدجاج.

منقوع الحليب مع الخردل

حيث يتم وضع ملعقة حبات خردل لكوب حليب ويحفظ في الثلاجة يوم كامل وفي الصباح نضعها في الخلاط مع إضافة ملعقة عسل.