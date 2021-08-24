طريقة استخدام البابونج لصبغ الشعر وتفتيحه

استخدام البابونج لتفتيح لون الشعر، صبغ الشعر وتغيير لونه هو أكثر ما تقوم به المرأة الآن ولكن قد تنجح عملية صبغ الشعر وقد تبوء بالفشل إذا تم استخدام طرق ومكونات تضر الشعر مثل الصبغات التي تعتمد على المواد الكيميائية وتنجح عملية صبغ الشعر إذا تم استخدام المواد الطبيعية لصبغ الشعر مثل البابونج إذ أن البابونج من أفضل الطرق الطبيعية المستخدمة لصبغ الشعر وتفتيح اللون بدون أي أضرار على الشعر نهائيًا.

صبغ الشعر بطرق طبيعية

صبغ الشعر يتم بأكثر من طريقة أشهرها هي صبغات الشعر الجاهزة ولكن بعض تلك الصبغات يحمل مواد تضر الشعر على المدى البعيد وتجعله تالفًا ومتقصفًا ولكن هناك طرق أخرى مثل الحناء الطبيعية والمواد والطرق الطبيعية لصبغ الشعر وهي الطرق الأفضل عند التفكير في تغيير لون الشعر على الرغم من أنها قد لا تعطينا نفس نتيجة الصبغة الجاهزة ولكنها أأمن على الشعر على المدى القريب والبعيد لهذا يجب أن نعتمد عليها في صبغ الشعر.

فوائد البابونج الجمالية للشعر

بالإضافة لكون البابونج يستخدم في تفتيح لون الشعر وصبغه طبيعيًا ولكنه له فوائد أخرى علاجية للشعر منها:

يقضي على القشرة التي تنمو بالشعر وتسبب الحكة.

يعالج التهابات فروة الرأس وما يصاحبها من حكة وتهيج واحمرار.

يقضي على تقصف الشعر والهيشان وخاصةً الشعر الجاف بالإضافة لترطيبه.

يجعل الشعر أكثر نعومة ولمعانًا مع توفير العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الشعر.

كيفية استخدام البابونج لصبغ الشعر وتفتيحه

وللاستفادة من فوائد البابونج للشعر واستخدامه في تفتيح لون الشعر نتبع الخطوات القادمة: