تناول كوب واحد قبل الإفطار لمدة 3 أيام للتخلص من دهون البطن نهائياً وتحويلها لمسحطة، وصفة لحرق دهون البطن في ثلاثة أيام فقط سوف تفقد 6 كيلو في 3 أيام بدون الحاجة إلى اتباع نظام غذائي أو إتباع أنظمة رياضية (تمارين)، المكون الأساسي لهذه الوصفة هو الثوم فهو يستخدم منذ القدم لعلاج العديد من الأمراض ومنها ارتفاع مستوى الكوليسترول والدهون في الجسم بسبب احتوائه على الكبريت، يساعد الثوم في سد الشهية مما يؤدي إلى نقص الوزن وكذلك يعمل على طرد السموم في الجهاز الهضمي، أيضاً هو فعال في إذابة الدهون العنيدة بالبطن ويزيد من معدل حرق السعرات الحرارية، في الثوم يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، تناول كوب واحد قبل الإفطار لمدة 3 أيام للتخلص من دهون البطن نهائياً وتحويلها لمسحطة.

وصفة حرق دهون البطن في ثلاثة أيام

تتكون الوصفة من العناصر التالية :

4 فصوص من الثوم.

قطعة من الزنجبيل الطازج فهو يحرق جميع الدهون المتراكمة بالجسم ويمنع تراكمها من جديد.

نصف ليمونة كبيرة فهو يعمل على كبح الشهية لفترة طويلة.

3 أكواب ماء.

طريقة تحضير الوصفة

يتم تحضير فصوص الثوم ثم يتم تقشيرها وتقطيعها إلى شرائح صغيرة، ثم يتم تقشير الزنجبيل ويقطع إلى شرائح صغيرة أيضاً، ثم يتم تقطيع نصف ليمونة بقشرتها إلى قطع متوسطة الحجم، بعد ذلك نضع جميع المكونات في قدر مع الماء ثم يرفع القدر على النار حتى يتم الغليان لمدة 5 دقائق، بعد غلي المكونات جيداً نلاحظ تغير لون الماء ثم نقوم بتغطية القدر ويترك حتى يبرد تماماً، بعد ذلك نقوم بتصفيته ووضع المشروب في قارورة زجاجية ونحتفظ به في الثلاجة لمدة 7 أيام فقط.

طريقة تناول المشروب

يتم تناول كوب دافئ قبل وجبة الإفطار، يمكنك تحلية هذا المشروب بالعسل بإضافة ملعقة صغيرة منه مع التقليب (إختياري)، نستمر في تناول المشروب لمدة 3 أيام وبعدها ستذوب دهون بطنك تماماً وستحصل على بطن مشدود، ستفقد 2 كيلو في اليوم بدون نظام غذائي أو تمارين فقط بتناول هذا المشروب السحري، وإذا كنت تعاني من السمنة يمكنك أخذ 2 كوب في اليوم، علماً بأن هذه الكمية كافية لمدة 3 أيام ويمكنك تحضير كمية كبيرة بمضاعفة جميع المكونات، تناول كوب واحد قبل الإفطار لمدة 3 أيام للتخلص من دهون البطن نهائياً وتحويلها لمسحطة.